Un rincón zen en mitad de La Vera

«La gente en España habla mucho y a veces necesitamos un poco de silencio». Barbara Kosen habla pausadamente, con gestos suaves y una media sonrisa en la cara. Tiene una mirada profunda, del tipo de persona que parece que pueden leerte la mente. Esta francesa está considerada como una de las maestras budistas zen más reputadas de Europa. Y desde hace 20 años es la guía espiritual de la comunidad Shorin-Ji en Villanueva de la Vera.

«En los años 70 teníamos una mente revolucionaria, queríamos cambios», rememora sobre su inicio en la espiritualidad quien ahora es la cabeza del templo ‘El bosque del despertar’, en el corazón de la comarca cacereña. «Recuerdo que tenía 23 años y en la facultad –estudió en La Sorbona-- escuché a un amigo que buscaba un maestro espiritual en París. Lo encontré y fui con él», dice. Kosen conoció así al Maestro Taisen Deshimaru, cuya foto está presente en diferentes áreas de este lugar. El Periódico Extremadura conoce este recóndito rincón zen.

«Todo es verdad. Pero no siempre». Suena música latina de fondo y el que dice esta frase sirve unas latas de cerveza y unos altramuces. Es la hora del aperitivo y cuatro chicos y un par de chicas se sitúan junto a la barra. Todo parece ordinario. Pero no lo es. La primera pista la da el rapado de cabeza de varios de ellos, el camarero incluido. Él es Ventura Cornero y en este mediodía le ha tocado la tarea de regentar el ‘Machu Picchu’, una suerte de bar que es el único lugar que rompe la paz del templo.

Cornero es uno de la docena de monjes y otra quincena de miembros que se congregan en este lugar para celebrar el ‘Ango’, el momento más importante del año para esta comunidad. «‘Ango’ significa ‘vivir en felicidad’ y se hace en esta fecha porque coincide con la época del monzón, el momento en el que el buda Shakyamuni se retiraba a meditar a la montaña», cuenta Emita Ferreira, una uruguaya residente en Madrid que fue ordenada monja el pasado mes de diciembre. Ella se dirige hacia el Sojo, la sala en donde realizan la meditación. Se trata de una cabaña acondicionada a la que hay que entrar descalzos y presidida por una figura de Buda. Cada vez que pasa por delante de ella se inclina como muestra de respeto. Saludado el Buda, Ferreira toma su zafu (un cojín redondo sobre el que deben sentarse) y muestra el modo de meditación que está realizando Agustín, otro monje: «Todos los días despertamos a las seis de la mañana y venimos aquí para practicar el Zazen. Es un modo de meditación concreto: debes sentarte en posición flor de loto --sobre las piernas dobladas, que están entrelazadas--, la espalda recta y las manos una sobre otra», apunta Ferreira mientras señala el ‘bastón del despertar’, un trozo de madera que pueden usar para, con un golpe, intentar deshacerse de sus pensamientos: «No es una amonestación. Es una ayuda a uno mismo para intentar conectarse», aclara.

Durante el Zazen, el grupo se sienta mirando a la pared alrededor de la maestra Kosen, para la cual está reservado un asiento específico. «Recitamos el Sutra de la Sabiduría, acompañados por el sonido de la campana y el tambor», señala Ferreira. Junto a ellos, un incienso encendido y al fondo la fotografía del Maestro Deshimaru.

Templo Zen

«Yo siempre me he sentido conectada al cosmos pero necesitaba una guía. Probé con el budismo tibetano y no funcionó. Vi una entrevista a Barbara Kosen y me acerqué al templo zen que hay en Madrid. Ahí sí encontré lo que buscaba», recuerda Ferreira. Rapada, porta una suerte de delantal negro por fuera y con su nombre de monja y una serie de Sutras escritos en japonés en el reverso. El país nipón es el origen de esta corriente budista, que difiere de la del Dalai Lama: «Nosotros vamos más al fondo de la práctica, a la raíz», expone mientras muestra el dokusan, un lugar precedido por una gran campana que sirve de punto de reunión individual entre el maestro y su discípulo. ¿Algo así como un confesionario en la tradición católica? «Nosotros no manejamos los conceptos de culpa ni de pecado. Nos centramos en el karma y en que fluya de manera correcta, influenciado por la palabra, el pensamiento y la obra. Lo que hagas repercute y te devuelve el cómo te vas a sentir», afirma. La monja indica que no tienen ningún tipo de prohibición, más allá de «hacer lo correcto» y lo que sí se predica es la no ambición y el seguir «un camino recto»: «Nosotros no vetamos ni el fumar ni el beber ni la sexualidad, pero el consejo es que se haga bien», argumenta.

