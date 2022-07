El Debate sobre el Estado de la Región continúa este miércoles en la Asamblea de Extremadura con la intervención de los grupos parlamentarios, que se han mostrado muy críticos con el principal anuncio que Guillermo Fernández Vara, el presidente de la Junta, lanzó ayer en su discurso: un decreto-ley de medidas urgentes en la regulación del aprovechamiento de los recursos minerales que establecerá que "el litio que se extraiga en Extremadura deberá ser transformado en Extremadura", al declararse su aprovechamiento de interés general. Según dijo, el texto llegará a la Cámara autonómica "en las próximas semanas" y supondrá que cualquier concesión de explotación minera en la región estará vinculada a que el tratamiento y beneficio industrial se realice en Extremadura.

Para el líder del PP, José Antonio Monago, fue "la ocurrencia del día". "Viva la revolución del señor Vara", ha ironizado. Monago ha reconocido "el éxito del titular", pero ha asegurado que este "decreto bolivariano" no tendrá más recorrido porque la Junta no tiene competencias para regular sobre el tema: la explotación de las minas depende de una ley nacional de 1973 y un decreto-ley complementario de 1978 que afectan a los yacimientos de todo el país. "Ya que se vino arriba con este mitin, porqué el litio y no el zinc, el cobre, el granito de Quintana o la madera de los bosques de Extremadura", se ha preguntado.

También el coordinador de Ciudadanos, David Salazar, ha mostrado "serias dudas" sobre la viabilidad de la propuesta. "Se cree que hizo de buen extremeño, de regionalista, de patriota", ha dicho. "Ojalá sea así y se pueda hacer", ha añadido, pero Salazar ha recordado que para proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata "no hay mayor incentivo que la seguridad jurídica". "Que sepan que la extracción de la materia prima no va a depender de posiciones políticas, que los políticos locales no van a decir sí o no en función de los votos", ha defendido. "Y a lo mejor lo conseguimos, pero estas legislaciones ad hoc luego son recurridas y dentro de unos años, cuando usted ya no esté, le llegará la pelotera a otro como ha pasado con Valdecañas", ha advertido a Fernández Vara.

Participación pública

Irene de Miguel, líder de Unidas por Extremadura, sí ha aplaudido la propuesta, pero al igual que el PP y Cs cree que la ley de minas será "un gran escollo" para que llegue a buen puerto. Cree que reformar esta ley nacional será la clave para que el litio se pueda transformar en la región y por ello ha afeado al PSOE que hace solo una semana votara en contra de su modificación en el Congreso de los Diputados.

"Nos alegramos de que por fin ponga el valor en el potencial de Extremadura, que se haya dado cuenta de sus recursos valiosos y no deje que los regalen", ha señalado. La líder de la formación morada, no obstante, ha insistido en que "las minas no son un regalo", porque contaminan, y que es necesaria una mayor participación pública en los procesos de extracción del litio. Y no solo el litio: también el corcho, la resina o la madera. "Ambición y coraje, no migajas", ha dicho a Fernández Vara, haciendo referencia a los hitos de su discurso de este año.

Frente a las críticas, Fernández Vara ha alegado que la ley de minas es anterior a la Constitución y la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, que son las que a día de hoy tienen competencias para otorgar los permisos de explotación. "Hay que arriesgar", ha defendido poniendo como ejemplo el impuesto a los depósitos bancarios o el de las eléctricas. "Tengo plena seguridad de que existe la posibilidad de hacerlo. Claro que tendrá que ir resolviendo el Tribunal Constitucional (como ocurrió en los casos anteriores), pero esta es una manera de ser competitivos", ha señalado.