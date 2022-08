La Asociación para la Donación de la Médula Ósea en Extremadura (Admo) lleva en funcionamiento desde 1996, cuando un grupo de pacientes con leucemia decidieron sacar a luz toda la información necesaria sobre cómo ser donante, gesto que puede salvar la vida de una persona. Este año celebran su 25 aniversario y no sólo eso: las donaciones han llegado casi a dos mil en solo un año. La presidenta de la asociación, Virtudes Carrasco, habla sobre el papel de los donantes y su situación actual en la región.

¿Cuál es el motivo principal por el que nace Admo?

Pacientes que por aquel entonces vimos la necesidad de creerla: no había suficiente información y la que había no era correcta, muchas personas querían hacerse donantes y no sabían adónde acudir en Extremadura. Poco a poco fuimos dando forma a la estructura, habilitando once hospitales extremeños donde pueden realizarse las donaciones y acentuando el número de personas dispuestas a donar médula ósea y proporcionando curas para pacientes oncológicos. Existen muchas personas que no tienen un familiar compatible para que realice la donación de médula y buscar un donante para ellos es nuestra prioridad.

¿Cuáles son los requisitos para ser donante?

Hay que tener una edad comprendida entre los 18 y los 40 años, contar con una buena salud, y sobre todo dar el primer paso. Los criterios de salud que se requieren para ser donante los enviamos a aquellos que nos piden información junto a una guía completa sobre lo que consiste la donación y un listado con las características que han de cumplir.

¿Cuál es el perfil de donantes que hay en Extremadura?

Suelen ser mujeres de mediana edad, aunque necesitamos más hombres jóvenes.

¿Acaso los jóvenes no colaboran tanto?

Sí, sí que lo hacen. También porque nosotros nos lo hemos propuesto e insistimos mucho. Vamos por las universidades y los institutos haciendo campañas de concienciación y muchos jóvenes se animan y donan.

¿En qué consiste exactamente la donación de médula ósea?

A partir de datos recogidos sobre un análisis de sangre que se le hace al futuro donante quedan en una base de datos a la espera de ser contactados con algún paciente compatible. Puede que pase tu vida y nunca te llamen, pero si lo hacen te conviertes en donante efectivo. Los procedimientos de recogida pueden ser pinchando el hueso, que suele ser un porcentaje muy pequeño, o uno que es similar a una donación de sangre, recogiendo únicamente las células madres. De hace durante varias horas y no supone nada para la persona que dona, pero puede salvar una vida.

¿Han aumentado las donaciones desde que se levantaron las restricciones de la pandemia?

Sí, bastante. En 2021 alcanzamos las 1.869 donaciones, un dato muy significativo ya que en nuestro mejor año conseguimos hasta 2.000. Es cierto que con la pandemia se redujo el número de donaciones pero por las restricciones que había en los centros de salud, sin embargo no ha sido un descenso muy alarmante y eso es gracias a los maravillosos voluntarios que hay en Extremadura.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha mostrado recientemente su interés por poner el foco en aquellas enfermedades que se relegaron a un segundo plano en los peores años de la pandemia. ¿Crees que esto favorecerá las donaciones?

Creo que sí, pero es algo que ya venía sucediendo desde que se levantaron las normas covid. Durante los dos años de la pandemia, la entrada en los hospitales era limitada y esto dificultó las donaciones pero no las frenó nunca. Nosotros controlamos el estado de salud de las personas que acudían para no correr ningún riesgo. Pero sí, creo que es el momento de que ascienda el número de donantes.

¿Cuántas personas hay en la comunidad actualmente a la espera de una donación de médula ósea? ¿Suelen tardar mucho en producirse estos trasplantes?

Pues lo cierto es que nunca podemos saber con exactitud cuántas personas están esperando un trasplante, pero suele oscilar entre diez o doce. El tiempo de espera ha disminuido muchísimo respecto a otros años atrás, tardando unos 30 días o menos.

¿Qué previsión hay de donaciones en un futuro próximo?

Estamos muy entusiasmados y muy agradecidos con los voluntarios extremeños que se prestan a donar médula. Tenemos grandes expectativas para el futuro. Si seguimos a este ritmo, superaremos pronto las 2.000 donaciones.