Llega el nuevo tren rápido, ¿qué servicios tendrá Extremadura?

Primera clave: no es un AVE, o lo que es lo mismo, no se estrena la alta velocidad, pero sí un tren rápido o de altas prestaciones que vendrá a mejorar los servicios ferroviarios de Extremadura. Segunda clave: hay propósito de mejora ya que el plan consiste en que el verano que viene ya esté instalada la electrificación y entonces sí se pueda usar la palabra AVE. Tercera clave: aún sí, se acortarán los tiempos de viaje y se potenciará el trayecto entre Badajoz y Plasencia, que es el trazado verdaderamente nuevo, el resto del recorrido seguirá igual; además, en comparación con otros territorios la diferencia será palpable. Cuarta clave: a menos de un año de las elecciones autonómicas en Extremadura (en mayo de 2023), cualquier acción relacionada con el tren, para bien o para mal, será una valiosa arma política arrojadiza. Con este contexto este próximo martes 19 de julio empezará por fin a funcionar el nuevo servicio ferroviario, que circulará por una plataforma que ha tardado más de dos décadas en construirse.

Como resumen, a partir del martes 19 de julio el 33% de los trenes que salgan camino de Atocha serán un servicio rápido; en el resto de acortarán levemente los tiempos de viaje, pero no se puede considerar aún una opción competitiva para presentarse como alternativa al vehículo particular.

A continuación, la oferta de Renfe que llegará a Extremadura la próxima semana:

Badajoz-Madrid / Madrid-Badajoz

En la línea Badajoz-Madrid habrá seis servicios diarios. De ellos, solo dos son trenes rápidos (ninguno hace parada en Plasencia, sino en la estación cercana de Monfragüe). Esos dos servicios son el Alvia de las 7.25 (todos los días de la semana) y tarda 4 horas y 18 minutos; y el Intercity (Talgo) de las 17.36 (todos los días excepto los sábados) y cuyo recorrido dura 4 horas y 28 minutos. El resto rondará las cinco horas de trayecto y alguno casi las seis. De este modo, a partir del martes, el tiempo medio del viaje Badajoz-Madrid será de cinco horas; hasta ahora superaba las seis. Ese es el avance tanto en el trayecto de ida como en el de vuelta. En la línea Madrid-Badajoz los trenes rápidos también son dos: el Intercity (Talgo) de las 8.50 (todos los días), que emplea 4 horas y 34 minutos; y el Alvia de las 16.38 (todos los días menos los domingos) y cuyo viaje dura 4 horas y 17 minutos.

Ahora viene la comparativa. Solo un ejemplo: entre Badajoz y Madrid distan unos 400 kilómetros (que en coche se completan en menos de cuatro horas), casi los mismos que separan la capital de España de León (unos 340). Renfe ofrece 13 servicios diarios y casi la mitad (seis) son alta velocidad: la duración es de dos horas de media. La clave está en que, efectivamente, sí hay AVE. El precio de cada trayecto gira en torno a los 50 euros. En el Badajoz-Madrid la tarifa es de unos 40 euros, aunque ahora hay una promoción de Renfe con billetes hasta de 18 euros.

Cáceres-Madrid /Madrid-Cáceres

En el Cáceres-Madrid hay siete servicios de los que cuatro pueden considerarse trenes rápidos. La duración es de tres horas (en vehículo particular el viaje se hace en algo menos de tres horas, sin contar con el posible tráfico hasta llegar al centro). Son el Media Distancia de las 8.39, el Alvia que parte a la misma hora, el Media Distancia de las 19.01 y el Intercity (Talgo) de también la misma hora (estos dos servicios no funcionan los sábados). En este caso ninguno de los cuatro hace parada en Plasencia, sino en la estación de Monfragüe (a unos 11 kilómetros de la capital del Jerte).

En el trayecto a la inversa, Madrid-Cáceres, la oferta es similar. El horario de los trenes rápidos es: a las 8.50 (Media Distancia e Intercity, los domingos no funciona ninguno de los dos) y a las 16.38 (Media Distancia y Alvia).

Badajoz-Plasencia /Plasencia-Badajoz

Este es realmente el trayecto nuevo. La plataforma Badajoz-Plasencia es la primera fase de la línea de alta velocidad que en un futuro unirá la capital pacense con Madrid, incluso se espera que haya conexión con Lisboa.