«Cada vez hay más necesidad de conocerse. Después del confinamiento se ha notado que ha venido más gente a vernos. Unos se quedan y otros no», dice, «a más demanda de sufrimiento, surge el ‘business’. Pero esto no tiene nada que ver con el negocio, aquí viene la gente a encontrarse consigo misma», asegura.

Pasar un día en este lugar cuesta 12 euros, son 250 por un mes y un total de 700 por vivir tres meses. Además, la persona debe hacerse socio de la Asociación Zen Taisen Deshimaru, por una cuota anual de 20 euros.

Preguntada por el coste del lugar, la maestra Kosen asegura: «En su momento tuvimos mucha suerte porque pudimos comprar los terrenos por unos 8.000 euros, ahora valen más. También nos ayuda a financiarnos los retiros». Respecto a si se puede seguir esta práctica teniendo apuros económicos, zanja: «Si hubiera alguna persona con una necesidad, pueden venir, hablar conmigo, no es necesario pagar si de verdad no tienen esa posibilidad».

El reloj marca las doce de la mañana y se oye el choque de varias maderas: anuncian el inicio de una actividad. Hoy, un taller de escultura impartido por Takuo, un monje japonés. «Hace tres años, mientras hacía el Camino de Santiago, busqué en internet si había algún centro de budismo zen en España y así conocí a la maestra Bárbara», dice el escultor, quien lleva algo más de 20 días en el lugar y se quedará hasta septiembre, fecha en la que debe volver a su país natal.

‘Samu’

En el taller participan una decena de personas que se afanan en trabajar sus figuras de las que en algunas se vislumbra ya el rostro de Buda. «El Samu (las labores) es una parte fundamental. Se trata de conectarnos con nosotros mientras realizamos un trabajo. Es coordinar nuestra voluntad con nuestra cabeza y nuestras manos», detalla Ferreira. Ella, además de mostrar el lugar a los visitantes, es la encargada en estos días de limpiar los aseos, esparcidos por el recinto de cuatro hectáreas (más otras cuatro de bosque) y en los que se usa tierra para ‘tirar de la cadena’ en lugar de agua. «Tenemos duchas, de agua fría para el verano y caliente en invierno, y cabañas, separadas para hombres y mujeres, aunque también algunas personas duermen en tiendas de campaña», dice mientras se dirige al huerto. «Intentamos ser lo más autosuficientes posible. Este año hemos tenido muchos tomates así que hemos comido muchísimo gazpacho. No tenemos animales pero compramos la leche y los huevos a un ganadero local», señala. El lugar cuenta también con placas solares con las que se autoabastecen.

Vuelve a sonar un tañido, pero esta vez es seco y metálico y los golpes se aceleran progresivamente. Es la llamada para la hora de comer. «Los toques se hacen en tres series: de siete, de cinco y de tres», cuenta Belén Boville –estos tres números tienen atribuciones especiales en diferentes culturas-. Boville ha sido la encargada de cocinar el menú del día. Si para el desayuno siempre suelen tomar una sopa de arroz llamada guen-mai, para este almuerzo hay melón, gazpacho y ensalada, también de arroz, acompañados por agua, vino tinto e infusión más el pan, del que, advierten, es conveniente dejar un trozo para los gakis o espíritus hambrientos. Todos lo hacen. «Echamos los trocitos al campo para que coman los pájaros», aclara Ferreira.

