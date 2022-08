El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado los "grandes avances" introducidos este pasado jueves, día 25, en España a través de la aprobación de leyes como la de libertad sexual, la de Ciencia, la de Autónomos, o el decreto de medidas de ahorro energético.

Estos "grandes avances" para el país evidencian a su juicio que "el poder legislativo funciona y el poder ejecutivo, el Gobierno de coalición funciona también", ha subrayado este viernes en redes sociales

Grades avances ayer para nuestro país, el poder legislativo funciona y el poder ejecutivo, el Gobierno de coalición funciona también, destaco:

-Ley de la libertad sexual "SOLO SI ES SI"

-Ley de la Ciencia

-Ley de Autónomos

-RDL medidas de ahorro energético... — jvergelesb (@jvergelesb) 26 de agosto de 2022

Asimismo, sobre el decreto de medidas de eficiencia energética, ha señalado que "es difícil (trabajar) con una oposición destructiva)", y ha vuelto a criticar a los partidos que votaron en contra del mismo, ya que con ese posicionamiento "dijeron no a los jóvenes a las becas y al transporte en tren gratuito, dijeron no a Europa, dijeron no a España".

En esta línea, y tratando de hacer "memoria reciente", ha invitado a situar en el "recuerdo colectivo" el real decreto ley 20/2012 que "no se negoció, se sacó de forma abrupta y casi acaba con la Ley de la Dependencia". "La dejó sin dinero, dejó en el limbo a las personas con dependencia moderada, bajó las cuantías de los servicios y prestaciones", lamenta.

Por otra parte, Vergeles también ha agradecido al Ayuntamiento de Cáceres su colaboración en el abordaje y control de los casos de legionela en la capital cacereña. "Seguiremos trabajando en conjunto y orientando desde Salud Pública como prevenir futuras infecciones", ha espetado.

Finalmente, el consejero también ha dado las gracias a la sociedad extremeña por su "esfuerzo" en el control de la enfermedad de la Covid-19 y, tras reconocer que la curva epidemiológica seguirá con "ondulaciones", ha destacado que está el "reto" de la vacunación de los más vulnerables "muy cerca" y con vacunas "más adaptadas a la realidad".