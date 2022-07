Un paso en la carrera de fondo de la gigafactoría

La gigafactoría que Envision y Acciona plantean en Navalmoral de la Mata dio este lunes sus primeros pasos con la firma de los documentos que ponen en sobre el papel el compromiso de empresas e instituciones de llevar a buen puerto el proyecto en el horizonte de 2025. A un lado de la mesa, el director ejecutivo de Envision, Michael Ding, y el presidente no ejecutivo de Envision, José Domínguez; al otro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En medio, el protocolo de colaboración con el Gobierno de España y los memorandos de entendimiento entre la empresa promotora y la Junta, para impulsar este proyecto que todos situaron como "referente de un nuevo modelo económico" ligado a una industria verde.

El acto supuso la primera visita a los terrenos del polígono industrial Expacio Navalmoral en el que se asentará el proyecto y que en estos momentos es una amplia avenida urbanizada, rodeada por parcelas de pastos entre las que sobresalen las naves de la empresa de transportes Alditraex y las obras de la futura planta de Ondupack, a escasos metros de las oficinas de Expacio Navalmoral. No hubo grandes anuncios, ni novedades, pero sí pasos destinados a ser relevantes, algunos gestos (la visita a los terrenos); y también presencias destacadas, como las de los CEO de otras dos firmas vinculadas a proyectos de celdas, níquel y litio en Extremadura. Estuvieron el CEO de Phi4tech Joaquín Abril-Martorell (además de la planta y ahora un centro de investigación de Badajoz, reabrirá la mina de níquel de Monesterio y está vinculado a Lithium Iberia, la empresa tras la mina de litio de Cañaveral) y Ramón Jiménez Serrano, CEO de Extremadura New Energies (la empresa que quiere abrir la mina de litio de Cáceres). Si tendrán algún papel los proyectos que lideran y cuál dentro del que dirige Envision, no lo dijeron.

Las 200 hectáreas que ocupará la fábrica en el año 2025 (la fecha que ayer se repitió) contrastaban con los 50 metros cuadrados de la sala en la que costó acomodar al nutrido grupo de autoridades, invitados, empresas y medios de comunicación, en el edificio de la oficina de Expacio Navalmoral. Allí dentro lo que dominó la escena fue el aire institucional y una gran pantalla a través de la que el máximo dirigente de Envision, Lei Xang, asistió de forma virtual al acto y pronunció un discurso en inglés en el que apeló al reto que para frenar la crisis climática que persigue con su modelo industrial: "Nuestra generación tiene la responsabilidad de acometer el cambio para luchar contra la crisis climática". "España va a ser el centro de la revolución verde y Extremadura va a ser parte de esa revolución verde", enfatizó.

Extremadura, referente de la industria verde

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no improvisó y destacó en su intervención su apuesta por que España tenga nuevos polos industriales para que el empleo y el bienestar lleguen "a todos los rincones". "Queremos que la zona de Navalmoral de la Mata sea la referencia de este nuevo modelo económico”, defendió. En su discurso resaltó que la región "va a hacer posible un salto modernizador nunca visto en las últimas décadas" y subrayó también que esta inversión (2.500 millones, con una previsión de 3.000 empleos directos) beneficiará a los más jóvenes porque creará puestos de trabajo de alto valor añadido.

A las claves por las que Envision aterrizará en Extremadura se refirió al final de se intervención: “Dispone de sol durante todo el año; de importantes recursos minerales clave, como el litio y el níquel; de acceso al agua y de abundante suelo". "Evidentemente eso coloca a Extremadura en una posición ideal para desarrollar toda la cadena de valor y convertirse en un hub internacional de las baterías para coches eléctricos, atrayendo más inversión si cabe, y generando más puestos de trabajo de calidad", sentenció.

Vara inició en inglés su intervención para dirigirse al CEO de Envision que dominaba desde una pantalla la escena. "Caminaremos juntos para hacer posible este proyecto. Estamos listos para el futuro porque el futuro ya está aquí", señaló. De vuelta al español, agradeció a las empresas su apuesta por la región y resaltó: "Igual que el siglo XX se llevó de esta tierra lo mejor que tenía, en gran parte para trabajar industrias de coches; el siglo XXI nos lo va a devolver, y paradójicamente en el mismo sector, pero ahora con el vehículo eléctrico". El presidente de la Junta incidió en que con la implantación de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata "esta tierra se coloca en el centro de las nuevas industrias del futuro".

El presidente no ejecutivo de Envision, José Domínguez, agradeció el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra el cambio climático, y señaló que el camino de la nueva industria es la energía verde y que los criterios para el asentamiento de proyectos han cambiado porque ahora se busca "espacio, sol y energía renovable", algo que se encuentra en Extremadura, junto con el litio "que no es poca cosa para este proyecto", enfatizó. "Es lo que hace que hoy estemos en Extremadura", recalcó.

El de este lunes fue un paso. Ahora queda por delante una carrera de fondo hasta 2025, de la que dependen un proyecto que junto al impacto directo tiene un potencial tractor de otros 12.000 puestos de trabajo en otras industrias auxiliares ligadas a esa revolución verde que pretenden liderar.