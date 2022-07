Sanidad cierra, con el covid al alza, el 7% de las camas hospitalarias por el verano

Sanidad cerrará este verano el 7% de las camas hospitalarias de siete de las ocho áreas de salud de la región, salvo la de Plasencia. Quedarán así sin uso 250 plazas, sobre todo de los servicios quirúrgicos, porque la actividad en cirugía es la que más se para durante la época estival, quedando relegada prácticamente a intervenciones de carácter urgente. Aunque también afecta a otras unidades como Medicina Interna o Ginecología en Badajoz. El problema es que los pacientes de estas áreas clausuradas, por pocos que sean, tienen que ser atendidos por el personal de otras plantas que está bajo mínimos porque no se sustituyen las vacaciones. Y todo ello en mitad de una nueva ola de coronavirus (la octava ya) con los ingresos hospitalarios al alza.

La situación es caótica y se agrava con las bajas de los sanitarios, la mayoría por haber dado positivo en covid, porque tampoco se cubren. Lo comparten médicos, enfermeros y auxiliares, que encuentran dificultades reales para atender, de la forma correcta, a los pacientes. El área de salud de Cáceres es una de las más afectadas porque es incapaz de encontrar enfermeros sustitutos ya que las bolsas están vacías. La gerencia ha tenido incluso que lanzar un llamamiento a través de las redes sociales para ofertar nueve vacantes a jornada completa hasta el 15 de septiembre. Pero tampoco ha logrado cubrirlas. La situación es tal que se han llegado a solicitar los contactos de los alumnos que han terminado la carrera en junio para intentar contratarlos.

«Hay problemas reales para encontrar sustitutos, de siempre se han ofrecido contratos precarios que han hecho que los profesionales se marchen a otras comunidades o incluso al extranjero», asegura el portavoz del Satse en Extremadura (el sindicato de enfermería), Gonzalo Gallego. Según indica, en regiones limítrofes como Madrid o Castilla y León se están ofreciendo contrataciones de seis meses a los recién graduados, mientras que en la extremeña son para 15 días. De media en enfermería este verano en la región no se llegará al 50% de las sustituciones.

El SES afirma que se han hecho 5.200 contratos que garantizan la atención en Urgencias y Primaria

«La ratio enfermera/paciente debería ser de 8 como máximo en las unidades normales de hospitalización (en UCI se reduce a tres), pero en los hospitales extremeños, por la noche, lo normal es que una enfermera atienda a 18 o 20 enfermos porque solo hay una por turno. Si a eso se suma que no se hacen sustituciones y que los compañeros nuevos que llegan no han trabajado nunca en esas unidades, no hay tiempo suficiente para atender a los pacientes», insiste Gallego.

Lo mismo ocurre con los Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs), donde el 30% de las sustituciones también se quedan sin cubrir. «La gente sigue estando quemada, doblando turnos, sin poder coger días y sin vida propia, la situación de los trabajadores es penosa», subraya Ángeles Montero, la representante SAE en Cáceres, uno de los sindicatos del colectivo. Temen que la situación se agrave si el coronavirus continúa al alza, tanto por las bajas de los compañeros como por el volumen de pacientes en las plantas covid y en las Urgencias: «Hay que gestionar lo que pueda venir porque, si esto sigue creciendo, tienen que contratar a más personal», insiste Dolores María Delgado, miembro de este mismo sindicato pero del área de Badajoz.

En el caso de los médicos la situación es todavía más complicada ya que no se cubre prácticamente ninguna falta, ni por vacaciones ni por bajas ni por días libres, porque no hay facultativos disponibles. «La cruda realidad es que no hay solución porque no se puede dejar a los profesionales sin vacaciones pero no hay sustitutos, no se cubre nada», reconoce María José Rodríguez, del sindicato médico Simex. Las únicas contrataciones que se han realizado este verano, agrega, son las ofrecidas a los Médicos Interno Residentes (MIR), que tampoco se han cubierto al 100%.

De esta forma, los médicos asumen la totalidad del trabajo de los que se marchan de vacaciones, incluidas las guardias (llegan a las 10 al mes). En áreas como Urgencias, donde la actividad está auge por el covid, es insostenible. «La carga laboral es inasumible por salud laboral, se está incumpliendo la ley de prevención de riesgos laborales», advierte Rodríguez, que incide en que la situación es peor que antes de la pandemia.

