«Un albañil no puede trabajar en un tejado habiendo 47° en la calle»

"Un albañil no puede estar trabajando en un tejado de Extremadura con las temperaturas que se alcanzan en verano. Habrá hasta 47° esta semana y así no se puede trabajar en la calle. Es más, en esos días habría que parar toda la jornada», reivindica Jacinto Mellado, secretario de Negociación Colectiva y Formación de CCOO. Este martes alrededor de 30.000 trabajadores del sector de la construcción en Extremadura (entre ellos hay 8.000 autónomos) han iniciado la reducción de jornada recogida en los convenios colectivos del sector tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz, según señalan. El acta de la comisión negociadora del calendario laboral para el 2022 en la construcción recoge en el punto cuatro la «reducción de una hora diaria en la jornada diaria entre el 12 de julio y el 12 de agosto ambos inclusive, como consecuencia de la jornada reducida de verano», según el documento publicado en el DOE. La jornada se reduce de ocho horas diarias a siete para favorecer que se pueda trabajar en jornada continuada y horario de mañana para esquivar las horas de mayor incidencia del sol, pero también se da libertad a la negociación entre la empresa y los trabajadores, para pactar el horario.

La medida ha coincidido este año además con una intensa ola de calor, con temperaturas que ayer rebasaron los 40° y que aún subirán más en los próximos días con previsiones que se elevan hasta los 47° en el caso de la provincia de Badajoz.

«Es una medida de seguridad, no es un capricho de los albañiles. Y nace del consenso entre las partes», insiste Mellado, que apela al cumplimiento por parte de las empresas.

José Antonio Guerra, trabajador de la construcción en Cáceres, reconoce que en su empresa siempre se ha aplicado este horario especial de verano y que incluso en los últimos años se ampliaba desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Esa medida ha cesado este año, según les han trasladado al pasar la dirección a otra nueva empresa. «No es lo mismo estar a las tres de la tarde en casa que parar a la una y media para seguir trabajando luego desde las dos o las tres de la tarde. En ocasiones trabajamos en circunstancias extremas y tampoco tienes al alcance medios necesarios para poder refrescarte», señala este trabajador.

«Reducida, pero no intensiva»

Desde la Confederación Nacional de la Construcción, su secretario en Extremadura, Joaquín Sánchez, recuerda que la jornada de verano reduce en una hora la jornada ordinaria «pero no quiere decir que sea intensiva». «De hecho está pensado para evitar las altas temperaturas en las horas centrales del día», subraya. Eso supone que una empresa puede decidir que el trabajo se realice en las primeras horas del día y las últimas para esquivar la franja más intensa. «El calor afecta a un menor rendimiento, pero tampoco es igual el trabajo en la calle que el que se está realizando en el interior de un edificio», señala también. Esto es algo que no discrimina la medida que, en todo caso, «no tiene tampoco un impacto negativo en el desarrollo del trabajo», incide. Si no se aplica hay que acumular esas horas y fijar tres jornadas más de días festivos en el calendario laboral.