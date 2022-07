«Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar / No sumisa ni obediente / Mujer fuerte insurgente / Independiente y valiente / Romper las cadenas de lo indiferente». Esto resonó en la plaza Mayor de Cáceres en mayo. La rapera chilena Ana Tijoux hizo botar al público con este himno feminista en el último concierto de Womad. Para muchos fue el plato fuerte del festival multicultural más destacado de la primavera, que contó con una destacada presencia femenina internacional. «A liberar, a liberar, a liberar / Libera, libera, libera, libera...», zanjó Tijoux entre aplausos y ovaciones.

Llegó el verano y tras tres años de parón por la pandemia, los conciertos comenzaron a copar la agenda cultural de los próximos meses. La música será protagonista de la programación que se alargará hasta otoño en Extremadura. Cinco de los festivales más destacados que tendrán lugar en la región: Los 40 Summer Live en Cáceres; Dream Summer, en Talavera la Real; Contempopránea, en Olivenza; Stone&Music, en Mérida o Extremúsika, también en la capital cacereña, cuentan con un total de 112 artistas confirmados. Sin embargo, se subirán a sus escenarios 97 hombres frente a la reducida cifra de 15 mujeres. Al primero, que será el día 15 de julio en Cáceres acuden de ocho hombres, una mujer. Entre los 29 nombres del Dream Summer (del 28 al 30 de este mes) hay solo uno femenino. Durante el mismo fin de semana, Contempopránea arroja una porcentaje más alentador contando con un 33% de músicas: de los 21 grupos hay siete con voces de mujer. En cuanto al Stone&Music, hay nueve confirmaciones masculinas y dos femeninas: Malú y Zaz. Por último, por Extremúsika pasarán 45 artistas, de los que solo cuatro serán mujeres. Aunque aún tienen que completar su cartel. Cabe destacar que a nivel nacional y acorde al último informe publicado por Spotify sobre la industria musical, el 17% de artistas principales y un 19% de los más destacados en España son mujeres. Lo que significa que cuatro de cada cinco nombres que aparecen encabezando las listas de éxitos son hombres. Ellas solo suponen un 13% del total de estos cinco festivales. La cifra evidencia una brecha de género en el sector. «No es algo que se haga a propósito, ni mucho menos», asegura Agustín Fuentes Piñero, director y creador de Contempopránea, el festival con mayor porcentaje de mujeres en su cartel (33%) de las propuestas. «No es a propósito» Del mismo modo, Fuentes aclara que la música que recala en la cita indie por excelencia de la región se decide en función de la calidad artística y de la actualidad. «No se piensa en si son hombres o mujeres. Jamás se eligen por razón de sexo. Se busca la calidad artística del », cuenta. «Contempopránea es un festival feminista. Hemos tenido ediciones en los que los confirmados eran un 50% de mujeres», continúa. «En los puestos de producción de la organización del festival la mayoría son chicas. Lo mismo sucede en prensa, community manager, taquilla... predominan», desvela el promotor. No obstante, matiza que si los números son muy dispares sí que se debería actuar o tomar medidas. «Es cierto que si existe una diferencia muy significativa, sí que se podría tener en cuenta la paridad a la hora de completar un cartel e incluir más artistas femeninas», apunta. Concluye analizando las propuestas y señala que el problema puede erradicar en la sociedad, en general. «Hay estilos musicales más machistas o en los que los hombres predominan muy por encima de las mujeres como puede ser el rock. A fin de cuentas puede tratarse de algo más propiamente social, que de las organizaciones como tal», apostilla.