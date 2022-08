SOS de Educación Primaria: «Los colegios prescinden de nosotros»

«Cada vez son más los especialistas que ocupan las plazas de Educación Primaria, lo que impide trabajar a los de nuestra especialidad». Lo dice Ana Indias, interina de la lista de Educación Primaria en la región y portavoz de la plataforma SOS Primaria Extremadura. Se refiere a que parte las vacantes que tienen los centros educativos para Educación Primaria (el 35% según sus cálculos) son ocupadas por maestros de otras especialidades, como los de Música, Inglés o Educación Física.

Según explica, los colegios son autónomos a la hora de elaborar sus cuadrantes y, como la administración no les cubre todas las plazas que necesitan, la mayoría decide aprovechar las horas que tienen libres los especialistas (solo imparten unas horas al día de la materia) para adjudicarles una tutoría en uno de los cursos de Primaria. Es decir, los especialistas terminan impartiendo otras asignaturas diferentes a la suya, como son Lengua o Matemáticas (el tutor da las troncales), y de esta forma la administración se ahorra la contratación de otro maestro.

Tanto es así, que para el próximo curso se han reducido las vacantes (plazas para todo el año que se adjudican antes del inicio del curso) en Primaria un 79%. Se ha pasado de ofertar más de 200 a solo 56; y además, de ellas solo seis son a jornada completa. «Nos dejan sin trabajar. Nosotros no estamos en contra de que los especialistas trabajen pero no podemos consentir que cubran nuestras plazas mientras nosotros nos quedamos en casa», añade Indias.

Exigen que las tutorías solo se les adjudiquen a Primaria y que no se permita el cambio de especialidad

Esta situación favorece además a que, al final, estos especialistas terminen por cambiarse a la lista de Educación Primaria, tal y como permite el real decreto aprobado en el año 2011. Según esta normativa pueden hacerlo mediante concurso oposición o los que hayan impartido el 30% de la jornada lectiva en Primaria. «La administración favorece a que los especialistas ocupen nuestra lista porque les ponen horas de Primaria, pero nosotros no podemos cambiarnos porque no podemos hacer docencia en otra especialidad», critica la portavoz de la plataforma. Y no pueden porque los maestros de Primaria tienen el horario completo en su especialidad.

No pone en duda la labor de sus compañeros especialistas, pero cree que las tutorías las deberían impartir los maestros de Primaria, que son los que se han formado para ello. «La figura del tutor es muy importante», asegura.

Para reivindicar esta situación han convocado una concentración el próximo 1 de septiembre en Mérida, frente a la consejería de Educación. Reclaman la derogación del real decreto que permite el cambio de especialidad (es una normativa nacional), que las tutorías solo sean adjudicadas a Primaria y que cada maestro imparta las materias que le corresponden. Así como la bajada de ratios para poder contar con más docentes en los centros.