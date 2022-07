Casi 40 obras han quedado desiertas en Extremadura en lo que va de año

Cerca de cuarenta obras no han encontrado quien las construya en Extremadura en lo que va de 2022. Es el número de procedimientos licitatorios (39 en total) que, de acuerdo a los datos facilitados por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en Extremadura, han quedado desiertos en la comunidad autónoma durante esta primera mitad del año. Proyectos que están repartidos entre todas las administraciones: estatal, autonómica y municipal. Entre renuncias, desestimaciones y desistimientos, más de una decena adicional de procesos no han llegado a buen puerto. Sumados todos, sobrepasan los once millones de euros de valor.

Extremadura, sin stock de vivienda nueva La principal razón que ha estado detrás de que estas obras quedaran sin adjudicatario es el diferencial existente entre los costes que se contemplan en los pliegos y los reales. Las alarmas por el encarecimiento de materiales básicos para la construcción comenzaron a saltar ya hace un año. «Realmente fue a partir del segundo semestre de 2021 cuando empezó a haber más licitaciones desiertas. Sobre todo en el último trimestre», puntualiza Joaquín Sánchez Chamorro, secretario general de CNC Extremadura, quien indica que hasta ese momento nunca se había producido una circunstancia similar en la región. Según se recoge en el último informe de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) sobre evolución del coste de las materias primas, entre el arranque de 2021 y mayo de este año, el precio del acero se ha incrementado un 92% (prácticamente el doble), el aluminio un 41% y el cobre un 18%. Alzas a las que hay que agregar las del barril de petróleo Brent (107%) o la de la energía (97%). Por tipo de obra y teniendo en cuenta también el resto de encarecimientos de materiales básicos para la construcción, esta asociación estima que el coste medio de las de carreteras ha crecido un 43% en este año y medio y el de las ferroviarias un 24%. Las infraestructuras hidráulicas se han incrementado un 23% y la edificación un 16%. Tanto el Gobierno central como el autonómico han puesto en marcha mecanismos para intentar que los precios se actualicen mejor a los costes a la hora de efectuar licitaciones, pero desde el sector se asegura que su efectividad está siendo limitada. «La normativa estatal tiene muy poca incidencia, la mayoría de los contratos no puede acogerse a ella y aparte excluye los costes de la energía», alega Sánchez Chamorro. Además, apostilla, «falta todavía una resolución de la junta consultiva estatal sobre algunas dudas que tenemos de interpretación, como la de si afecta o no a los contratos de menos de doce meses, algo que es importantísimo». «Tenemos constancia de que hay más de 300 millones de la Junta en peligro de ejecución» Joaquín Sánchez Chamorro - Secretario general de CNC Extremadura En cuanto al decreto autonómico que limita las bajas temerarias en la contratación pública y permite revisar el alza del precio de los materiales, fue aprobado en marzo, pero desde el Ejecutivo nacional se considera que puede vulnerar sus competencias. Las desavenencias se centran en dos cuestiones. La primera de ellas es que se establezca que para los contratos de obras y de servicios que se tramiten por procedimiento abierto el precio no pueda tener un peso superior al 60% ni inferior al 40% de la valoración total de la oferta, en beneficio de otros factores como la calidad, la innovación o una mayor vida útil de la obra o servicio. La otra fuente de discordia es que la cláusula de revisión de precios que se introdujo en la ley de presupuestos regionales de 2022 pueda aplicarse sobre las obras que ya estaban en ejecución antes del 1 de enero de 2021. Varias de estas obras han vuelto a salir a licitación con un precio más elevado Ahora será a comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma la que tratará de resolver el desacuerdo, lo que crea «una inseguridad jurídica enorme», ante la posibilidad de que la Junta dé marcha atrás o el Gobierno acabe por presentar un recurso de inconstitucionalidad. «Lo deseable es que se volviese a regular la revisión de precios a nivel estatal, porque sí hay comunidades autónomas como la extremeña que están intentando solucionar este problema, pero no les dejan», esgrime. Fondos europeos Si la cifra de licitaciones desiertas va a más esto podría derivar en problemas para ejecutar los fondos europeos que están llegando a España. «Hay una grandísima parte de las obras en Extremadura que vienen financiadas por la UE. Como no se ejecuten en plazo, habrá que devolver el dinero y Europa sancionará a la región, además de impedir que se vuelva a pedir el dinero para la misma obra en un tiempo», avisa. «Tenemos constancia de que hay más de 300 millones de la Junta de Extremadura que están en peligro de ejecución», asevera. De estas casi cuarenta obras sin adjudicar hasta junio, la de mayor importe es la construcción del centro operativo regional de incendios forestales de Extremadura. Con un precio de licitación de 2,4 millones de euros, quedó desierta a inicios de año. No obstante, hace unas semanas, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, volvió a sacar a concurso las obras del que será el primero de los dos edificios que formarán este centro encargado de coordinar todas las actuaciones contra el fuego en la región. Esta vez salió por 3,2 millones de euros. Algo similar ha sucedido con las obras de mejora en la piscina municipal de Plasencia, que incluyen la adaptación de las depuradoras a la normativa actual. De los algo más de ochocientos mil euros que en marzo pasado no fueron suficientes para que a ninguna empresa le saliesen los números se ha pasado a los 1,1 millones con los que el ayuntamiento placentino ha vuelto a intentarlo. Tampoco hubo empresas interesadas en las obras de rehabilitación energética de 56 viviendas sociales en la calle Juan García de Cáceres, licitadas por 1.221.908 euros. Se consideró desierta a finales de junio, después de que casi un mes antes se publicase la anulación de la adjudicación (una de las tres que ha habido en estos seis meses), al presentar el adjudicatario un escrito de renuncia a la formalización del contrato, que había quedado establecido en 1,086 millones de euros. Aunque todos los niveles territoriales de la Administración aparecen en listado con obras sin adjudicar, son los municipios los que suponen una proporción mayor. «Hemos enviado circulares a casi treinta ayuntamientos de Cáceres y Badajoz solicitándole información sobre la adhesión [a los mecanismos de revisión de precio] y a día de hoy no nos ha contestado ninguno salvo el de Cáceres», lamenta el secretario general de CNC Extremadura. Desde las corporaciones locales, precisa, unas veces se arguye la falta de fondos para aumentar el gasto y otras «que tienen problemas de carácter técnico, que carecen de capacidad para hacer ellos la revisión de precios que les presente el contratista». Por lo demás, el abanico de proyectos que, al menos en primer término, no han podido ejecutarse es variado: desde obras en depuradoras de aguas residuales, hasta la construcción de viviendas de protección oficial, pasando por salas velatorio, adecuación y asfaltado de calles o adaptación de aulas.