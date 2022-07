Sin aire acondicionado y sin agua, en plena ola de calor. Así tuvieron que viajar ayer los pasajeros que iban en el tren de media distancia Badajoz-Madrid, que había partido desde la capital pacense a las 16.45 horas. Varios usuarios han asegurado a través de las redes sociales que en un momento del trayecto, y hartos del sofocante calor, los viajeros decidieron accionar el freno de emergencia para exigir que se solucionase el problema con la refrigeración del convoy.

El tren se detuvo en la estación toledana de Oropesa, donde algunos pasajeros reclamaron al maquinista que no reanudase la marcha hasta que no se hubiese reparado el aire acondicionado. Los usuarios no tuvieron opción de comprar agua en las máquinas vending de las estaciones, ya que desde la pandemia se encuentran fuera de servicio.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que la avería del aire acondicionado en un tren Madrid-Badajoz, ha puesto de manifiesto que "aún quedan cosas por mejorar y las vamos a seguir mejorando". La avería se produce apenas unos días antes de la puesta en servicio de la nueva línea de altas prestaciones del tramo entre Plasencia y Badajoz.