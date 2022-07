María Guardiola: «Si (la mina) es buena para Cáceres y no tiene riesgo, el PP la apoyará»

Habla mirando de frente y a los ojos. Asertiva, es difícil verle perder la sonrisa y, si lo hace por unos segundos, la recompone rápidamente. María Guardiola (Cáceres, 1978) es la candidata única a presidir el PP de Extremadura, que será confirmada en el próximo Congreso Regional del 16 de julio. También aspirará a gobernar en la Junta. Luce bandera verde, blanca y negra en la muñeca y de su cuello cuelga la Virgen de Guadalupe, unos símbolos que vienen a reafirmar su compromiso de poner a «Extremadura por delante», también de su propio partido, dice.

-¿Una Extremadura paraíso natural o minera?

-Yo creo que no sería ni una ni otra. Sería una Extremadura verde pero con posibilidad de desarrollo.

-Ahora con el nuevo proyecto subterráneo parece que ha cambiado un poco la visión de la mina en Cáceres. ¿Cree que el partido que dé un paso adelante y se posicione va a ganar puntos?

-Los partidos políticos debemos dejar de pensar en el corto plazo y en el beneficio electoral y ver lo que realmente es bueno para nuestra tierra. Lo primero que hay que hacer es analizar el proyecto. Si es bueno para Cáceres y no tiene un riesgo medioambiental, el PP lo va a apoyar. Siempre y cuando vaya ligado al desarrollo económico.

-¿Cómo pretende parar la despoblación?

-En los últimos 10 años hemos perdido 50.000 habitantes y eso es consecuencia de que estamos absolutamente estancados y de que la gente se va a buscar oportunidades fuera. Tenemos que reivindicar infraestructuras y conexiones y comunicaciones que son absolutamente estratégicas para nuestra región. Estamos situados en un punto estratégico de España, de la península, tenemos a Portugal, a Lisboa, al lado, al puerto de Sines y eso tenemos que aprovecharlo y dejar de ser una isla rodeada de tierra.

-¿En su programa irán ayudas para la natalidad?

-Sin duda, para el PP y para el proyecto que quiero presentar es uno de los puntos fuertes. Queremos que la gente quiera vivir, trabajar y teletrabajar en nuestra región. ¿Por qué? Porque sea la región donde menos impuestos se paguen, donde más ayudas haya a la natalidad, donde haya unas políticas de vivienda adecuadas, donde haya trabajo, donde haya sueldos apropiados, donde no seamos los últimos de los últimos.

-Y si baja los impuestos, ¿cómo se puede fomentar la natalidad? ¿De dónde se saca el dinero?

-No tenemos que hablar siempre de una bajada generalizada de impuestos. Hay que hacer una revisión integral de nuestro sistema fiscal y de bonificar lo que tengamos que bonificar para atraer población.

-En muchos pueblos hay casas vacías en venta y jóvenes retornados que quieren alquilar pero los propietarios se niegan, ¿se puede intervenir?

-Ahora mismo tenemos una política de vivienda deficiente, con unos precios que son inasumibles. Pero yo creo que el mayor problema que tiene Extremadura es el de la conexión. Y en este caso no es solo infraestructura sino también de las conexiones digitales. La gente se puede venir a teletrabajar o a montar negocios aquí siempre y cuando tengamos telecomunicación digital.

-¿Dónde debe parar el tren rápido de Extremadura?

-Yo me enfocaría más en el tema de qué merece Extremadura y Extremadura merece un AVE. Y esto no lo es. Nos llevan prometiendo años y años la llegada de un AVE a Extremadura y quieren que nos conformemos con un tren que se va a ahorrar 30 minutos por no parar en Plasencia.

-Y si llega el AVE, ¿dónde debería parar?

-(Silencio)

-¿Qué paradas debería tener el AVE Madrid-Badajoz?

-Las paradas del AVE las tendrán que determinar los técnicos, entiendo yo. Es que esto no es un AVE, es un tren rápido, un Alvia, que lo que hace es mejorar el tiempo eliminando paradas. Y si queremos mejorar y recortar más tiempo ¿no va a pasar por Mérida?

«Las paradas del AVE las tendrán que determinar los técnicos, pero esto no es un AVE»

-Lo que pasa es que en Extremadura la población está muy dispersa. Si el AVE parara en todas partes hay quien dice que dejaría de ser AVE…

-(Interrumpe) No. Nosotros no pedimos que pare el AVE lo que estamos pidiendo es que pare el tren rápido que nos habían vendido como sustituto al AVE.

-¿Cómo enfrentaría un posible pago de las autovías?

-En Extremadura eso es impensable. Lo primero que tenemos que hacer es tener las infraestructuras necesarias. Creo que somos de las pocas comunidades que tenemos dos capitales de provincia sin que estén unidas por una autovía, con una afluencia de tráfico bastante importante.

