El incendio entra en Monfragüe y avanza ahora hacia Jaraicejo

El fuego que ayer se desencadenó en Casas de Miravete ha entrado en Monfragüe, aunque la cabeza avanza en estos momentos en hacia la localidad de Jaraicejo, según ha dicho el director general de Política Forestal, Pedro Muñoz. "Hacia el parque no va", ha aseverado esta mañana. Pero el riesgo sobre la joya natural extremeña desde el primer momento hizo que saltaran todas las alarmas, porque las llamas se originaron "en el límite del parque y el riesgo era que fuera avanzando hacia el interior del parque", ha añadido. Un cambio en el viento ha llevado el avance esta mañana en sentido contrario.

Aún se desconoce cómo se originó el incendio, que continúa en nivel dos de peligro, activo y "con mala evolución" por el momento, según informa la Consejería de Agricultura. Más de 220 efectivos trabajan en la zona en las tareas de extinción.

La directora del Parque Nacional de Monfragüe, Carmen Martín, sigue también la evolución del incendio desde los terrenos del espacio protegido "dada la preocupación por el entorno", informan desde la Consejería de Transición Ecológica; aunque de momento no hay datos sobre la afección de las llamas a la fauna y la flora de la zona del parque afectada.

En directo hace 54 seg 14:44 Más del 60% del personal del Infoex está desplegado ya entre los fuegos de Las Hurdes y Monfragüe, "con lo que estamos muy justos en cuanto a capacidad de extinción y cualquier complicación sería más difícil de abordar", ha subrayado José Antonio Navalón coordinador regional del Plan Infoex hace 1 min 14:43 La situación más crítica está en estos momentos en el lado de Salamanca, donde este viernes se ha procedido a desalojar las localidades de Guadapero y Morasverdestres. hace 2 min 14:42 Los esfuerzos se centran en estos momentos en terminar de consolidar la zona en al que ayer se reactivó en la carretera que va de Las Mestas a Ladrillar a lo largo de la mañana "para que no se reactive en las horas centrales del día que es cuando esperamos mayor problema por el aumento de la temperatura y la convectividad que va a presentar ese incendio y las llamas", ha enfatizado esta mañana José Antonio Navalón, coordinador del Infoex. hace 3 min 14:41 A lo largo de la mañana el fuego ha permitido trabajar a los equipos de extinción y que llegue a una situación "estable, dentro de la complejidad del incendio", según la información de la Consejería de Agricultura. ➡️ #IFLadrillar: estable dentro de la complejidad del incendio.



👩‍🚒 Trabajan en la zona 8 medios aéreos, 9 unidades de tierra, 4 agentes del medio natural, 6 técnicos y 8 camiones.



🚁Apoyo del @mitecogob @AT_Brif Sepei @CruzRojaEX pic.twitter.com/H8mR5KLS1J — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 15 de julio de 2022 11:27 La directora del Parque Nacional de Monfragüe, Carmen Martín, está siguiendo la evolución del incendio desde los terrenos del espacio protegido "dada la preocupación por el entorno", informan desde la Consejería de Transición Ecológica. De momento no hay datos sobre la afección de las llamas sobre la fauna y la flora del parque. 11:24 El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, visitará a las 11.45 a los vecinos de Casas de Miravete evacuados de sus casas por el incendio en esta zona. Están desde esta madrugada en el pabellón polideportivo de Almaraz. 11:03 Tanto el incendio de Las Hurdes como el que amenaza Monfragüe tienen en estos momentos una evolución desfavorable. Ambos se encuentran activos y las extremas condiciones meteorológicas, con altas temperaturas, condicionarán el desarrollo de los mismos a lo largo de la jornada, según informa la Junta de Extremadura. 10:54 Los vecinos de Casas de Miravete han pasado la noche en el albergue habilitado en Almaraz, según ha conformado el alcalde de esta localidad, Juan Antonio Díaz. Cruz Roja ha habilitado un albergue en el pabellón multifuncional al que han ido más de un centenar de vecinos. Otros se han quedado en alojamientos de la zona. 10:16 En estos momentos, el helicóptero Halcón recorre el perímetro del incendio de Casas de Miravete dando información a la dirección de extinción. 09:30 h 🔥 El Helicóptero Halcón recorre en estos momentos el perímetro del #IFCasasDeMiravete dando información a la dirección de extinción. pic.twitter.com/iCHJEhhj0M — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) July 15, 2022 10:14 Prosiguen las tareas de extinción de los incendios en la provincia de Cáceres. Según informa la Consejería de Agricultura, actualmente, en la zona del fuego de Casas de Miravete trabajan 9 camiones, 9 retenes, 4 buldozer, 2 coordinadores zona y un coordinador regional, y la carretera de Casas de Miravete a Jaraicejo permanece cortada. En cuanto al incendio en Las Hurdes, ya se han incorporado ocho medios aéreos, nueve unidades de tierra, cuatro agentes del medio natural, seis técnicos y ocho camiones; además, de 170 efectivos del plan Infoex con el apoyo del Ministerio de Agricultura, de la Brif, Sepei y Cruz Roja Extremadura. 07:36 Mala evolución durante la noche del incendio en Las Hurdes, y también en el de Casas de Miravete que amenaza el Parque Nacional de Monfragüe. Ambos están activos y en nivel 2 de peligrosidad, según informa la Consejería de Agricultura. 07:30h / 🔥



