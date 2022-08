La Junta de Extremadura afronta "con total tranquilidad" la resolución provisional del Ministerio de Industria que deja la gigafactoría de Navalmoral de la Mata fuera del proyecto. "En Navalmoral de la Mata va a haber gigafactoría sí o sí", ha subrayado este martes el portavoz del gobierno regional, Juan Antonio González. Confía en que se subsanen los problemas con las alegaciones en las que trabajan ya las empresas y además ha recordado que el proyecto "no es inviable sin las ayudas", según lo que la empresa le ha transmitido.

González ha señalado que en estos momentos lo que hay es "un procedimiento abierto con el Perte en el que tienen que subsanar errores", ha aclarado sobre el punto en el que se encuentra el proyecto. González ha recordado que hace unas semanas anunciaron la gigafactoría en un acto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y la ministra de Industria, Reyes Maroto, en el que se firmaron una serie de protocolos y memorandos por parte de la empresa y los gobiernos regional y autonómico para llevar a buen término el plan. "Todos los memorandos siguen activos", ha recalcado.

Para González el punto actual de tramitación del Perte "pone una serie de objeciones para que la empresa haga alegaciones y presente una documentación" y ha indicado además que Envision se ha puesto en contacto con la Junta para transmitir que "eso" (el rechazo provisional) se podía producir, "y que ambos, Envision y Acciona, están trabajando en las alegaciones que presentarán en el mes que se les ha dado de plazo para ello". "Fue la última empresa en llegar al Perte y ya advirtieron que esto podría ocurrir", ha añadido en relación a la falta de tiempo que hubo para armar toda la documentación necesaria.

Envision y la Junta han mantenido contacto telefónico este mismo martes antes de que se diera a conocer el sentido de la resolución provisional del Ministerio de Industria. "La primera en ponerse en contacto con la Junta es la propia empresa para explicarnos que eso iba a pasar", ha dicho antes de reiterar la tranquilidad del Gobierno regional sobre la viabilidad de la gigafactoría.

"A finales de septiembre o principios de octubre estará la resolución definitiva del Perte; y ahí estamos seguros de que sí va a aparecer en el Perte porque la empresa ya está trabajando en la subsanación", ha apostillado.

Junto a esa cuestión ha hecho constar que el proyecto no está sujeto a la disponibilidad de las ayudas de los fondos Next Generation: "No es inviable si no recibe ayudas del Perte. La empresa tiene decidido hacerlo en Navalmoral de la Mata porque para ellos Extremadura es un sitio estratégico ligado al litio".