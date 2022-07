Son varios los artistas que viajan a tierras extremeñas durante todo el año para ofrecer conciertos y presentar los nuevos trabajos musicales de sus trayectorias. Cáceres ha dejado atrás la racha de mala suerte que derivaba de la acumulación de cancelaciones. Ni Izal, el concierto grande de ferias cancelado ‘in extremis’, ni Luis Fonsi, ni Morat. Todas las grandes actuaciones que prometían convertir Cáceres en, según el propio alcalde, una 'ciudad de conciertos', se suspendieron por motivos externos.

Sin embargo, la situación comienza a remontar y se añaden numerosos artistas al cartel de conciertos veraniegos.

El gran concierto se celebró el 15 de julio en la plaza Mayor de Cáceres y contó con las actuaciones de Beret y Abraham Mateo. El evento fue conducido por Óscar Martínez y también actuó Walls, Leo Rizzi, Samuraï, Depol, Polo Nández y Sixco Duran.

También se ha anunciado el cartel de artistas que protagonizarán los Conciertos de Pedrilla del 15 de julio al 19 de agosto en la capital cacereña. La programación es la siguiente:

29 de julio: Chloé Bird (pop)

(pop) 5 de agosto: Tomatito (flamenco)

(flamenco) 12 de agosto: Kiko Veneno (flamenco pop)

(flamenco pop) 19 de agosto: Valérie Ekoumé (Camerún)

Por otro lado, destacan actuaciones importantes para este verano en otras partes de la región.

La popular Lola Índigo cautivó a los asistentes al Conventual San Benito de Alcántara el 23 de julio (con entradas desde 35 euros). A ese mismo escenario se subirán Taburete el 13 de agosto, después de que el Clásico alcantarino haya bajado el telón.

Talayuela acogió en su ciudad deportiva al cantautor Melendi, que presentó su undécimo álbum Likes y Cicatrices el 23 de julio a las 22.00, mientras que un día antes lo hizo India Martínez.

Malpartida de Cáceres también ofrece varios conciertos post pandemia: Camela (4 de agosto), Seguridad Social (6 de agosto), Henry Méndez (5 de agosto) y Azúcar Moreno (7 de septiembre).

Jaraíz de la Vera podrá por fin disfrutar del concierto de Camela el próximo 6 de agosto, en el campo de fútbol, tras varias cancelaciones por la covid, ya que el municipio verato fue uno de los más afectados por los contagios el verano pasado. Poe otro lado, Ara Malikian tiene su concierto el 8 de julio.

Almendralejo también ha tenido sus conciertos de verano con a Maki y María Artés el 16 de julio a las 23.00 en la plaza de Toros de la localidad. Este dúo presentó su "Gira Imperfectos" con sonidos flamenco pop, urbanos y latinos. La plaza de Toros de Azuaga, por su parte, acogió al artista de flamenco, Juan Valderrama Sinfónico, el 23 de julio a las 23.30.

También destacan: Los secretos en Garrovillas el día 5 (ya más de 500 entradas vendidas) y en la misma fecha Don Patricio y Álvaro de Luna se suben al escenario en Almaraz.

En Miajadas, actuarán Andy y Lucas el 11 de agosto y Sergio Contreras el 12 de agosto. Por último, tendrá lugar el concierto de Ecos del Rocío el 14 de agosto. Esa misma velada Kiko y Shara ofrecerán un directo en Valdefuentes.

Ana Mena y Taburete hacen lo propio el 13 de agosto en Torreorgaz y Alcántara, respectivamente.

A finales de agosto, el grupo Siempre Así visitan las tablas de Montánchez el 24 de agosto y tres días más tarde, toma el relevo en el mismo escenario Celtas Cortos.

Festivales en verano

Contempopranea. El 28, 29 y 30 de julio, Olivenza acoge uno de los festivales indies más importantes de la región. El cartel de artistas se puede visualizar a continuación.

Dream Summer. Durante el 28, 29 y 30 de julio regresa este festival tras dos años de parón por el covid, y estrena nueva ubicación: Talavera la Real. El line-up cuenta con grandes nombres de la música actual urbana como Farruko, Bryant Myers, Ñengo Flow, Chimbala, Fernandocosta, Crytiago y Omar Montes, entre otros.

90's y 2Mil. El conventual de San Benito de Cáceres acoge este festival de una jornada (12 de agosto) en el que se recordará la música de los 90 y 2000 que sonaba en las salas en dichas décadas. Comienza a as 20.30 y el cartel está formado por Double You, Jerry Daley, New Limit, Rebeca, Scanners, Cherry Coke Dj, Vicente Ferrer, Victor Pérez.

Sonux. El próximo 6 de agosto en Miajadas se celebra a las 23.00 en el estadio municipal Miajadas un festival que trae a Daviles de Novelda (encabezando el cartel), Keen Levy, Dj Juanjo García, Dj BTRIZ y el artista local Dj Joni Carrasco.