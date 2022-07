Vuelve la magia del teatro a Alcántara. Si queréis reíros de verdad, a mandíbula batiente, tenéis una oportunidad única en el Festival de Teatro Clásico de Alcántara que se celebra del 4 al 7 de agosto. Porque #AlcántaraEsTeatro. Llega el momento de olvidar las penas y pesares pues la farsa en Alcántara dura todo el día gracias a un completísimo programa de actividades paralelas antes y después de las representaciones. La comedia es el género predilecto de esta trigésimo sexta edición del Festival de Teatro Clásico de Alcántara y sus cuatro representaciones estrella pueden encuadrarse en él.

Compra tus entradas en este enlace.

Conquistadores (4 de agosto)

La obra encargada de abrir fuego es una producción extremeña, ‘Conquistadores’ (jueves, 4 de agosto), puesta en escena por Proyecto Cultura. Se trata de un texto sobre los conquistadores extremeños con un ritmo incesante y que cuenta con un número importante de gags visuales y divertidos, rompiendo en ocasiones la cuarta pared para jugar con el espectador y dar rienda suelta a su imaginación. Teatro del absurdo con una estética contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras miserias.

Andanzas y entremeses de Juan Rana (5 de agosto)

Le sigue ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’ (viernes 5 de agosto), coproducción de la Compañía Ron Lalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Recrea un juicio secreto de la Inquisición que puede cambiar la historia de la Humanidad a través de una serie de piezas breves con música en directo. Tras los rotundos éxitos internacionales que han supuesto en los últimos años las dos coproducciones previas, En un lugar del Quijote y Cervantina (Premio Max Mejor Espectáculo Musical 2017), la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá vuelven a aliarse en esta nueva propuesta que explora la inmensa comicidad de los géneros breves del teatro áureo y del panorama escénico del Siglo de Oro y de todos los tiempos: el comediante Cosme Pérez, Juan Rana.

Maestrissimo (6 de agosto)

El sábado 6 de agosto es el momento de la compañía Yllana, que pone en escena 'Maestrissimo', que cuenta la historia de un músico que quiere progresar en el mundo de la música y llegar a los primeros puestos del escalafón. 'Maestrissimo' es un espectáculo «allegro e molto vivace» a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).

Tartufo (7 de agosto)

Como auténtico broche de oro tenemos el domingo 7 de agosto 'Tartufo', de Molière, revisitado en el 400 aniversario del nacimiento de su autor, en una soberbia interpretación de Pepe Viyuela. Cuenta la divertida historia del buen burgués Orgón, que ha caído bajo la influencia de Tartufo, un falso devoto, que busca quedarse con todos sus bienes. El impostor exagera la devoción y llega a convertirse en el director espiritual de Orgón. Además, pretende casarse con la hija de su benefactor, al tiempo que trata de seducir a la segunda esposa de este, Elmira, mucho más joven que su marido.

Este Tartufo ofrece además una oportunidad única: disfrutar de una obra de Molière en verso. «Ya solo por eso es aliciente suficiente, porque siempre se representa en prosa», ha detallado Viyuela en una entrevista. El texto del espectáculo procede de la traducción que realizó en el primer cuarto del siglo XIX José Marchena, uno de los traductores españoles más influyentes de esa época.

Programación OFF

Pero si interesante son las cuatro obras principales, no lo son menos las obras de la programación OFF, que tiene lugar en La Corredera, donde a partir de la una de la mañana se desarrollan espectáculos del máximo nivel como El sueño de Horacio (4 agosto), Concierto de Grimorium (5 de agosto), Así es la vida (6 de agosto, La Porciúncula en colaboración con la ONCE) o Pesadilla de una noche de verano (7 de agosto).

Pasacalles

Los pasacalles son una de las señas de identidad del Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Cada año crecen en vistosidad y creatividad y se desarrollan en La Pera a partir de las ocho de la noche. Este año contamos con Terra (Tupá, 6 de agosto), Vertumno. Siglos de Risa y Oro (5-6 de agosto, se trata de un estreno y tiene dos itinerarios, uno hasta Asindi y otro por el recorrido habitual), Mercaderes y farsantes (6 de agosto, siete de la tarde), Pícaros imaginarios (7 de agosto a partir de las siete de la tarde), y El Loco del Siglo de Oro (7 de agosto, con los participantes del taller infantil, que han realizado su vestuario, atrezzo y otros elementos).

Otros espacios y citas

Este año el Festival de Teatro Clásico de Alcántara va a la piscina municipal los días 5-6 de agosto, donde a partir de las seis de la tarde un hada de los cuentos hará participar a los niños y las niñas que aprenderán las costumbres del siglo de oro.

Otra cita que se ha convertido en un clásico es la Investidura del Maestre a cargo de AMITUR que será el 7 de agosto a las ocho y media en La Corredera, en la que se recreará la investidura del Maestre de la Orden Militar de Alcántara, don Nicolás de Ovando, en la que participan los niños y niñas de la localidad, que serán investidos caballeros.

El 5 de agosto está prevista a las ocho y media una conferencia del maestro de esgrima Gabriel Ferrá hablará de la esgrima en el Siglo de Oro. Todos los días habrá paseos teatralizados con salida del Conventual de San Benito.

La programación se completa con talleres y exposiciones infantiles, mercado artesanal con animaciones y una muestra fotográfica.

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara está organizado por el Ayuntamiento de Alcántara, con el patrocinio de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura, la colaboración de Hospederías de Extremadura, Oeste, Once, Iberdrola España y la dirección de Atakama.

