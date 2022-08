Los testamentos solidarios dejan 420.000 euros a unas 20 oenegés

La solidaridad extremeña se abre nuevos caminos. Según datos facilitados por la plataforma HazTestamentoSolidario.org, los extremeños donaron el pasado año un total de 66.725 euros a oenegés y fundaciones procedentes de cuatro testamentos solidarios. Cabe indicar que en 2020 esta cifra ascendió a 235.176,55 euros de dos herencias; en 2019 fueron 51.709 euros de tres testamentos y en 2018, primer año del que tienen datos disponibles, 67.873 euros de cuatro legados. A través de este gesto cargado de generosidad, una persona decide incluir en su testamento algún bien concreto o una parte de su herencia a causas humanitarias, eso sí, sin que se llegue a producir un perjuicio a sus herederos directos.

Este es el caso de Javier (nombre ficticio), un extremeño de 55 años que no tiene descendencia directa y desea legar a una oenegé una finca de más de 130 hectáreas ubicada en un municipio de la provincia pacense. Relata a este diario que se puso en contacto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, pero como esta organización no se dedica a realizar una gestión directa de los terrenos, le pusieron en contacto con Adenex, ya que lo que él pide es que no se venda su finca para que siga siendo un espacio natural. «Me da igual la opinión de mi familia y las presiones que tenga que aguantar, lo que tengo claro es que quiero legar los terrenos», sostiene. «No sabía nada del testamento solidario, sino que fue una idea que me surgió y contacté con la oenegé para ver si le interesaba la finca. No quiero que la vendan entre mis sobrinos y se quede tirada», explica.

Los datos a nivel nacional reflejan que en 2021 los españoles donaron 33,8 millones de euros a través de esta vía, un 31% más que la cantidad total ingresada en 2020, que fue de 23,3 millones. Extremadura se sitúa antepenúltima en el ranking de donaciones por comunidades autónomas, tan solo por delante de La Rioja. En este punto, conviene reseñar que la plataforma solo lleva un registro de las más de 20 oenegés que aglutina, entre las que se encuentran Acción contra el hambre, Cruz Roja, Amnistía internacional, Cris contra el cáncer, Greenpeace, Manos Unidas o Médicos sin fronteras.

El decano del Colegio Notarial de Extremadura, Ignacio Ferrer, reconoce que aunque los testamentos solidarios no se hacen «en exceso» en la región, sí que es cierto que en los últimos años «han subido mucho y funcionan bien». «Las organizaciones hacen mucha publicidad en relación al legado solidario y sí es verdad que se va incrementando bastante», subraya. En este sentido, señala que es muy difícil tener datos estadísticos sobre el número de personas que optan por esta vía, ya que el testamento tiene un carácter secreto y no se conoce hasta que la persona en cuestión ha fallecido. «Es un documento esencialmente revocable, por lo que aunque tuviéramos el dato, si la persona decide revocarlo, no tendría lugar esa transmisión», puntualiza.

Ferrer sostiene que en torno al 70% de estos testamentos tienen con beneficiarios a las asociaciones de carácter religioso, mientras que el resto van destinados a las de tipo medioambiental o relacionado con la economía circular. Quienes optan por la primera opción suelen ser personas «ya de cierta de edad, de fuertes creencias religiosas, y preocupadas por el carácter asistencial». «Se hacen muchos testamentos para las residencias de ancianos y comedores sociales», apunta. Por su parte, la edad media baja en el caso de las personas que prefieren dejar su legado a las fundaciones medioambientales.

Cuando se dona parte de una herencia a entidades sin ánimo de lucro, la totalidad de los bienes recibidos se transformarán en ayuda directa sin estar sujetos al impuesto de sucesión. El decano de los notarios extremeños explica que si el testador no tiene descendentes, ascendentes ni cónyuges, puede dejar el cien por cien de la herencia a estas asociaciones. En el caso de que tuviera descendientes, lo máximo que se podría dejar sería una tercera parte, y si no hay hijos ni ascendentes, la mitad.

Por último, indicar que las oenegés que forman parte de la plataforma HazTestamentoSolidario.org informan a su vez de que los bienes más comunes donados en los testamentos solidarios son valores, inmuebles, joyas y obras de arte, aunque predominan los importes en metálico, cuya cantidad media ingresada a través de esta vía de colaboración crece también ligeramente de 76.053 euros en 2020, a 79.904 euros en 2021.