Los miembros han esperado de pie en el comedor a que llegue la maestra Kosen, acompañada por su secretario y sus perros, los dos únicos animales del recinto: Mushi y Ela. El grupo canta los Sutra de las comidas mientras se sirven. Ese y el de los cubiertos es el único sonido que se escucha en un comedor en el que la comunidad no habla entre sí salvo para lo básico. Terminada la ingesta, echan agua a los cuencos para limpiarlos y de ahí beben y los pulen con sus servilletas. En apenas 15 minutos --con los cánticos de Sutra entre plato y plato incluidos-- el veloz almuerzo acaba.

El monje Agustín se pone en pie para pedir voluntarios para los siguientes Samu: dos personas para recoger la mesa, otras dos para limpiar la cocina y un par más para llevar las alfombras al Sojo. Los miembros se ofrecen levantando la mano y con eso se da la comida por finalizada.

La próxima hora será de reposo, a las cuatro de la tarde cada miembro se dedicará a su Samu correspondiente y a las 5.30 quienes lo deseen subirán a las pozas para darse un baño. La comunidad acuerda reabrir el ‘Machu Picchu’ a las ocho, antes de cenar. «Este lugar es sobre todo para encontrarse con uno mismo, mediante el Zazen y el Samu, el bar se abre solo a algunas horas en el día para poder relacionarnos también entre nosotros», indica Ferreira. El uso del móvil, en esta localización sin apenas cobertura, está permitido pero Ferreira dice que solo lo revisa un par de veces al día para contactar con su familia: «No tiene mucho sentido venir a encontrarse a uno mismo y estar mirando redes sociales».

Contemplarse a uno mismo requiere de fuerza de voluntad, sobre todo si no es por varios días o algunas semanas del verano, sino durante todo el año. Es el caso de Federico Taddei, un joven italiano que lleva viviendo en el templo desde hace dos años y medio y planea quedarse hasta, al menos, finales de 2023: «Mi madre es una practicante zen y nos lo inculcó a mi hermana y a mí. Estuve dos años en San Francisco antes, donde me ordené monje», dice. Cuando se le pregunta en qué trabaja cuenta que estaba estudiando Derecho y decidió parar. «No sé si seguiré la carrera cuando acabe aquí. Prefiero ir, como dicen, partido a partido», afirma.

Dinero

Los miembros de esta comunidad se apuran a criticar lo que llaman «los supermercados» de la paz interior, para señalar la proliferación de movimientos que prometen un bienestar con prácticas y filosofías inspiradas en Oriente. La pregunta es, ¿cómo distinguir una práctica sin ánimo de lucro del puro negocio? Ferreira mira fijamente mientras responde: «Recomendaría que se fijen sobre todo en lo que hace el maestro, en si practica lo que dice. El zen es lo contrario al dinero y al consumo, se trata de convertir tu vida en la práctica. Nuestras enseñanzas no han aparecido ahora, llevan con nosotros desde hace más de 2.600 años», asevera.

Ella tiene una vida en Madrid, donde trabaja como cuidadora, está casada y tiene un hijo. «Mi marido me acompaña a veces en la práctica. Mi chico es muy joven y está lleno de deseos, no le ha surgido esta inquietud», narra. Ferreira insiste en que este es un lugar al que llegan personas de todo tipo: «Aquí no se pregunta por la clase, ni la condición, no se discrimina. Se paga lo básico por estar y comer. Vivimos en una sociedad centrada en lo material y no necesitamos tantas cosas», insiste.

Lo ratifica Cornero, el encargado del bar: «Este lugar te ayuda pero lo importante es generar un cambio desde dentro. No se trata del escenario, sino de tu actitud».

La maestra Kosen por su parte califica el budismo zen como «una práctica física y mental que poco a poco te transforma» y recalca que no se necesita ninguna formación previa para introducirse: «Es cierto que conforme más joven, más fácil, porque no tenemos la mente tan cerrada, pero para el Zazen solo necesitas tu cuerpo, el zafu y tu mente, para que puedas abrirte a la dimensión del cielo», resuelve sonriente.