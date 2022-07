Inmunizados para las vacaciones

No ha terminado de aplanarse la curva de esta séptima ola cuando empieza ya a hablarse de la octava. El inicio de las vacaciones vuelve a estar marcado, un año más (y ya van tres), por el repunte de casos de coronavirus. Aunque en esta ocasión se desconoce el alcance real de la transmisión porque no se realiza un seguimiento de los positivos, únicamente se mide la incidencia en mayores de 60 años, los más vulnerables. Y este indicador en la región se sitúa ya en los 1.793 casos por cada cien mil habitantes a los 14 días, lo que se traduce en un incremento de las hospitalizaciones.

Según los últimos datos de la Junta de Extremadura, hasta el jueves había en los hospitales de la región 176 ingresados por coronavirus, casi un 53% más que hace una semana. La previsión es que las hospitalizaciones comiencen a estabilizarse a partir del lunes, según la previsión que maneja el director gerente del SES, Ceciliano Franco.

Mientras tanto, con este escenario en el que se descartan medidas restrictivas (vuelve a recomendarse la mascarilla en interiores pero no es obligatoria), el Servicio Extremeño de Salud (SES) apuesta, una vez más, por dar un empuje a la vacunación, como apunta Franco. «La recomendación es que se vacunen porque los datos demuestran que está siendo efectiva. Que no estén los hospitales colapsados con la incidencia que tenemos quiere decir que la vacuna está funcionando», ha dicho esta semana el responsable del SES.

«Con la incidencia que hay, que no estén los hospitales colapsados indica que la vacuna funciona» Ceciliano Franco - DIRECTOR GERENTE DEL SES

Así, se han vuelto a recuperar los llamamientos a la población que debe inmunizarse. Hasta ahora se trabajaba solo con autocita, es decir, el usuario es el que debe dirigirse a la administración para gestionar su cita a través del Centro de Salud Online o en el teléfono 900 100 737. Este proceso sigue activo pero ahora también administrativos de Salud Pública se encargan de llamar directamente a los extremeños para recordarles que tienen que ponerse la dosis de recuerdo (la tercera).

Y es que entre mayo y junio se esperaba un importante avance en las vacunaciones, ya que debían inmunizarse los miles de extremeños que se contagiaron entre diciembre y enero y que debían esperar, por recomendación, cinco meses para inocularse la siguiente dosis. En cambio esa oleada de vacunaciones no ha sido como se esperaba. Primero porque muchos ya son reacios recibir este tercer pinchazo porque las nuevas variantes escapan a su inmunidad (no obstante, se recomienda, porque aunque no protege del contagio sí lo hace de contraer la enfermedad de forma grave). Y segundo porque, en medio de este proceso, se ha colado una nueva ola de covid, en la que se están volviendo a contagiar incluso los afectados en esa sexta oleada, por lo que tienen que volver a esperar para vacunarse.

Movimiento pero sin colas

En el centro de vacunación de Cáceres, ubicado en el hospital Nuestra Señora de la Montaña, esta semana había un goteo constante de personas que acudían a inocularse la tercera dosis. Aunque la imagen difiere mucho de las largas colas que se registraban cada jornada para ponerse el primer pinchazo. De hecho, este centro solo abre dos días a la semana dos horas por la mañana, cuando entonces se ponían vacunas a diario mañana y tarde.

«Me contagié en enero. He querido vacunarme ahora para poder irme de vacaciones» Gema del Pozo - ACABA DE VACUNARSE

«Pasé el covid en enero y me tocaba ponérmela», decía en la cola (había una decena de personas detrás de ella) Sandra Domínguez. También en la fila estaba Gema del Pozo con su madre, que acaba de llegar de Madrid, donde estudia. «Se contagió en enero y no se pudo poner la tercera, ha llegado directa a vacunarse porque si no, no se va de vacaciones. Al final se nos va a juntar con la cuarta», decía su madre. Era el caso de todos los que acudían a vacunarse, les tocaba por fecha, porque se contagiaron en la sexta oleada y quieren marcharse de veraneo con algo más de inmunidad. Se les puso Pfizer, independientemente de que en las dos anteriores se les inoculara con otro fármaco. «Como está científicamente comprobada la eficacia de la vacuna heteróloga de la covid, se administra indistintamente (Pfizer o Moderna) según disponibilidad», informó Sanidad a este diario.

Según los datos aportados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) entre el 1 de mayo y el 30 de junio (fechas en las que se debían haber vacunado todos aquellos infectados durante y tras las navidades) se pusieron en la región 18.106 dosis, muy lejos de lo que se esperaba si se atiende a los datos de contagios de aquel momento. Solo entre el 7 y el 13 de enero Extremadura sumó 19.781 casos notificados y se vivieron semanas de récord, con más de 4.000 positivos confirmados al día.

Por otro lado, según el informe de vacunación facilitado por el Ministerio de Sanidad, en la última semana de junio, periodo en el que debía haber terminado esa ola de inmunización, se pusieron en la región 2.396 vacunas, de las que el 86,5% fueron dosis de recuerdo (2.072). Aunque también hubo 136 personas que decidieron inmunizarse por primera vez, a pesar de que el proceso de vacunación comenzó en diciembre del 2020.

El grupo de edad en el que más dosis de recuerdo se inocularon durante esa última semana ha sido el de 40 a 49 años (583 más), seguido del de 20 a 29 años (+465), de 30 a 39 años (+417) y de 50 a 59 años (+357). En ese periodo solo 18 mayores de 70 años y 73 de entre 60 y 69 recibieron este tercer pinchazo, aunque estos son los grupos de edad en los que más población cuenta con la pauta completa, por encima del 90%. También está parada la inoculación completa a los de 18 y 19 años, porque desde el 22 de junio solo se pusieron esta dosis de recuerdo 42 personas.