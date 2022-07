¿Consultas por la tarde?

Cada verano los médicos que atienden los centros de salud de la Sierra de Gata (Villasbuenas, Cilleros, Villamiel, Acebo, Hoyos y Perales) preparan unos cuadrantes para consensuar las vacaciones. No pueden faltar más de dos o tres a la vez porque la zona quedaría desatendida, ya que no se cubre ni un solo descanso del personal en verano. Esto hace que los facultativos que se quedan trabajando tengan que pasar consulta en su pueblo y en el del compañero que se marcha. Y con dos añadidos: en la época estival la población aumenta (en el caso de Acebo, por ejemplo, se quintuplica) y la séptima ola, que está haciendo que se incrementen también las consultas.

Lo que vienen haciendo hasta ahora estos facultativos es cubrir un pueblo la mitad de la mañana y la otra mitad marcharse al otro. Lo que ocurre es que esto no deja margen para las urgencias. «Cuando surge una urgencia en un pueblo en el que no hay médico tienes que dejar el otro pueblo y marcharte o acaba yendo el que más cerca esté, pero es un caos», reconoce Carlos Díaz, que ejerce en Acebo.

Ante esta situación, la gerencia del área de salud de Coria les ha propuesto esta semana pasar consulta por las tardes en los municipios en los que no haya médico porque se ha marchado de vacaciones. En contraprestación recibirían una retribución extra. «Puede ser una solución», afirma Díaz. La medida aún no se ha aprobado, a la espera de una nueva reunión con la gerencia.

En los centros de salud de las ciudades la situación también se complica en verano. Tampoco hay sustituciones, por lo que la única forma de mantener la atención es que los médicos asuman las consultas de los que no están, a pesar de que el volumen de pacientes vaya en aumento por el covid. De hecho, tal y como ha confirmado el director gerente del SES, Ceciliano Franco, son muchos los médicos e familia que «han renunciado» a 15 días de vacaciones por mantener la atención en los centros de salud. Pero insiste, no obstante, en que «tienen que descansar».

«Si faltan albañiles no se hace una obra pero nosotros tenemos que estar las 24 horas los 365 días, aunque no haya médicos», critica la representante del sindicato médico, Simex, María José Rodríguez, que asegura que la sobrecarga laboral de los especialistas es «ingente». Fruto de esta situación, advierte, es el aumento de agresiones a médicos. «Pido una cita, no me llega, voy al médico y lo pago con él. No lo justifico pero esto está ocurriendo». Y alerta de que se va a agravar porque se esperan casi 300 jubilaciones hasta 2025 y sigue sin haber sustitutos.