Se mantiene la evolución no favorable en los #IFLadrillar e #IFCasasDeMiravete Ambos activos y en nivel 2 de peligrosidad. Medios aéreos se van incorporando al operativo de extinción. En breve informamos del reporte de medios en ambos incendios. pic.twitter.com/JJwEaFRDSL — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 15 de julio de 2022 07:31 Casas de Miravete ha sido evacuada esta madrugada de forma preventiva ante la proximidad de las llamas a la localidad, según informa el 112 Extremadura. 🔊 Debido al incendio forestal en #IFCasasdeMiravete y a instancias de la valoración técnica

del mando directivo del @PLANINFOEX se procede a evacuar de manera preventiva la localidad de Casas de Miravete, en la provincia se Cáceres. — 112 Extremadura (@JuntaEx112) 15 de julio de 2022 14·07·2022 22:50 🔥 #IFCasasdeMiravete:



➡️ Más de 13 unidades terrestres.



➡️ Durante la madrugada, se unirá un batallón de la @UMEgob.



💨Se prevén altas temperaturas durante la noche y vientos de sur-suroeste con rachas máximas de 30 km/h.



➡️ Pendiente de calificar evolución. — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 14 de julio de 2022 En cuanto al incendio de Casas de Miravete, Agricultura está pendiente de calificar su evolución y durante la madrugada se unirá un batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Gobierno. 14·07·2022 22:48 El incendio de Las Hurdes evoluciona negativamente, según los últimos publicados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. Aseguran además que durante la noche trabajarán más de 180 efectivos. 22:30h | 🔥El incendio de Las Hurdes evoluciona negativamente tras la evacuación preventiva de Las Mestas.



➡️ Evolución negativa.



➡️ Importante reproducción que comenzó en la zona central del perímetro. pic.twitter.com/hIWe1pMVjN — C. Agricultura, Des. Rural, Población y Territorio (@Junta_Agricultu) 14 de julio de 2022 14·07·2022 18:54 La extinción de los incendios se complica. La Junta de Extremadura ha solicitado formalmente el apoyo de la UME en la extinción del incendio de Casas de Miravete ante la progresión del fuego y ha activado allí el nivel 2 de peligrosidad, al igual que está desde el lunes en el de Las Hurdes. Siguen trabajando en Miravete seis helicópteros y varios medios terrestres. 14·07·2022 18:30 Los 11 monjes del monasterio de Las Batuecas, que se encuentra cerca de Las Mestas, también han sido evacuados por parte del dispositivo de la Junta de Castilla y León. 14·07·2022 18:27 Desalojan la alquería de Las Mestas. Finalmente se ha optado por la evacuación preventiva ante la evolución del incendio de Las Hurdes en ese punto. Es la séptima localidad que se desaloja en Extremadura por este fuego. Ver más

El fuego se desencadenó en las inmediaciones de Casas de Miravete y la cabeza avanzó con virulencia en las primeras horas hacia esta localidad, que tuvo que ser evacuada de madrugada. Los vecinos de Casas de Miravete han pasado la noche en el albergue habilitado en Almaraz, según ha conformado el alcalde de esta localidad, Juan Antonio Díaz. Cruz Roja ha habilitado un albergue en el pabellón multifuncional al que han ido más de un centenar de vecinos. Otros se han quedado en alojamientos de la zona.

