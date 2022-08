Presentamos los datos actualizados a día 18 de agosto de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de porcino ibérico

Esta semana nuestra Lonja de Extremadura no ha celebrado mesa de precios, al igual que Sevilla, no así Salamanca, que como es de esperar anota repuntes en sus cotizaciones. La situación del mercado no ha variado tanto para los animales cebados como para los lechones. La oferta de cebados continúa siendo más bien corta y las reposiciones lentas, del mismo modo que las ventas de las piezas nobles no terminan de posicionarse en los valores que debieran, ya sean en fresco o en curado. Con respecto a los lechones la oferta es prácticamente nula y no se espera que cambie, siendo las previsiones, como decíamos en anteriores comentarios, que para el inicio del mes de septiembre veamos variaciones en los precios.

En definitiva, el mercado continúa con la misma tendencia que hasta la fecha. A.G.P.G.