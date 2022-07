"Esto es un tema de la suficiente envergadura para que o se resuelva, o el responsable se tiene que marchar. Porque cuando se produce una incidencia, es una incidencia, cuando se producen muchas es una vergüenza, cuando no una desvergüenza, que es lo que es esto, en definitiva, y creo que no es momento de utilizar eufemismos. Y cuando se trata de una vergüenza y una desvergüenza, se corrige sí o sí, y si no, uno se va, así de claro: o se corrige o se va, y esto es lo que hay". Son las palabras este viernes del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tras las numerosas incidencias y retrasos que acumula el tren rápido desde que el martes se puso en marcha. Todos los días ha tenido contratiempos, con demoras de más de una hora y la consiguiente indignación de los viajeros.

El Alvia Badajoz-Madrid acumula un retraso de hora y media "Llevamos ya mucho tiempo soportando y aguantando, y ya no aguantamos ninguna más, se acabó. Habrá que identificar la incidencia y resolverlo, punto, pero ya no más", añadió. Más reacciones Por su parte, el nuevo portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez, ha exigido la dimisión del director de Renfe, Isaías Taboas, y de la delegada de Gobierno en la región, Yolanda García Seco, por estas incidencias en el tren rápido. También se ha manifestado este viernes al respecto el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera (Cs), que ha expresado: "Es complicado hacerlo peor, creo que ni queriendo se hace peor. Lo dije el otro día, yo no sabía muy bien qué se inauguraba, en principio era el tren de alta velocidad, luego era un tren de altas prestaciones, luego eran algunos tramos. El propio Gobierno ha ido cambiando el discurso a medida que la gente se ha ido indignando porque entendía que no podía seguir manteniendo la farsa de la alta velocidad cuando no lo era". Asimismo, ha añadido: "Lo que estamos viendo es que o bien se han precipitado o que directamente la infraestructura no está ni terminada ni hecha. No es admisible que con la que llevamos encima después de tantos y tantos años de promesas incumplidas".