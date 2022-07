«Los grandes incendios son el resultado del abandono de usos tradicionales del monte»

En medio de la vorágine de la última semana con la sucesión de grandes fuegos en Extremadura, Iván Muñoz, Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales y también jefe de zona del Infoex en Las Hurdes, reflexiona sobre el por qué de esos fuegos devoran el monte sin freno posible.

Pregunta: ¿Por qué proliferan los grandes incendios por todas partes?

Respuesta: El factor clave en el que coincidimos todos los profesionales es el abandono de las zonas forestales, ligado al abandono del sector agrícola y ganadero. Separar medioambiente, agricultura y ganadería es un error, y el abandono de las zonas rurales está llenando de incendios la ‘España vaciada’. La conservación y el ecologismo están muy alejados de la realidad porque los bosques vírgenes suponen un 2%. Es una figura utópica; el bosque necesita gestión, porque ya ha estado intervenidos y dejar de hacerlo genera un desequilibrio que no se autorregula hasta 300 años después. Y no da tiempo.

P: ¿El cambio climático influye?

R: Puede ser un problema añadido; pero el abandono del monte, la infravaloración de la agricultura y la ganadería tradicional y los productos forestales son el origen.

P: ¿Y de quién depende revertirlo?

R: Es lo complicado. No es un problema de políticas regionales, porque los grandes incendios están en todas las regiones. Va mucho más allá y creo que Europa no nos lleva por buen camino con políticas conservacionistas no integradas con el resto de componentes del desarrollo humano. Si la aceituna del olivo de montaña tuviera un valor añadido, no se habrían abandonado los olivares de sierra. Pero la política de Europa está más en dar dinero por abandonar tierras.

P: ¿La política forestal que hubo años atrás con el uso del pino no ha generado un caldo de cultivo?

R: Echar la vista atrás es muy endemoniado y en Las Hurdes más, con los que nos está trayendo todo eso. La política forestal en su momento no estuvo mal encaminada, aunque tuviera sus sombras. Pero se abandonaron tierras y el pino las ha colonizado. El desequilibrio que hay ahora mismo es enorme y nos lleva a los grandes incendios.

P: Esa política forestal entonces fue buena, pero en ese momento.

R: Sí, porque en las cabeceras de las cuencas hidrográficas en Las Hurdes se necesitaba que tuvieran ese soporte arbóreo que evitara la erosión y diera calidad al agua y protección a la población. Insisto en que el problema es la falta de gestión.

P: Estamos condenados entonces a que esto se repita.

R: Así es; a que esto se repita cíclicamente. Y en Hurdes tenemos claro que cada cierto tiempo sucede. Pasan unos años buenos, pero los pinos no llegan a alcanzar la edad de producción porque arden antes.

P: ¿No hay solución?

R: La hay si conseguimos que este sistema se revierta con una apuesta por revalorizar los productos forestales. Pero que no se haga no se puede achacar ni al paisano de las Hurdes ni al gestor de Mérida, porque las normas vienen dictadas desde Europa.

P: En la Sierra de Gata se planteó el proyecto mosaico tras los incendios.

R: Y está bien, pero hay que conseguir que funcione cada proyecto por sí mismo. Que el monte sea rentable es la clave para que no se abandone.

P: ¿La forma de abordar los incendios ha cambiado mucho?

R: Estamos ante eso que llaman incendios de quinta o sexta generación. Son fuegos que están fuera de la capacidad de extinción porque generan sus propias condiciones meteorológicas y son capaces de modificarlas, crear corrientes de aire... Paran cuando ellos quieren.