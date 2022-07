María Teresa Oñate es de Casas de Miravete, pero reside en Madrid. Había venido al pueblo a pasar las vacaciones. Recuerda que sobre las cuatro de la tarde del jueves empezó el incendio. "Sobre las seis y media o así creíamos que ya se apagaba, y de seguir tirando agua por parte de medios desplazados en el pueblo se fueron a otro fuego que apareció en Monfragüe y entonces dejaron la localidad. Y el pueblo siguió, siguió y siguió, pero aquí es más importante la caza y los buitres que los pueblos y aquello no paraba". María Teresa habla compungida desde el polideportivo de Almaraz, donde los refugiaron después de que llegara la orden de desalojo del municipio.

"Los vecinos no podíamos hacer nada. Empezó todo por la sierra, por el pico. Había focos y dábamos por hecho que se apagaba el mismo jueves, pero lo dejaron y se fueron a Monfragüe y por la noche aquello fue un auténtico infierno. A las dos y media o tres menos cuarto de la mañana nos llamaron. Nos dijeron que teníamos que salir del pueblo y nos trajeron al pabellón", lamenta la afectada.

Oñate asegura a El Periódico Extremadura que desde el jueves está en el pabellón. ¿Cómo lo han vivido? "Fatal, fatal. Mucho calor, mucho agobio. Sin dormir, no he podido descansar nada. He dormido en total dos horas y media. A los mayores y las personas vulnerables se las llevaron a hoteles. Yo me quedé aquí con los niños".

No saben cuándo volverá a su vivienda, "no nos han dicho en qué momento podremos regresar. Dicen que solo han quedado las casas, que aquello está todo quemado. Hay mucha gente que vive de la ganadería; tuvieron anoche que soltar a los animales. No sé qué suerte habrán tenido. No lo sé. Horrible todo. Todo, todo, horrible", manifiesta.

María Teresa tiene palabras de agradecimiento a toda la gente que se está volcando con ellos. "La gente se está portando muy bien, psicólogos, asistentes, vecinos, no nos ha faltado agua, comida, han traído toallas, peines, han traído de todo, bocadillos, ayer nos llevaron a comer al restaurante. La gente de Almaraz se han portado fenomenal. Se ha notado mucho la solidaridad", indica. Mañana regresará a la capital de España porque tiene que volver al trabajo. Añade que para sus pequeños ha sido una pesadilla.

Maite Torres tiene una vivienda de Casas de Miravete, pueblo de su cuñado. Ella reside en Madrid y cuenta su experiencia: "Hemos vivido fatal esta situación. A las dos de la mañana nos evacuaron, cogimos lo imprescindible y aquí estamos. Anoche estuvimos en un hotel".

Vive con incertidumbre lo acontecido. "Todos los alrededores del pueblo están destruidos. Las casas se han salvado gracias a Dios. Pero la incertidumbre es que no nos dicen nada. Se pasa mal, es un calvario. En el pueblo los vecinos tienen su vida allí, pero no podíamos hacer nada. Es desolador y muy triste lo que está pasando. Hubo momentos en los que sí que pasamos miedo", resalta Torres mientras la sierra es una olla a presión, devastadora, castigada por un fuego que parece no tener fin.