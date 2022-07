Tras dos años en blanco, más de setecientos días después, los vecinos de Moraleja podrán ver sus calles repletas de alegría y alboroto. Este 2022 por fin se celebrará San Buenaventura, denominada así en honor al Patrón del municipio.

Festejar la vida

No se trata de una fiesta cualquiera y no solo por la popularidad de la que goza en toda la región. San Buenaventura representa mucho más, toda la cultura de un pueblo y la convivencia y unión de su gente llegará a su máxima extensión durante cinco días en julio. Es un lugar en el que festejar la vida y por ello Moraleja se prepara con mucha ilusión para recibir esta fiesta. Una que contará como colofón con unos encierros, a la 1 del mediodía, declarados como Festejos Taurinos Populares por la propia Junta de Extremadura.

Del 13 al 17 de julio de 2022, vuelve uno de los mayores acontecimientos del año en este municipio cacereño. San Buenaventura coincidirá, como era de esperar, con el 14 de julio, el día en el que se celebra la misa en honor al santo. Las más de cien peñas recibirán gustosas a todos los foráneos atraídos por esta celebración que ensalza la cultura de la tauromaquia.

Un pueblo entero que clama su fiesta podrá volver a disfrutar del festejo tradicional del toro del aguardiente o la divertida suelta de toros por las calles del municipio. Ello se unirá con la actuación de los mejores novilleros del escalafón y la participación de las ganaderías más punteras del panorama actual.

Mucho por hacer

Algo que hace aún más especial San Buenaventura es la amplia variedad de actividades que se celebran. Ellas permiten que el evento sea atractivo para personas de diferentes gustos y edades, y lo convierte también en uno familiar. De este modo, se unen charangas, conciertos, verbenas y talleres infantiles. Estos se encargan de alimentar la alegría en las calles de Moraleja durante los cinco días en los que se extiende la fiesta.

En San Buenaventura 2022 está prohibido el aburrimiento y se puede adivinar en su programa, donde habrá actividades desde el sábado 9 de julio hasta domingo 17. Destacan los diferentes encierros taurinos (a caballo, encierro con toros, vaquillas en la plaza, etcétera) así como la suelta de toros populares por las calles del pueblo. También contará con diferentes espectáculos de baile al gusto de todos los públicos. Así, se podrá disfrutar de bailes regionales y sevillanas con otras exhibiciones de aire más moderno como la zumba. No pueden faltar las charangas, que arrojarán más luz a la fiesta. Tampoco las competiciones deportivas que amenizarán la espera. A la postre, las actuaciones musicales también formarán parte del festejo con la participación de artistas conocidos.

Durante San Buenaventura se llevarán a cabo, además, dos concursos y se anunciarán a los ganadores. Estos son el 'Decora tu peña' (descarga bases aquí) y el III concurso fotográfico 'Los encierros un instante único', descárgate las bases aquí.

Programa de Buenaventura 2022

Dentro del programa de San Buenaventura 2022, se celebrarán sus originales encierro a la 1 del mediodía. Ellos serán el jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio. Sin embargo, desde el 9 de julio ya se sucederán diversas actividades. En las madrugadas del viernes 15 al domingo 17 se repetirán las actuaciones de la Charanga ‘Clave de Sol’.

El sábado 9 de julio

A las 21.00 horas en el Recinto Ferial, un DJ con música de los 80 y los 90 dará el pistoletazo de salida a este festejo popular. Para las 23.00 horas, tendrá lugar un Tributo a Joaquín Sabina y tras su finalización la noche se animará con la actuación de Djs.

El domingo 10 de julio

Tendrá lugar, de 8 a 10 de la noche, un Taller Infantil de Toreo de Salón en el Parque Fluvial Feliciano Vegas. Estará a cargo de José Manuel Gómez. Para las 21.30 horas, el Club de Atletismo de Moraleja organiza el IV Cross del Encierro de Peñas en el recorrido del encierro.

El lunes 11 de julio

A las 20.30 horas, tendrá lugar en la Plaza de los Toros el tentadero público en el que se lidiarán 3 vacas de la ganadería José Luis Bertol por los alumnos de la Escuela Taurina de Badajoz y José Manuel Gómez. Para este día habrá un paseíllo infantil con el alumnado del taller de “Toreo de salón”.

