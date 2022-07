La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, ha manifestado este martes que "sería oportuno empezar a hablar ya de una estación pasante en Mérida, si fuera necesario", para que pudieran parar los trenes de altas prestaciones y en un futuro el AVE, aunque no todos los servicios para ahorrar "tiempos de viaje" en la línea. También ha confirmado que ya se ha trasladado al Ministerio de Transportes la propuesta de una estación de estas características para Plasencia.

En este sentido, la consejera ha señalado que las estaciones de Plasencia y Mérida ya cuentan con servicios de media distancia y cercanías, al igual que "los tendrá de alta velocidad". Se trata, por tanto, de una "estación pasante que pueda ahorrar los tiempos de viaje, que no significa que no haya trenes de alta velocidad y altas prestaciones que entrarán en Mérida".

Sobre este asunto también se ha pronunciado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha insistido una vez más en que "la alta velocidad entrará en Mérida, pero no todos los trenes", porque de lo contrario "no es alta velocidad". "Si para 16 veces, si para en todos los pueblos de Extremadura, no será un AVE, será un LEDA de esos antiguos", ha señalado en una rueda de prensa para presentar unas inversiones en la ciudad.