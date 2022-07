Precios disparatados, sueldos escasos

Entre 50 y 60 euros más de media en la compra mensual del supermercado. La gasolina y el gasoil por encima de los dos euros el litro (un 33% y 39%, respectivamente, más caros que hace justo un año). Y la factura de la luz que hay veces que se llega a duplicar si se compara con 12 meses atrás. Esos son los ‘extras’ que notan ahora mismo los extremeños en sus cuentas del día a día. Al mismo tiempo, los sueldos, en general, apenas se mueven o incluso bajan. El desequilibrio es el resultado de la ecuación.

La conversación aparece en la cola de la gasolinera, en la puerta del supermercado, en las terrazas de los bares cuando llega la hora de pagar y a la hora de reservar alojamiento para las vacaciones: los precios están por la nubes. Y además, varias voces expertas ya advierten de que aún no se ha se tocado techo, que después del verano las cifras se dispararán aún más.

Los extremeños pagan ahora entre 50 y 60 € más al mes en la cesta de la compra

Esa realidad que se vive a pie de calle se constata con los datos. Según el último informe de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), publicado el pasado mes de mayo, la cesta de la compra en la región se ha encarecido en un 33% en los últimos dos años; el porcentaje se eleva hasta el 38% si se adquieren productos frescos.

Además, señalan desde la UCE, en este mercado libre la factura puede variar hasta en un 28% de los establecimientos más caros a los más baratos.

La reduflación

En este contexto, ha aparecido un nuevo término, la reduflación, que consiste en que las mercancías son menores mientras que mantienen o elevan su coste. Un ejemplo práctico: el mismo paquete de galletas, con el mismo precio o unos céntimos más, lleva menos contenido.

A una cesta de la compra más cara se le une el carburante. La subvención de los 20 céntimos de combustible para todos los ciudadanos durará hasta el 30 de septiembre, pero apenas se nota en la cuenta final; además de que algunas gasolineras han aprovechado para incrementar los precios. En Extremadura había, hasta el mes de abril, 21 estaciones de servicio denunciadas por Facua, la organización de consumidores, por elevar las tarifas aprovechando la ayuda del Gobierno.

Las vacaciones arrancan con un coste del combustible hasta un 38% más caro que hace un año

La realidad es que los extremeños han iniciado la operación salida de las vacaciones con el gasoil a 2,04 y la gasolina a 2,10 céntimos por litro; en julio del pasado año las cifras eran, respectivamente, de 1,26 y 1,39 céntimos por litro. Así lo recogen las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Habría que recordar que, según el último informe de la UCE, el 57% de las familias de la región no saldrán de vacaciones este año porque no se lo pueden permitir por motivos económicos.

Y a la cesta de la compra y el combustible se une la factura de la luz, que en el pasado mes de junio se llegó a disparar hasta un 42%, según denunció Facua.

Se esperaba que el acuerdo entre España y Portugal, la llamada ‘excepción Ibérica’, beneficiara a un 40% de los extremeños, que son los que están acogidos a la tarifa eléctrica regulada. Esa ‘excepción’ implica ponerle un tope al precio del gas. Primero se habló de un ahorro de hasta el 50% y después el porcentaje se rebajó al 15%. De momento, las medidas no se notan en el bolsillo.

La inflación

El término económico que define la realidad actual de subida de precios desorbitada es la inflación. Las alertas ha vuelto a saltar esta semana con el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que se refleja que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se desbocó en junio hasta el 10,2%, la tasa más alta de los últimos 37 años. Pero habría que recordar que ya Extremadura el pasado mes de marzo superó esa cifra, con un alza del IPC del 10,3%.

Aún no se nota la rebaja en la factura de la luz de la que se podrían beneficiar el 40% de los extremeños

Paralelamente a esta situación, los sueldos, que suben levemente, o no crecen, o incluso bajan. El análisis más reciente del INE dice que los salarios cayeron un 1% en Extremadura a lo largo de 2020, una bajada de cuatro décimas más que la media nacional. Cierto que fue el primer año de la pandemia, con confinamientos, cierres, ERTEs y parálisis de la economía en general.

En ese informe del INE se especifica que las actividades que sí tuvieron incrementos salariales en 2020 fueron las de suministro de energía eléctrica y gas (+3,5%), Administración Pública (+2,9%) y actividades inmobiliarias (+1,8%). En el otro extremo, las más afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como la hostelería, que recortó los sueldos un 7,9%.

El poder adquisitivo

Cierto también que después de ese primer año de pandemia se han ido aprobando diferentes medidas, como subir el sueldo de los empleados públicos (en Extremadura hasta un 2%) o elevar el salario mínimo interprofesional (SMI). Ahora mismo está en los mil euros al mes (con 14 pagas), lo que implica un incremento interanual que ronda el 3,6%, unos 50 euros más cada mes. Pero sigue siendo una cifra muy alejada del aumento del IPC. La pérdida de poder adquisitivo vuelve a ser el resultado de la ecuación.

¿Sirven las ayudas del Gobierno? Desde el propio INE manifiestan que sin la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, sin la rebaja del IVA de la luz (del 21% al 10% desde junio de 2021 y al 5% a partir del próximo 1 de julio), sin los recortes en los dos impuestos especiales sobre la electricidad y sin el tope al precio del gas que se utiliza en la generación eléctrica, la tasa de inflación sería más elevada.

El contexto no ayuda. Ahora las causas se focalizan en la guerra de Ucrania y se teme una nueva huelga de transportes, pero la economía arrastra la pandemia y la subida de precios empezó mucho antes de la invasión rusa (y el recorte del gas enviado desde allí).

¿El futuro próximo? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió el pasado 30 de junio que hay que «prepararse para cualquier escenario en los próximos meses» y señaló que sin las medidas económicas que se han adoptado, la inflación sería del 15%. ¿Se llegará a esa cifra después del verano?

La hostelería extremeña plantea una subida de precios entre el 5% y el 10%

«Si no subimos los precios no nos salen las cuentas», así lo resume el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Extremadura (Setex), Antonio Martínez. El encarecimiento de la materia prima y de los transportes (por el aumento de las tarifas del combustible) está provocando que se eleven los costes en bares y resturantes e, insiste, «la única manera de llegar a fin de mes es elevar algo los precios». Asegura que él ya lo está haciendo, entre un 5% y 10% de media: «Quien no lo haga, no puede ser un empresario que esté viviendo la misma realidad que los demás».

Afirma en los dos últimos meses es cuando más se ha empezado a notar el alza de los costes de los productos. Habla del pescado, por ejemplo. Y teme que el precio de las bebidas se empiece a disparar en breve, de ahí que apueste por actualizar sus propias tarifas de cara al cliente. «Podemos tener cierto temor a que dejen de venir, pero peor sería tener que cerrar el local», expresa.

Martínez le pone voz a la realidad que se vive en bares y restaurantes de Extremadura. Otro ejemplos son los locales con cerveza artesana, donde dudan sobre si llevar a cabo o no más producción porque no saben si les saldrá rentable o les merecerá la pena.

También pone el foco el presidente de Setex en los hoteles. «Si les suben la factura de la luz, tienen que poner más caras las habitaciones....», manifiesta.