El martes 12 de julio

Cinco peñas de la localidad podrán participar en el Grand Prix en la Plaza de Toros a partir de las 10 de la noche. Se entregará el premio al concurso ‘Decora tu Peña’ a la finalización del mismo.

El miércoles 13 de julio

Serán varios los eventos de los que disfrutar. Por un lado, el traslado de bueyes a caballo desde la dehesa a la Plaza de Toros. Aquí, colabora la Asociación de Caballistas de San Blas y se estima la llegada a las 14.00 horas. Ya a las 6 de la tarde, en la salida desde Fuente del Avispero hasta plaza España, tendrá lugar La Charanga “Clave de Sol”. Por otro, a las 20.00 horas, será el Pregón y Chupinazo de inicio de San Buenaventura, a cargo de la Comisión de Festejos 2022. Habrá una animación a cargo del Dj Carlos Chaparro, Comisión de Festejos 2022 y del Ayuntamiento de Moraleja. El consejo es acudir a la Plaza de España con un pañuelo y un sombrero verde. Para las 9 y media se realizará el encierro y suelta de 2 vacas al estilo tradicional en las calles habilitadas y el recinto tradicional. Ya sobre las 12 de la noche tendrán lugar dos actuaciones paralelas: en la Calle Castilla se celebrará la Gran Verbena Popular 'Orquesta Apolo', mientras que en la Plaza de la Encomienda el Grupo Pedrá hará un tributo a “Extremoduro” a cargo de la peña “Impacto”.

El jueves 14 de julio, habrá grandes eventos

Durante la madrugada tendrán lugar dos. A las 4.00 horas, en la salida desde Fuente del Avispero hasta plaza España, se encontrará la Charanga ‘Clave de Sol’ y a las 5.00, en el recinto tradicional con salida desde la Plaza de los Toros, se llevará a cabo el encierro y posterior suelta del ‘Toro del Aguardiente’.

Para las 11 de la mañana se celebrará la santa misa y procesión en honor al patrón san Buenaventura en la Iglesia Nuestra Señora de La Piedad. A las 13.00 horas un parque acuático hinchable esperará en la Plaza Victorino Martin hasta las 16.00 horas. A la misma hora, en el recorrido del encierro, se producirá el encierro de 6 novillos de la ganadería 'Castillejo de Huebra' que se lidiarán en la novillada de la tarde. Acto seguido, será la suelta de vaquilla al estilo tradicional en la Plaza de Toros. También habrá una visita a la finca de Victorino Martín, con previa reserva.

A las 2 de la tarde se podrá disfrutar en Plaza España de una comida tradicional, acompañada de la charanga 'El Megáfono' y se extenderá hasta las 19.00 horas. Una novillada con picadores tendrá lugar a las 7 y media de la tarde en la Plaza de Toros “Festejos Mayores” con 6 novillos de la ganadería “Castillejo de Huebra” y los novilleros Francisco Montero, Alejandro Mora y García Corbacho. A las 9 y media de la noche se realizará la suelta de un toro al estilo tradicional por las calles del recinto con salida desde plaza de España. Aportado por la Comisión de Festejos 2022, de la ganadería Jara del Retamar, número 8. En la Plaza de la Encomienda, Hijos del Levante hará un tributo a El Barrio y Semillanegra realizará otro al pop-rock de los 80, 90 y 2000 a partir de las 12 de la noche.

El viernes 15 de julio

Contará en su madrugada con la charanga ‘Clave de Sol’ a las 4.00 horas, en la salida desde Fuente del Avispero hasta plaza España y a las 5.00 horas el encierro y posterior suelta el “Toro del Aguardiente” en el recinto tradicional con salida desde la Plaza de los Toros. Durante la mañana se realizará el encierro infantil de bueyes en el recinto tradicional con salida desde la plaza de la Resurrección (11.00 horas) y a las 13.00 horas se llevará a cabo el encierro de 4 toros de la ganadería Monteviejo (Patas Blancas) que se lidiarán en la corrida de rejones internacional. A continuación, se dará el encierro de vaquilla al estilo tradicional en la Plaza de los Toros. A las 19.30 horas en la plaza de toros ‘Festejos Mayores’ será la Corrida de Rejones internacional con 4 toros de la ganadería Monteviejo y los rejoneadores Sebastián Fernández, Salgueiro Da Costa, Emiliano Gamero y Mario Pérez Langa. Estarán acompañados del grupo Forcados de Arronches. Ya a las 20.30 horas un camión-charanga recorrerá las calles de Moraleja y a las 21.30 horas será la suelta de un toro al estilo tradicional en las calles del recinto con salida desde plaza de España. A las 12 de la noche en Calle Castilla será el espectáculo Gran Verbena Popular Orquesta Slam y Kiko Rivera esperará al público en la Plaza La Encomienda a las 00:00 horas.