Sanidad, por su parte, reconoce que este es el verano más difícil en cuanto a sustituciones y que los hospitales en verano son «una bomba de relojería», en palabras del director gerente del SES, Ceciliano Franco. Asegura que se han hecho casi 5.200 contratos y que la atención «está garantizada», al menos en Urgencias y en Atención Primaria.

«Hay más posibilidad de equivocarse porque hay que ir más rápido»

En el centro de salud Zona Centro de Cáceres hay diez consultas de Atención Primaria, pero solo es posible cerrar tres a la vez por las vacaciones de los facultativos. Más sería inasumible, teniendo en cuenta que seguimos en pandemia y los pacientes de los que no están los asumen los que se quedan, porque no hay sustituciones. Lo explica Luis Tobajas, que ejerce en este espacio. «Cuando tienes pacientes de otros compañeros es más difícil porque no los conoces, no conoces su historia,... Eso hace que aumente el estrés», reconoce. A lo que se añade que, al tener que atender a más pacientes al día «hay que ir más rápido, por lo que hay más posibilidades de equivocarse». Si a esto se le suman las urgencias o incidentes que pueden surgir cada jornada, la presión se incrementa. «Todo suma porque llevamos dos años arrastrando una sobrecarga psicológica importante», dice.

Tobajas no entiende por qué no hay médicos para sustituir. «Hay que reflexionar sobre el modelo que tenemos. Los médicos que salen ahora tienen otras prioridades, valoran la conciliación,... Por eso, por mucho que se aumenten las plazas en las universidades (el año que viene se ofertarán el 10% más), si no mejoramos otras variables seguirá sin haber médicos en los centros de salud», asegura.

«Estamos saturados, necesitamos que pongan refuerzos»

Trabaja de enfermera en la primera planta del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, en el meollo del covid, con los servicios de Neumología, Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios (UCRI) y Nefrología. Fátima Agudo (también deportista de élite) reconoce que faltan manos.

En esta planta, que en estos momentos está al 100%, se dejan sin cubrir el 30% de las vacaciones, lo que implica que, al personal que se contrata, se le obliga a trabajar 180 horas al mes y doblando turnos. Y se deja toda la responsabilidad en los de plantilla. «La mayoría de los que vienen no conocen la planta y tienen que aprender su funcionamiento porque trabajamos con pacientes críticos», explica. Por eso en el turno siempre tiene que haber, al menos, un enfermero veterano, lo que implica que tengan que cambiar horarios para cuadrar. Esto, en medio de una ola de coronavirus, en una planta de covid como es esta, complica las cosas, teniendo en cuenta además que «ya no hay planes de contingencia». «Necesitamos refuerzo, pero no solo enfermería, sino también auxiliares, celadores, médicos, limpiadoras,... Estamos saturados, sobrepasados emocionalmente y muy cansados», añade Agudo.

«Estamos hechos un cuadro, hay mucha presión»

«¿Que cómo estamos? Hechos un cuadro». Así responde a este diario Carlos Díaz, médico del centro de salud de Acebo (Cáceres, 560 habitantes) cuando se le pregunta por cómo afrontan el verano en la zona de la Sierra de Gata. «Aquí necesitaríamos de normal un refuerzo pero ni si quiera se sustituye al que se va de vacaciones», se queja. Ejerce en una zona que multiplica por cinco su población en los meses de verano y se ven obligados a doblar consultas para poder atender a todos los pueblos. De tal manera que los que se quedan trabajando tienen que atender también los centros de salud de los municipios en los que no hay médico. «Esto supone un estrés importante porque hay mucha presión, no solo en tu pueblo, donde crece la población, sino que te vas al otro donde también están saturados», reconoce este especialista.

Además de cubrir las consultas vacías, también asumen las guardias de sus compañeros. «Las guardias en verano son un no parar porque se triplican los accidentes, los cortes, las heridas e incluso las peleas. Es tremendo», insiste.

A esto se suma la situación de pandemia que atraviesa la región (y el país), lo que hace que también que se incrementen las visitas al médico. En su caso está atendiendo esta semana 20 casos por día.