-Uno de los sectores que está en crisis continua es el sector primario. ¿Cómo va a garantizar un relevo generacional?

-Ahora mismo tenemos unos altos costes, unos muy bajos precios, con todas las promesas del gobierno socialista que iba a regular los costes de producción, que no se ha hecho. Tenemos una PAC muy mal negociada, un problema importante de sequía y lo que no tenemos son medidas encima de la mesa. Lo que hay es que trabajar para que tengamos un campo abierto al desarrollo, con innovación y por supuesto abierto a la transformación de nuestros productos.

-¿Cuántas consejerías cree que necesita un gobierno regional?

-No le puedo hablar ahora de un número exacto de consejerías, lo que sí le digo es que lo que haremos será lo más eficiente y lo mejor para los extremeños. Lo que sea necesario para gestionar de manera eficaz una administración como la Junta, que conozco muy bien porque trabajo en ella.

-¿Es partidaria de la austeridad?

-A mí me parece bien la austeridad pero muy mal el austericidio. Hay una diferencia importante. Las administraciones hay que gestionarlas como cada uno administramos nuestra casa.

-Una de las cosas que se achaca al Gobierno de Monago fue el cierre de algunos PAC, ¿usted cree que son necesarios?

-Es esencial que en todos nuestros pueblos existan los servicios básicos fundamentales a los que tenemos derecho independientemente del lugar de residencia. Nosotros queremos mirar al futuro y desde luego vamos a trabajar es que cualquier ciudadano. independientemente de donde viva. tenga los servicios fundamentales.

-Se acaba de aprobar una nueva normativa para las residencias, ¿cómo pretende gestionar el cuidado de nuestros mayores?

-A mí me preocupa esa aprobación, donde además Extremadura ha cambiado el sentido de su voto. Una vez más Vara se pliega a unos intereses del señor Sánchez, deja de pensar en los extremeños y en nuestra población mayor. Lo que no puede ser es que queramos vender como una mejora del sistema de las residencias de mayores recortar más de 70.000 plazas cuando aquí en Extremadura hace faltan otras 70.

-¿Qué se ha hecho bien y qué mal durante la pandemia covid?

-No soy quién para juzgar qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. Todo lo que haya supuesto un consenso está bien hecho y todo lo que se haga sin mirar y sin importarte lo que opinen otros está mal.

-¿Qué se debe hacer con Valdecañas?

-Debe mantenerse, sin duda. Ahí hay muchos puestos de trabajo, estamos hablando de fijar población y crear inseguridad jurídica si ahora todo lo construido tenemos que tirarlo abajo.

«Valdecañas debe mantenerse, sin duda. Ahí hay muchos puestos de trabajo»

-Precisamente se tiene que tirar abajo porque hay una sentencia que así lo dice…

-Respeto absoluto a la justicia pero yo creo que hay que pelear hasta el final para que eso pueda cambiar.

-¿Hay que eliminar zonas protegidas?

-Hay que revisar las zonas protegidas y sobre todo revisar los usos del suelo, la compatibilidad de ser zona protegida con el posible desarrollo industrial o una hiperlimitación que es lo que yo considero que ha habido.

-¿Le gusta ser candidata única o hubiera preferido tener competencia?

-A mí me gusta lo que yo he hecho, que es ser valiente y dar un paso al frente. Me hubiera dado igual que se hubiera presentado cualquier otro compañero, yo no lo veo como un enfrentamiento, para nada, hubiéramos puesto encima de la mesa diferentes proyectos.

-¿Cuándo decidió que debía presentarse?

-Lo hice cuando se abrió el proceso en mi partido. Yo lo tenía decidido hace bastante, cuando se empezó a hablar de este tema, creo que fue quizás en el verano pasado o así.

-¿Y quién fue la primera persona del partido a la que se lo comunicó?

-Lo comuniqué a la gente más cercana, a gente de mi equipo actual de Cáceres.

-¿Cuándo se lo comunicó a Fernando Pizarro?

-(Duda) Es que con Fernando no recuerdo cuándo hablé pero sí somos compañeros y hemos hablado a menudo.

-¿Contaría con él para su equipo?

-Yo contaría con todo el mundo en mi equipo.

-Usted es cacereña y no muy conocida a nivel regional, ¿cree que se puede ganar la confianza de los habitantes de la provincia de Badajoz?

-Yo estoy segura de que sí. Tenemos que dejar a un lado el provincialismo. Soy extremeña, española, y creo que me ganaré, o en eso voy a trabajar, el cariño y la confianza de los pacenses, al igual que lo haré de los cacereños.

-Cuando tenga que elegir a su número dos, ¿también dejará de lado el provincialismo?

