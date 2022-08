El proyecto de ley del bienestar animal que salió a la luz el pasado 1 de agosto ha sido objeto de críticas desde diferentes sectores. Algunos de los puntos de esta normativa como la prohibición de criar mascotas sin estar adscrito al registro nacional de criadores, la obligación de mantener a los animales de compañía en el núcleo familiar y no dejarlos en exteriores permanentemente o la imposibilidad de vender reptiles, aves, perros, gatos ni pequeños mamíferos en tiendas, han despertado las voces de los distintos sectores del mundo animal.

Desde la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), su presidente, José María Gallardo, comenta su decepción: «El PSOE se comprometió a excluir de la ley al sector cinegético, y no lo ha cumplido». Gallardo recuerda la manifestación que llevó a cerca de 800.000 cazadores a Madrid el pasado 20 de marzo y critica que para el Gobierno no haya significado nada. Reconoce que se han hecho algunas de la concesiones acordadas, pero que no se ha excluido por completo a la caza tal y como han hecho con la tauromaquia y la ganadería. Critica que «se pongan tantas trabas a una actividad tan regulada» y reivindica que se exceptúe tanto a la caza como a sus medios auxiliares.

Gallardo considera que uno de los aspectos de esta ley más desfavorables para ellos es la prohibición de la cría de perros y la imposibilidad de tener a los animales en exteriores: «Si yo tengo una parcela con su charca y suficiente pienso y me consta que está bien cuidado, ¿qué problema hay en que no le vea durante más de 24 horas?».

El presidente de Fedexcaza cree que muchos de los puntos de esta norma son subjetivos a las distintas condiciones que puedan darse. También se muestra disconforme con la eliminación del tiro pichón y del silvestrismo, así como la imposibilidad de filmar documentales de caza ya que piensan que atenta contra la libertad de expresión y de información.

En cuanto a las nuevas medidas de transporte animal, como aclimatar los vehículos de traslado, Gallardo dice que dificultará mucho las monterías y las rehalas y agrega que son los primeros que cuidan y «quieren transportarlos en buenas condiciones», pero que esto supondría «un incremento económico muy elevado que muchos trabajadores del sector no pondrán costearse por sí mismos».

Desde Fedexcaza han creado una comisión para «defender sus derechos y alegar en contra de los aspectos legales que perjudica al sector de la cinegética».

Han remitido su protesta a la Junta de Extremadura; por su parte, el Gobierno regional no les ha dado respuesta alguna todavía.

La otra cara

Desde otro punto de vista percibe esta ley la Asociación Contra la Caza con Galgos (NAC). Su coordinadora a nivel regional, Alejandra Porro, dice que están a favor «siempre y cuando se cumpla». Añade que algunas de las medidas las percibe como insuficientes, sobre todo las relativas a la identificación y al Código Penal. Porro critica que el maltrato salga muy barato: «Deberían imponerse sanciones más severas que las económicas».

La coordinadora de NAC en Extremadura ve favorable la erradicación de la cría masiva, pues dice que muchos de los cachorros sufren numerosas enfermedades y que además estas técnicas dan lugar a negocios fraudulentos no regulados por la ley. Pero el punto decisivo para Porro es la identificación: «En los rescates, nos encontramos perros con los chips rasgados y sin identificar, algo que dificulta mucho a la hora de atenderles médicamente y localizar a quienes les han abandonado».

Además, cree que tener a un animal las 24 horas en el exterior puede ser un riesgo en una región como Extremadura, con hasta 45 grados este verano: «Yo procuro sacar a mis galgos al jardín en las horas que haga menos calor, todo el día fuera puede ser perjudicial».

Ella ve necesaria la esterilización de los gatos, otra de las novedades. «Hay gatas silvestres que llegan a tener 40 crías en un año, dando lugar a camadas enormes que pueden tener dificultades para subsistir», señala. «Lo fundamental en estos casos es capturar, esterilizar y soltar porque estos felinos no pueden vivir placenteramente en un entorno doméstico».

Porro cuenta que se ha visto muy protegida por algunos agentes de la policía cuando ha sufrido amenazas por denunciar el maltrato a los animales. «A mí que no me llamen animalista, yo soy un ser humano con sentimientos y me comporto conforme a ello».

Apuesta por educar a las nuevas generaciones desde el respeto al mundo animal.