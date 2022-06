Los interinos de la Junta con 15 años de experiencia tendrán plaza de estabilización

Avanza el proceso para convertir en fijos a más de 3.000 interinos de la Junta de Extremadura. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha cerrado este jueves en la Mesa General de Negociación un acuerdo con los sindicatos UGT, CCOO y SGTEx sobre las bases que regirán el proceso extraordinario de estabilización de plazas en la Administración General, que aporta importantes novedades al borrador inicial. Entre ellas el cómputo de la experiencia acumulada, que según los sindicatos permitirá que los interinos con 15 años trabajados se aseguren la plaza en esta convocatoria.

El sindicato CSIF, mayoritario en la Administración Pública, ha participado en la negociación pero finalmente no ha suscrito el acuerdo porque según ha explicado su representante, Miguel Díaz, todo parte de una ley nacional en la que el Gobierno no contó con los sindicatos. "El proceso no contenta ni a los interinos ni a los fijos", ha señalado para después recordar que ya están acostumbrados a los "incumplimientos" de la Junta de Extremadura.

Por su parte, la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, ha destacado la importancia de este acuerdo tras muchos meses de negociación y ha atribuido a las "directrices nacionales" el paso atrás de CSIF. Según ha explicado, Junta y sindicatos han trabajado para cumplir los plazos establecidos en la Ley 20/2021 y fijar unos criterios "lo más objetivos posibles" para facilitar el trabajo de los tribunales.

En el caso de la Administración General, el proceso extraordinario de estabilización incluye la consolidación de 3.193 plazas entre las que se incluyen una gran variedad de categorías y especialidades. De ellas 1.226 son de personal funcionario y 1.967 de personal laboral, y un 86% se resolverán por concurso de méritos, sin necesidad de hacer examen.

Según ha explicado Vicente, el concurso de méritos se regula por las disposiciones adicionales 6 y 8 de la Ley 20/2021, con una puntuación total de 20 puntos: el 80% de esa nota proviene de los méritos profesionales (hasta un máximo de 16) y el 20% de la formación (4). En el primer caso se tiene en cuenta la experiencia laboral en la Junta u otras administraciones públicas, y en el segundo puntuarán los ejercicios aprobados en oposiciones anteriores y la titulación académica.

Para las plazas que se resolverán por concurso-oposición (447, el 14% de las 3.193 que se convocan), el 60% de la nota provendrá del examen de oposición (hasta un máximo de 12 puntos) y el 40% de los méritos profesionales (8). Vicente ha aclarado que ambos concursos son de concurrencia libre: no hay que ser interino en este momento para presentarse, pero no están abiertos a la promoción interna de los funcionarios.

Avances sobre la propuesta inicial

Todos los sindicatos, a excepción de CSIF, se han mostrado al término de la reunión satisfechos con el acuerdo alcanzado. La representante de UGT, María Ángeles Rodríguez, ha destacado que ayudará a conjugar los intereses de los trabajadores fijos y los interinos, ya que además de negociar las bases del proceso de estabilización Junta y sindicatos han suscrito una declaración de intenciones para que en las próximas convocatorias "sean más masivas" las plazas de promoción interna.

En cuanto al proceso de estabilización, ha destacado que en el concurso de méritos, con 15 años trabajados (16 puntos), se consigue la plaza, al igual que ocurre con el concurso oposición, en el que gracias a la antigüedad se consigue el máximo permitido en los méritos profesionales.

En unas declaraciones recogidas por Efe, Rodríguez ha mostrado su satisfacción por que se ha avanzado respecto a los primeros borradores y ha puesto como ejemplo el cómputo de la experiencia, que partió de 10 años y finalmente se ha llegado a 15. También ha valorado que la ponderación de la fase de concurso pase de 6 a 8 puntos y otros aspectos como la reducción de temario que contempla la ley.

José Sánchez Carroza, de CCOO, y Antonio Mateos, de SGTEx, también han destacado que se haya conseguido que solo con el tiempo trabajado se pueda obtener una plaza de estabilización.