-No tendré en cuenta de dónde sea. Pero será un extremeño, eso seguro. Un extremeño del PP.

-¿Se define como una persona de derechas?

-Yo soy una persona de centro, de centro-derecha.

-¿Se saltaría la disciplina de partido por interés regional?

-Por supuesto, no lo dudo ni un minuto. Voy a anteponer los intereses de Extremadura ante mi partido. Eso lo tengo clarísimo.

-¿Por qué el Gobierno de Monago no consiguió mantenerse en la Junta?

-Igual en esos cuatro años nos dedicamos a gestionar y nos olvidamos a veces de comunicar y de acercarnos

-Dígame algún referente político suyo.

-Ángela Merkel. Me parece una mujer muy firme, muy europeísta, muy decidida, muy valiente. Una mujer de consenso.

-¿Le gusta más el estilo de Díaz Ayuso o el de Moreno Bonilla?

-(Ríe) A mí me gustan mucho los dos. Me parece que han sabido conectar con la gente y que los dos han obtenido la confianza mayoritaria de los ciudadanos.

-¿Integraría a personas de otros partidos en su proyecto?

-Integraría a todas las personas que quieran venir a poner su trabajo, a construir un proyecto de mejora y de cambio para Extremadura.

-¿Le atrae alguna persona en particular de Cs Extremadura?

-No. A mí me atrae la gente del PP. Y por supuesto estoy abierta a trabajar con todo aquel que quiera venir pero es que no me hace falta fijarme en la gente de otros partidos porque tengo a los mejores dentro.

-¿Pactaría con VOX?

-No tengo contemplado pactar con VOX porque vengo a gobernar en solitario .

-Pero puede ser que no lo consiga…

-De verdad que no es un escenario que contemple.

-¿Para usted VOX no es una línea roja?

-Yo no tengo líneas rojas. Siempre voy a hacer lo que crea que es mejor para los extremeños.

-A Monago le benefició la abstención de IU, ¿se vería en un gobierno donde se hubiera abstenido Podemos?

-Yo soy una mujer de consenso y que busco, o intento buscar siempre, lo que es lo mejor para los extremeños.

-¿Qué sintió con respecto a la masacre de Melilla?

-Me parece una desgracia absoluta y creo que es un reflejo de la mala política exterior del Gobierno de Sánchez.

-¿Qué política exterior se debería tener?

-La del control, la del respeto a los acuerdos que han funcionado siempre y desde luego no a decisiones unilaterales que lo que llevan es al enfrentamiento y a las crisis migratorias.

-¿Por decisión unilateral se refiere al Sáhara Occidental?

-Por ejemplo.

-¿Tendría usted una política de atraer a inmigrantes?

- En Extremadura hacen falta políticas de atracción. Y los inmigrantes son personas y aquí lo que queremos es que vengan a vivir personas. Quiero atraer empresas, riqueza y prosperidad.

«La prostitución se debería eliminar»

-¿Es una persona religiosa?

- Sí.

-¿Practicante también?

-Sí

-¿Se considera feminista?

-Sí.

-¿Reivindica el 8 de marzo?

-Por supuesto.

-¿Y el Día del Orgullo?

-También, claro que sí.

-¿Está a favor del aborto?

-Hay que encontrar un equilibrio y un consenso social. Es un tema importantísimo. Yo estoy a favor de la libertad de la mujer, sin duda ninguna, pero también del derecho a la vida. Debemos intentar buscar el consenso y no el enfrentamiento y la división.

-Llevándolo al papel, ¿le parece bien la ley que hay actualmente?

-Es una ley que está recurrida en el Constitucional y creo que hay que esperar a que se pronuncien los tribunales.

-¿Pero cuál es su visión como política y como mujer?

-Yo creo en la libertad de la mujer sin duda ninguna y lo defiendo donde haya que defenderlo pero también creo en el derecho a la vida y que tenemos que buscar el equilibrio.

-¿Qué se debe hacer con la prostitución?

-La prostitución es una de las formas de abuso y de maltrato a la mujer.

-¿La prohibiría, la regularía o la aboliría?

-Yo creo que se debería eliminar.

-¿Y con los vientres de alquiler?

-Es que esos temas, ahora mismo... Te puedo dar mi opinión personal pero no sé si procede.

-Si se define como feminista, están en la agenda del feminismo…

-Creo que hay que proteger siempre a la mujer. La mujer no puede ser una moneda de cambio ni tiene que ser un instrumento de nada. Defiendo la igualdad entre hombres y mujeres.

-¿Apoya la Ley Trans?

-¿La que hay actual encima de la mesa?

-Sí

-Yo creo que es una ley que enfrenta y divide.

-¿Se quedaría con la de 2007?

-La que hay encima de la mesa no la apoya ni el propio gobierno.