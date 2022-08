No todas las especialidades de Maestros podrán optar al proceso de estabilización, que deberá estar terminado en diciembre del 2024 como fecha tope. En el caso de este cuerpo de docentes la situación de partida es complicada ya que, solo este año, se han suprimido 119 plazas en distintos colegios de la región por falta de alumnos. Y los maestros que las ocupaban han tenido que ser reubicados en otros centros. Y es que, según los datos facilitados por Educación, solo este curso habrá 1.087 niños menos en Primaria y 527 en Infantil. De hecho, en esta última etapa se han perdido en once años (la caída de la natalidad comenzó a notarse en 2011) 3.053 alumnos. Y la previsión es que para el curso 2023/2024 se escolaricen muchos menos porque empezarán el colegio los niños que nacieron en el año de la pandemia, cuando descendieron, aún de forma más acusada, los alumbramientos.

La lectura podría ser fácil: sobran maestros pero aún así la administración tiene que convocar otras 384 plazas más. Pero no es del todo así: Sobran, pero también hay muchas plazas que no se convocan y que son ocupadas por interinos porque el de docentes es uno de los colectivos con mayor número de temporales. Por eso la mayor parte de esas plazas de estabilización que se saquen a concurso serán las que hasta ahora están ocupadas por estos maestros sin plaza fija.

Y aquí es donde reside ahora la polémica porque va a suponer que no todas las especialidades puedan optar a ese plan de estabilización. La administración solo sacará a concurso las de aquellas que tengan una tasa de interinidad superior al 8%, fijo marcado por la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que entró en vigor el pasado mes de diciembre. Así lo avanzó a este diario el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya. Y detalló además que entre ellas se encuentran Educación Infantil, Audición y Lenguaje y, con «casi toda probabilidad», Inglés. Puede que haya más pero en estos momentos se está actualizando la situación de todas las listas de interinos de cada una de las especialidades tras la celebración de las oposiciones este pasado verano.

A partir del mes de septiembre la Consejería de Educación retomará las negociaciones con los sindicatos para abordar el proceso y acordar qué plazas entrarán en el mismo. «Vamos a proponer repartir las especialidades teniendo en cuenta cómo ha quedado esa tasa de interinidad después de la oposición», señaló Amaya. El objetivo, según añadió, es reducirla al 6% (dos puntos por debajo de lo que establece la norma), e incluso al 5% en algunos casos.

Más alumnos en Secundaria

En cambio, no solo con la oferta de plazas de las especialidades con mayor tasa de temporalidad conseguirá la administración estabilizar todas las que necesita. Por eso, tal y como ha confirmado el secretario general de Educación, también se plantean poder pasar vacantes del cuerpo de Maestros al de Secundaria, donde en estos momentos crece el número de alumnos porque en esta etapa se forman ahora los nacidos entre el 2008 y el 2010 (y el descenso acusado de la natalidad comenzó a notarse en la región a partir de 2011).

Una vez que se convoquen estas plazas de estabilización podría pensarse que no habrá más trabajo para los interinos que aún queden en las listas. Pero no será así, tal y como afirma Francisco Javier Amaya. «El número de docentes no baja al ritmo que requiere la natalidad porque hay que adoptar medidas que den una respuesta individualizada en el alumnado», reconoce. De esta forma, no se suprimirán tantas plazas como se debiera porque Educación apostará por los planes de refuerzo y éxito educativo, con la contratación más especialistas.

Y además se pondrá en marcha (a partir del curso 2023/2024) un programa de mejora educativa, a través del que los colegios podrán demandar a la administración más docentes para completar sus plantillas si así lo justifican. Esto permitirá bajar las ratio a través de la codocencia. Y como consecuencia, se ayudará a mover las listas de interinos.