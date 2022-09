“Están dejando a cientos de docentes formados en casa para que otros hagan su trabajo”. Es la principal reivindicación de los maestros de Educación Primaria, que se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Educación para exigir que sus vacantes solo sean cubiertas por su especialidad y no por otras, como se hace habitualmente. La manifestación, convocada por la plataforma SOS Primaria, ha sido secundada por más de 200 personas.

Su petición no es nueva porque este proceder es común a la hora de cubrir las plazas. Pero este año se ha complicado aún más porque ha llevado a que en Primaria solo hayan salido hasta ahora 56 vacantes (frente a las más de 200 que se ofertaron el curso pasado en estas fechas) y de ellas solo seis a jornada completa, para una especialidad que tiene a 1.500 docentes en la lista de interinos (a estas vacantes se suman las 98 plazas de los maestros que este año han aprobado la oposición).

Denuncian que la causa de esta situación la adjudicación de sus plazas a otras especialidades del cuerpo de maestros, como Inglés, Educación Física o Música. “Es un abuso sistemático”, protestan. E inciden en que ellos son los que están preparados para realizar las funciones de Primaria, como es hacerse cargo de la tutoría de alumnos e impartir materias troncales como Lengua, Matemáticas y Ciencias y ejercer esa acción tutorial, que consiste en acompañar el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.

“Pedimos eliminar ese dos por uno, que por un lado sobrecarga de funciones tutoriales a especialistas, que en la mayoría de las ocasiones son impuestas, y por otro lado deja a cientos de docentes formados para ejercer ese puesto, sentados en casa, esperando que la Administración baraje la posibilidad de ofertar unas pocas plazas más el próximo 5 de septiembre”, protestan en un manifiesto leído durante la concentración.

Del mismo modo exigen a la administración que no suprima más puestos de maestros en los centros públicos (este año han eliminado 119 plazas, cuyos maestros han tenido que ser recolocados en otros colegios). Y que se aproveche la bajada de alumnos debido a la caída de la natalidad para reducir la ratio manteniendo a los docentes en sus puestos para ofrecer una educación de calidad. “Año tras año vemos cómo nuestros centros se despoblan de docentes y, como consecuencia de ello, se produce la supresión de puestos de trabajo. Todo ello, junto a la gran ratio con la que contamos en la actualidad en nuestras aulas, lleva al declive educativo, a la falta de tiempo para atender a las necesidades individuales del alumnado, en resumen, a no poder proporcionar una educación de calidad”, añaden.

Educación, tal y como adelantó este diario, sacará otras 800 vacantes más a partir del 5 de septiembre (400 para cubrir las jubilaciones que se han dado desde el verano hasta el inicio del curso y comisiones de servicio y otras 400 para los programas de refuerzo educativo). Pero no serán solo de Educación Primaria, sino de todas las especialidades de maestros. “No son vacantes reales, no sabemos cuántas son para nuestra especialidad porque no hay transparencia”, se queja una de las portavoces de la plataforma, Ana Indias.

Del mismo modo exigen al Ministerio de Educación, administración competente, que modifique el real decreto del año 2011 que es el que permite que los especialistas puedan impartir clase en Primaria pero no al revés, “para que cada especialista desempeñe sus funciones pertinentes dependiendo de la especialidad a la que oposita”.

Por su parte desde la Consejería de Educación se respeta cualquier tipo de manifestación en contra de las decisiones que se hayan podido adoptar para el próximo curso escolar, pero asegura que en lo que se trabaja “desde hace varios meses es en garantizar al completo las plantillas de los centros educativos desde el 1 de septiembre”. Y “las decisiones y los criterios que se han utilizado para la configuración de las plantillas no difieren de los criterios que se han venido adoptando desde hace 10 años”, añaden las mismas fuentes.

Educación justifica además esa reducción de las vacantes porque se ha vuelto “a las ratios legales tras superar la pandemia de la Covid-19” y a la caída de la natalidad, acusada desde el año 2010. De hecho este curso, que comenzará el 12 de septiembre, se iniciará con 1.085 alumnos menos en Educación Primaria, según los datos de la consejería.

La administración asegura que con la incorporación de especialistas a los puestos de Primaria cumple con una norma que tiene carácter básico. Y avanza que está estudiando la posibilidad de que, ante una vacante en un colegio, “prevalezca la de Primaria frente a la de otras especialidades, si el número de horas de las áreas que imparten es mayor que las de las otras especialidades”.