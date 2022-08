La prealerta del Alagón impone recortes del 15% a 4.800 regantes a mitad de campaña

«Lo normal es que estas cuestiones se aborden antes de que se inicie una campaña de riego; no cuando está todo sembrado y la campaña está a medias. Ha faltado previsión en la confederación» señalan en las dos comunidades de regantes que aglutinan a los productores de las márgenes derecha e izquierda del río Alagón, en la mitad norte de la región. Hay unos 4.800 productores y unas 33.000 hectáreas de cultivos afectadas, que van desde la pradera y el tabaco, al maíz y el pimiento para pimentón; y tendrán que recortar en las próximas semanas la dotación de agua entre un 10% y un 18%, según les ha trasladado en las últimas semanas la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), de la que depende el embalse de Gabriel y Galán que aporta el agua a sus regadíos. Está al 24% de su capacidad, con 219 hectómetros (menos de la mitad que en 2021). Esta zona ha pasado de una situación de «normalidad» al nivel de «prealerta» en el último informe de la Comisaría de Aguas de la CHT. Están en la misma situación los regadíos del Tiétar.

La reducción que se les plantea es moderada, pero la noticia les llega con la campaña ya muy avanzada, la inversión hecha y con poco margen de maniobra para redistribuir la dotación que les quedará disponible hasta finales del mes de septiembre. Las restricciones en el Canal de Orellana, por ejemplo, han alcanzado este año el 40%, pero en ese caso la Confederación Hidrográfica del Guadiana tomó la decisión antes de que se llegara a sembrar: se planificó una reducción de las hectáreas de regadío y se priorizaron cultivos.

«Ha faltado previsión. Nos ajustan la dotación a mitad de campaña, con el 100% de la inversión hecha» Juan José Sánchez - Regantes de la Margen Derecha del Alagón

«Empezamos la campaña con normalidad y ahora no sabemos cómo la vamos a terminar» Isaías Moreno - Productores del Alagón

«Nos dijeron que la campaña de riego se iba a desarrollar con normalidad y se ha regado con normalidad desde el mes de mayo; pero a mitad de la campaña nos cambian las reglas y tenemos que ajustar la dotación un 18%, cuando está sembrado el 100% y la inversión está hecha», recuerda Juanjo Sánchez, secretario de la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Río Alagón. «Yo no he visto algo así en los 15 años que llevo; pero esperamos que no haya pérdidas con la colaboración de todos los regantes», apunta. el objetivo es tratar de salvar todas las campañas redistribuyendo de la mejor forma posible.

En "prealerta" desde finales de julio

La decisión de la CHT les llegó el pasado 22 de julio con el requerimiento de que se activara la reducción tres días después. Al final se ha retrasado y han negociado una reducción algo mayor, pero que podría evitar que en los casi dos meses de riego que quedan por delante, se tengan que activar recortes más drásticos que podrían llegar al 30% si sube el nivel de alerta. El acuerdo, según Sánchez, es «que al final de la campaña haya 100 hectómetros en el embalse de Gabriel y Galán», que se usa fundamentalmente para regadío y generación de electricidad. «Equilibraremos las aportaciones a los cultivos tardíos que se acaban de plantar como el pimiento, con otros que están terminando su ciclo o las praderas», dicen en la margen derecha.

«Empezamos la campaña de riego con normalidad y ahora no sabemos como la terminaremos; pero las inversiones están hechas», dice Isaías Moreno, productor de la zona y presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Valle del Alagón. La inversión ronda los 3.000 euros por hectáreas, con insumos que en muchos casos han «triplicado» su precio en el último año.

En los cultivos del lado izquierdo también la decisión se ha recibido con preocupación. La campaña se ha retrasado este año y en realidad se plantó un mes más tarde de lo habitual, y no se empezó a regar hasta el mes de mayo (un mes después también de lo que suelen hacer).

«El plan de sequía de la CHT marca que la planificación se define antes de que empiece la campaña de riego. Si se hubiera advertido entonces de sembrar que podía llegarse a esta situación, la gente se planifica o siembra menos. Ha faltado previsión, porque lo que se nos comunicó es que se iba a regar con normalidad y no va a ser así», dice también un portavoz de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del Río Alagón. Aun así confían en que la dotación actual (el recorte que señalan en este caso es de entre el 10% y el 15% para lo que queda de campaña), permita «finalizar bien la campaña, siempre que haya colaboración de todos los regantes». «Esperemos que no haya pérdidas», apuntan también.

Aquellos regadíos más modernizados notarán menos las restricción, pero que sí lo acusarán más los regadíos que usan sistemas más antiguos por gravedad. «Esperemos que con estas restricciones lleguemos ya al final de la campaña, porque si se incrementan, sí que habrá más problemas».