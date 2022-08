Aprueban una plaza de cuidador y les contratan a jornada reducida

Aprobaron una de las 22 plazas que se convocaron el pasado junio para Auxiliar Técnico Cuidador y eligieron uno de los destinos que se publicaron en la oferta. De los 117 puestos que salieron a concurso ellas escogieron prestar sus servicios en uno de los 78 centros educativos, en los que realizan principalmente labores de apoyo al profesorado y a los equipos de orientación. En cambio, una vez que han firmado el contrato, se han percatado de que el suyo no es a jornada completa, sino que en estos puestos solo están dadas de alta al 80%. Con el añadido de que tampoco se les contrata como personal laboral indefinido, sino en la categoría de «fijos discontinuos», para poderlas (todas son mujeres) despedir los meses de julio y agosto, coincidiendo con las vacaciones del calendario escolar, y recuperarlas de nuevo en septiembre, con el inicio del nuevo curso.

En esta situación se encuentran las diez que decidieron escoger los centros dependientes de Educación, el resto, que optaron por uno de los espacios que atienden a personas con discapacidad, no tiene estas condiciones (trabajan la jornada completa y cobran el verano). El problema es que estas plazas en centros especiales se concentran únicamente en dos espacios: el Nuestra Señora de las Cruces de Don Benito y el María Jesús López Herrero de Plasencia. Y, al encontrarse más alejados de su ciudad de residencia, estas diez opositoras optaron por escoger un colegio que estuviera más cercano a su domicilio. En este caso había plazas en varios municipios de la región (Badajoz, Cáceres, Plasencia, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Castuera, Navalmoral de la Mata,...). Los escogieron a pesar incluso de que la mayoría de ellas nunca había trabajado en un colegio, sino siempre en centros de personas con discapacidad.

Ahora denuncian un agravio comparativo con respecto al resto de sus compañeras. «Vamos a perder al mes 400 euros, más cotización, antigüedad y lo que corresponde a las pagas extraordinarias y a los trienios, estamos perdiendo derechos cuando hacemos el mismo trabajo», denuncian las afectadas. Tampoco comparten que se les paralice el contrato durante el verano y que durante esos meses cobren del paro. «Me saco la plaza con todo el sacrificio y resulta que durante dos meses me mandan al paro ¿Y qué pasa con la que no tenga paro? ¿No cobra esos meses? Como trabajadores tenemos derecho a elegir nuestras vacaciones y ellos nos las contabilizan en los días de Navidad, Semana Santa y puentes sin preguntar, por eso nos despiden en verano, porque dicen que ya hemos consumido nuestras vacaciones», se quejan.

Discriminadas

Se sienten discriminadas. Y no solo en comparación con las que prestan sus servicios en centros de personas con discapacidad, sino con las de su misma categoría que trabajan también en colegios, pero que obtuvieron la plaza hace años. «Ellas cobran el 100% y se van en verano a su casa cobrando su sueldo», aseguran las afectadas, que van a denunciar la situación en el juzgado.

El problema, según explican, radica en que la Junta de Extremadura quiere compararlas con los cuidadores interinos que cubren su plaza también en colegios. En 2004 se llegó con ellos a un acuerdo para cobrar el 80% de la jornada y convertirse en fijos discontinuos si querían mantenerse en la misma plaza durante años. «Lo pedían también los padres de los niños a los que atendían para que no tuvieran que cambiar de cuidador cada año, pero es que ellas no han aprobado una oposición y nosotras sí», insisten las afectadas.

Por su parte la Consejería de Educación asegura que, al escoger centros educativos, «estas aspirantes eligieron, con pleno conocimiento, las plazas que están catalogadas al 80% de temporalidad (discontinuidad) y al 80% de jornada, pues así consta claramente en la resolución de la Dirección General de Función Pública que se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) de 17 de junio, por la que se ofertaban las plazas de esta categoría en el marco del procedimiento de adjudicación».

La consejería asegura, además, que en sus contratos figuran claramente sus características (en realidad se detalla el número de código del puesto y es en la resolución del DOE donde se aclara qué condiciones tienen).

Por otro lado, en cuanto a las cuidadoras dadas de alta al 100% de la jornada en colegios, Educación señala que «son una minoría» y que cuando estos puestos queden vacantes, se irán transformando en plazas al 80% de temporalidad y al 80% de jornada, como lo son ahora las de las denunciantes. «Ese régimen es el que eligieron cuando optaron a las plazas de los centros educativos ordinarios. Existían puestos para elegir al 100% en otro tipo de centros y no los cogieron», añade la consejería.