Sanidad solo consigue cubrir el 37% de los contratos ofrecidos para fidelizar a los MIR

Los Médicos Interno Residentes (MIR) siguen sin querer quedarse en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) había ofrecido este año 300 contratos para intentar fidelizar a estos facultativos una vez que terminaran su formación en la región, pero solo ha conseguido mantener en los servicios sanitarios extremeños a 111. Es decir, no ha llegado ni a formalizar el 40% de los que había ofertado. En realidad estaba en disposición de firmar otros cuatro contratos más, pero sus titulares renunciaron a su plaza antes siquiera de firmarla.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Recursos Humanos del SES, hasta ahora se han rubricado 86 de larga duración, que cubrirán interinidades o comisiones de servicio. A los que hay que sumar «entre 25 y 35» contratos más de corta duración (como máximo de 12 meses), que se han gestionado directamente desde las áreas de salud. A estos hay que restar esos cuatro que han renunciado a su plaza y que iban a prestar sus servicios en Psiquiatría en el área de salud de Plasencia (1) y en Medicina Familiar y Comunitaria en las áreas de salud de Don Benito-Villanueva (2) y Llerena-Zafra (1).

Con esta oferta, que se gestiona a través de la bolsa de trabajo propia, la intención del Servicio Extremeño de Salud (SES) era ofrecer buenas condiciones a los nuevos médicos para lograr cubrir el mayor número de vacantes que hay en la región. La mayoría de estas plazas libres están en Atención Primaria, donde más déficit de médicos hay. Por eso esta especialidad copaba el 27% (80) de estos 300 contratos y eran los que contaban además con las mejores condiciones (el 58% eran de larga duración).

El SES y el colectivo médico tenían todas las esperanzas en este proceso porque de que se cubrieran o no todas las vacantes que se ofertaban iba a depender, en gran medida, el futuro de la Atención Primaria en la región. Dado el resultado, la preocupación continúa. Se espera que se jubilen casi 600 médicos de familia en la próxima década, la mitad entre 2023 y 2025; y no hay relevos. El director gerente del SES, Cecliano Franco, ya reconoció en junio en una intervención en la comisión de sanidad de la Asamblea de Extremadura, que habrá problemas para cubrir esas vacantes. Entre otros asuntos porque la previsión es que cesen su actividad más médicos de los que terminarán su formación, por lo tanto no habrá especialistas suficientes. Lo que ha ocurrido ahora viene a confirmar este temor.

Problemas en las zonas rurales

De todas, las áreas rurales son las que más dificultades encuentran para contratar facultativos. De hecho en muchas zonas solo hay uno, que tiene que cubrir varios municipios a la vez, lo que resta calidad a la atención en lugares con un alto porcentaje de población mayor. Por eso también muchas de las plazas que se ofrecían en estos contratos de fidelización estaban ubicadas en centros de salud de diferentes pueblos de la región, la mayoría pequeños municipios como Villar del Rey, Salvaleón, La Roca, Guareña o Cordobilla.

El resto de los contratos que se ofertaban en esta bolsa de trabajo era para médicos de Urgencias (tanto hospitalaria como de Atención Primaria), o para especialistas de 46 áreas diferentes como Pediatría, Psicólogo clínico o técnico de salud. Entre estas vacantes se encontraban algunas especialidades que también son deficitarias en la región por falta de facultativos, como Anestesiología, Cirugía Vascular, Radiodiagnóstico,... De hecho la bolsa de empleo se creó, según el SES, porque en muchas de estas especialidades ya no hay personal en lista de espera, lo que pone en riesgo «la cobertura de las plazas que se encuentren provisionalmente desatendidas, con el consiguiente detrimento de la calidad asistencial».

Este proceso viene a confirmar que los Médicos Interno Residentes (MIR) no se quieren formar en la región ni tampoco quieren prestar aquí sus servicios después de haberse formado en ella. Ya ocurrió lo mismo con la adjudicación de las plazas MIR, donde en la primera vuelta se quedaron 40 de las 98 vacantes ofertadas en Atención Primaria sin cubrir. En la segunda adjudicación, cuando se amplió el cupo de los extracomunitarios, solo consiguieron ocuparse 14 más, por lo que aún están vacías 26.

¿El problema? Las bajas retribuciones

Las bajas retribuciones son la causa principal por la que los Médicos Interno Residentes (MIR) no quieren quedarse en Extremadura. En estos momentos existe una importante lucha entre las comunidades autónomas que intentan ofrecer los mejores salarios para conseguir fidelizar a estos facultativos una vez que terminan su formación. Pero a este carro aún no se ha subido la región.

A lo que se une, según explica el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Extremadura, Carlos Arjona, las condiciones salariales que ofrece el sector privado. «Sobre todo en las grandes ciudades hay una fuerte oferta del sector privado que presenta unas retribuciones muy altas, lo que hace que incluso médicos que han terminado el MIR opten por marcharse a la privada».

Pero además en la región hay otra problemática añadida: la dispersión geográfica, lo que dificulta la ocupación de las plazas en las zonas rurales. «Los médicos de familia no quieren ir a los centros de salud de las zonas rurales ni los de especializada a hospitales pequeños. Hay que intentar darle solución a esto», añade Arjona. Los facultativos no quieren cubrir estas plazas porque, además de que las retribuciones son menores que en otras comunidades autónomas, se suma el gasto en carburantes al tener que desplazarse hasta los pueblos. No es rentable.

«Hace años ya ocurrió algo parecido y como solución se daba la casa gratis al médico en el pueblo», recuerda el presidente del consejo médico autonómico. Eso a día de hoy no solventaría el problema, ya que los médicos prefieren residir en zonas urbanas, pero hay otras alternativas, a juicio de Arjona. «Se puede estudiar algún tipo de exención fiscal a estos médicos rurales como incentivo para atraerlos», reflexiona.

De una forma u otra la situación requiere actuar de forma urgente porque el déficit de especialistas en la región es cada vez mayor. Y tampoco se quedan los extracomunitarios, que una vez que consiguen homologar sus títulos en España, «trabajan unos meses» y se marchan a Europa, donde les pagan más, o regresan a sus países. «Nos usan como trampolín», dice Arjona.