Tras el desalojo, el fuego cambió de dirección y en estos momentos se está dirigiendo hacia Jaraicejo; está a unos tres kilómetros de esta localidad. "Ese es el riesgo y la mayor preocupación ahora mismo", ha dicho Muñoz.

El director general de Política Forestal ha incidido en que en estos momentos se mantienen los trabajos preventivos para poder contener el incendio en los límites del parque nacional con cuatro máquinas "trabajando para evitar que se entre". En los dos flancos están actuando también medios del Infoex y de la UME, algunos de ellos, los que se desplazaron ayer por la tarde de la base sevillana de Morón de la Frontera

El Infoex ha solicitado además el uso de productos retardantes en algunas zonas por parte de los equipos de extinción para evitar la propagación de las llamas, en una jornada en la que de nuevo las altas temperaturas y el viento pueden condicionar y complicar el trabajo de los equipos desplazados para acabar con el fuego.

Están trabajando en la zona tres helicópteros, nueve camiones, nueve retenes, cuatro buldozer, dos coordinadores zona y un coordinador regional, además de dos agentes del medio natural; junto a integrantes de la UME y el Ministerio de Transición Ecológica.

Está cortada la carretera entre Casas de Miravete y Jaraicejo.

Lo más importante “son sus vidas”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha subrayado este viernes que se van a seguir poniendo "todos los recursos y todos los esfuerzos posibles" contra los incendios, y ha apelado además a la responsabilidad de la ciudadanía, para que no actúe por su cuenta ante los incendios ya que lo más importante “son sus vidas”. Vara ha visitado el polideportivo de Almaraz donde se encuentran las personas evacuadas de Casas de Miravete, donde ha defendido que "ante el más mínimo indicio hay que proceder a la evacuación de los pueblos y las localidades porque no podemos correr ningún riesgo. Eso es algo que situamos en el frontispicio de todas nuestras posibilidades".

Para Fernández Vara, dada la situación y condiciones meteorológicas el fuego adquiere mayores proporciones de hacer daño y, por tanto, hay que protegerse contra él, ya que no solo puede quemar nuestros entornos, si no que puede arrasar muchas vidas. “Es obvio que cuando se da la sequedad que en estos momentos se da y las altas temperaturas ambientales y del suelo, todo lo que representa el bosque, el matorral y el monte se convierte en un extraordinario explosivo y el fuego, por tanto, pasa a ser un brutal enemigo”, ha expresado.

El presidente de la Junta Extremadura ha mostrado, además, la profunda preocupación que existe los graves incendios que sufre la región; y ha indicado que es compartida por Casa Real y el Gobierno de España.

El líder del Gobierno autonómico ha afirmado en esa línea que "si todavía hay alguien que sigue negando que el cambio climático va en serio se debe someter a una profunda reflexión" y estos incendios son algo que "nos debe hacer reflexionar a todos".

Fernández Vara ha apuntado que lo más duro de estos incendios es, por un lado, los efectivos que están combatiendo contra el fuego y en las condiciones que lo están haciendo con las altas temperaturas, por lo que hay que ponerlo en valor. Y, por otro lado, la gente que ha sido evacuada "que no sabe si van a volver a sus casas, que no saben cómo se van a encontrar sus casas cuando vuelvan y, todo esto, tiene un componente emocional de tal envergadura que hace que necesiten que se esté a su lado para trasladarles que no se sientan solos".

También ha lamentado el impacto del fuego en Monfragüe el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que ha señalado en sus redes sociales que los incendios "alteran la naturaleza y perjudican a la sociedad". "Hoy se quema El Parque Nacional de Monfragüe. Combatirlos (los incendios) es una tarea conjunta", señala.