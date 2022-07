Guillermo Fernández Vara se ha visto envuelto en una situación tensa con algunos de los vecinos de Casas de Miravete por los incendios forestales en Extremadura. Esta mañana, junto al presidente del gobierno Pedro Sánchez y la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha visitado el Puesto de Mando Avanzado en el Puerto de Miravete, cerca de la localidad desalojada por el incendio, para conocer los efectos de este e interesarse por la situación de las personas desplazadas de sus viviendas.

Ha sido antes de la llegada de Sánchez cuando Vara se ha acercado a un grupo de ciudadanos que se encontraban en la gasolinera cerca del Túnel de Miravete. "A la hora del fuego había que haber estado, no ahora", recibe uno de los vecinos al presidente. Con la intención de escuchar y atender sus quejas, ha entablado conversación con alguno de ellos, pero se ha generado una situación tensa entre críticas, abucheos e insultos dirigidos tanto a Vara como a Sánchez.

"La culpa es suya y de todos los que vinieron detrás"

"Lo que quieren es que nos vayamos del campo, que dejemos los pueblos y ya está", afirma otro. Mientras tanto, Vara intenta escuchar a uno de los vecinos que, de forma calmada, opina de la situación de los incendios y relaciona la causa con la "dejadez" del terreno. "Ha faltado coordinación", critica otro de los afectados.

No obstante, otro de los vecinos señala que la culpa "no es solo suya [de Vara]", "es suya y de todos los que vinieron detrás, de derechas y de izquierdas" ya que la situación de los entornos rurales "viene de muchos años en los que no han hecho nada" para mejorarla.

El presidente de la Junta se ha marchado entre abucheos e insultos como "chupóptero", "buitre" o "cobarde", además de otras frases y palabras hacia Pedro Sánchez mientras aterrizaba en helicóptero. "Ahí viene, con lo caro que está el gasoil", decía irónicamente uno de los individuos.

Minutos después en su intervención, Sánchez ha recordado el compromiso que tiene con la prevención y extinción de incendios y ha destacado la necesidad de convertir las políticas medioambientales en políticas de estado para evitar estas situaciones.