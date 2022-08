La menor ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva desde el sábado a causa de un pinchazo por intento presuntamente de sumisión química continúa en el área de Pediatría del centro hospitalario. Así lo ha indicado este martes el consejero de Sanidad, José María Vergeles, en una rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre los casos de legionela en Cáceres.

De igual modo el consejero ha explicado que al tratarse una menor de edad no ofrecerán más datos. Tampoco ha confirmado si han interpuesto o no denuncia. "Solo puedo decir que la chica sigue ingresada y que su pronostico, en principio, no es grave", ha asegurado. "Eso forma parte de la administración de Justicia y lo desconozco", ha reiterado.

Vergeles también ha recalcado la puesta en marcha del protocolo de manera anticipada por parte de la Junta de Extremadura. "Pese a que causó sorpresa en otras comunidades y administraciones, lo que hicimos fue anticiparnos. Los sanitarios lo que hacemos es emitir parte de lesiones y esto facilita que si después la víctima quiere denunciar este documento ya esté en el juzgado", ha informado.

"La mujer no puede tener miedo por ir a locales de ocio a divertirse. No podemos crear este tipo de sociedad y entre todos tenemos que hacerlo posible", ha apostillado el consejero.