Es en este recorrido donde más se experimentará la mejora en los tiempos de viaje, aunque las opciones dependen de si la estación es la de Plasencia o la de Monfragüe (hay que especificarlo a la hora de hacer la compra del billete). Así, en la línea Badajoz-Plasencia solo hay un horario, que funciona todos los días, y parte a las 14.30. Emplea dos horas y 21 minutos. Hasta ahora se tardaban tres horas. A la inversa, el tren sale de Plasencia todos los días a las 13.43. En ambos casos se trata de un servicio de Media Distancia, pero la nueva plataforma permite más velocidad.

La oferta mejora si el destino o la partida es la estación de Monfragüe. Desde Badajoz hay tres salidas: el Media Distancia de las 6.58, que emplea dos horas y 17 minutos; el Alvia de las 7.25, que tarda una hora y 50 minutos; y el Intercity de las 17.36 (los sábados no funciona), que dura dos horas. El ahorro de tiempo es evidente.

En el trayecto en el otro sentido, las opciones son similares: un Intercity a las 11.23 que tarda dos horas; un Media Distancia a las 19.02 que dura dos horas y 22 minutos; y un Alvia a la misma hora que emplea una hora y 53 minutos.

En vehículo particular, desde Badajoz a Plasencia son necesarias dos horas.

Badajoz-Cáceres / Cáceres-Badajoz

Entre las dos capitales de provincia, según Google Maps, hay una hora y 14 minutos de distancia. Son 90 kilómetros por una carretera nacional que está a la espera de convertirse en autovía. Ahora sí va a mejorar el servicio de tren. Desde la capital pacense a Cáceres hay siete trenes: dos de ellos son realmente competitivos con el coche, con una duración de una hora y 12 minutos. Ambos parten a las 7.25 (uno es Media Distancia y otro Alvia). Hay otros dos servicios que empleen una hora y 23 minutos y salen a las 17.36 (un Media Distancia y un Intercity, ninguno de los dos está disponible los sábados).

En el viaje a la inversa, con oferta similar, los trenes más rápidos salen a las 12.01 (Media Distancia e Intercity, ninguno de los dos los domingos) y a las 19.43 (Media Distancia y Alvia).

Badajoz-Mérida / Mérida-Badajoz

Ambas ciudades están separadas, en coche, por 64 kilómetros y 46 minutos. A partir de este martes, Badajoz y Mérida estarán conectadas por ocho servicios de Renfe, de los que la mitad pueden considerarse trenes rápidos. A las 7.25 partirá un Alvia y un Media Distancia con un trayecto de 29 minutos; y a las 17.36 un Intercity y otro Media Distancia completarán el trayecto en 34 minutos (estos dos los sábados no circulan). Los demás recorridos no superan los 46 minutos, por lo que sigue siendo competitivo con respecto al vehículo particular.

En la línea Mérida-Badajoz, las opciones más rápidas son a las 12.47 (37 minutos, no sale los domingos) y a las 20.25 (30 minutos). Hay en total ocho servicios igualmente y el tiempo máximo de trayecto son, también, 46 minutos.

Y más allá de la oferta, lo que también se espera de la nueva plataforma y el nuevo tren rápido es que desaparezcan las averías, los imprevistos y las demoras en los trayectos en las vías extremeñas. Una constante que provoca la indignación de los pasajeros.

La polémica de Plasencia, los vagones sin aire acondicionado...

La llegada del nuevo tren no está exenta de polémica. Primero, la sorpresa de que la estación de Plasencia quedaba fuera del recorrido -para que el trayecto sea más rápido- siendo la de Monfragüe la que más se beneficiará de la plataforma de alta velocidad. Los ánimos se han aplacado con la promesa del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que la capital del Jerte tendrá dos estaciones en lugar de una. Segundo, la indignación por la invitación a la inauguración por parte de la Casa Real, en la que se hablaba de línea de alta velocidad cuando la realidad es que todavía no hay electrificación. Tercero, las quejas de los usuarios por la falta de aire acondicionado en los vagones actuales en plena ola de calor, que ocasionaron incluso un golpe de calor a una pasajera.

Mañana lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al rey Felipe VI en la inauguración de la nueva plataforma. Será el segundo acto político antes de que los usuarios puedan montarse en el nuevo tren. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya se subió al mismo para un ‘viaje de prueba’.