Pasadas las dos menos cuarto de hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, han llegado al Puerto de Miravete. El responsable del gobierno central venía de Salamanca, donde el incendio declarado en Las Hurdes a comienzos de semana ha saltado a esta zona. La decisión ha sido, según ha dicho Marlaska, establecer un mando único de coordinación que permite que el conjunto de medios a disposición del Sistema Nacional de Protección Civil funcionen de forma coordinada y directa entre ambas comunidades autónomas.

El ministro ha iniciado su intervención indicando que en las últimas semanas estamos pasando dos situaciones de emergencia climática por sendas olas de calor que no habían sido conocidas desde que tenemos registro. Esto conlleva enfrentar emergencias en incendios relevantes como el de Monfragüe, aunque ha insistido en que "parece que el riesgo del parque natural ya está excluido". En ese sentido ha querido agradecer "el trabajo del conjunto de la UME, de las brigadas forestales, de la brigadas de la comunidad autónoma, también de las locales: los bomberos, los forestales, la Guardia Civil en las labores de desalojo de las localidades que no siempre es fácil, pero que se desarrolla para garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos; y de todos los sistemas de protección civil, dando también cobertura a las necesidades del dispositivo y de las personas desalojadas que no se encuentran en la mejor situación".

Marlaska ha apuntado que "cualquier modificación en el estado actual, dependiendo de las circunstancias meteorológicas puede acontecer, pero podemos estar más tranquilos que hace unas horas".

El ministro, que ha afirmado que en España "somos un referente a nivel europeo en cuanto a extinción de incendios", ha remarcado la importancia de la prevención. "No solo se trabaja en verano sino todo el año. Y en eso estamos, en ir implementando mayores medidas". Marlaska ha subrayado que estos incidentes vienen causados en gran medida por el cambio climático y que "debemos adaptarnos a esa realidad para dar respuesta y trabajar en la recuperación de los daños causados". En este sentido, ha manifestado que "el gobierno central estará para ayudar de forma decidida a la recuperación y que esta sea lo más inmediata posible".

Respecto al incendio declarado hace unas horas en la Sierra de Gata "está en niveles perimetrados" y ha vuelto a reiterar que se deben tener en cuenta las circunstancia climáticas. Y ha remarcado: "No hay un riesgo importante en el de Gata".