El sábado 16 de julio

En su madrugada se disfrutará nuevamente la charanga ‘Clave de Sol’ a las 4.00 horas, en la salida desde Fuente del Avispero hasta plaza España y a las 5.00 horas el encierro y posterior suelta el Toro del Aguardiente en el recinto tradicional con salida desde la Plaza de los Toros. A las 12 del mediodía se hará una degustación de carne de toro hasta el fin de existencias entre los bares participantes. Ya a la 1 de la tarde, se llevará a cabo el encierro de 6 toros de la ganadería Carmen Valiente en el recorrido del encierro y justo después se realizará la suelta de vaquilla al estilo tradicional en la Plaza de los Toros. A las 19.30 horas será la corrida de toros, con los mismos toros del encierro y los matadores Antonio Ferrera, David Fandila ‘El Fandi’ y Alejandro Fermín en la plaza de toros ‘Festejos Mayores’. A las nueve de la noche, se hará una suelta de toro al estilo tradicional, donado por el colectivo “Autónomos en Moraleja, en las calles del recinto con salida desde plaza España. Y a las 12 de la noche, el espectáculo Gran Verbena Popular con Orquesta Alejandría The Show en Calle Castilla.

El domingo 17 de julio

Nuevamente la charanga Clave de Sol estará a las 4.00 horas, en la salida desde Fuente del Avispero hasta plaza España y a las 5.00 horas el encierro y posterior suelta el “Toro del Aguardiente” en el recinto tradicional con salida desde la Plaza de los Toros. A las 13.00 horas se llevará a cabo el encierro de 6 toros de la ganadería San Martín en el recorrido del encierro y a continuación se hará la suelta e una vaquilla al estilo tradicional en la Plaza de los Toros. A las 19.00 horas el Concurso-Exhibición de recortadores contará con 5 toros del encierro y con los recortadores Carlos Zanca, Carlos Marín, Luis Juanela, Daniel Bertol ‘El Plata’, César Bertol ‘El Platina’, Guillermo Martín ‘Piro Chico’, Manuel Gómez, Pipe Martín, David Ramírez ‘El Peke’, Javier Prodanas, Oscar Barras, Aron Grande, Jon Mikel Sánchez, Aritz López, Marcos y Jonathan Castaño en la plaza de toros ‘Festejos Mayores’. A las nueve de la noche, se hará una suelta de toro al estilo tradicional en la plaza de los toros. Y a las 12 de la noche, habrá un gran espectáculo piromusical para despedir la fiesta en el Parque Fluvial Feliciano Vegas.

Normas para mejorar el disfrute de la fiesta

Para que el ambiente festivo sea lo más sano posible, hay que tener en cuenta una serie de premisas. En el caso de la circulación peatonal, los accesos sin puertas peatonales quedarán abiertos cuando finalicen los festejos taurinos y populares. Además, los vehículos no podrán circular por el recinto ni por la calle Gabriel y Galán (Policía Local) de 12.30 horas a 7 durante los días en los que se extiende la celebración.

Las peñas en Buenaventura 2022, deben tener en cuenta que no se permitirá el uso de aparatos musicales de 7 horas a 12.00 horas ni de 17.00 horas a 19.00 horas en el recinto y sus alrededores. Las peñas restantes no podrán utilizarlos de 4.30 horas a 12.00 horas y de 16.00 horas a 19.00 horas. Además, se establecerán unos horarios especiales para sacar la recogida de basura y no se podrá sacar la basura antes y después del mismo. Del mismo modo, no se podrá retirar los contenedores de sus puestos y guardarlos en las peñas.

