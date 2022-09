Enrique Rovira-Beleta, licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, es uno de los máximos referentes en accesibilidad en España y a nivel mundial. Cuando tenía 24 años un virus le afectó la medula espinal mientras realizaba el Servicio Militar y desde entonces es usuario de una silla de ruedas. A partir de ahí, optó por dedicar su vida y su profesión a realizar un entorno accesible para todas las personas. En el año 1992 fue responsable de la supresión de barreras de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Recientemente se ha hecho con un contrato de la dirección general de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura para evaluar la accesibilidad del Hospital de Llerena, un centro de salud y otro de mayores en Zafra, así como una residencia de mayores en Los Santos de Maimona.

¿En qué consiste exactamente el proyecto en el que está trabajando en Extremadura?

Es un proyecto emblemático que no había visto nunca en los 40 años que llevo en silla de ruedas y estoy muy contento de poder formar parte. En concreto, estamos analizando los edificios que nos han tocado, a través de los dos lotes de la licitación que hemos ganado, a fin de comprobar y validar todos los detalles a nivel de la accesibilidad. Un aspecto muy innovador es que se van a realizar encuestas con los directores del centro, el personal, los usuarios y familiares para que puedan aportar mejoras en este sentido. En Extremadura vais a ser la envidia del personal, porque si se hace bien, van a quedar centros de referencia a nivel de accesibilidad ya que contarán con todos los detalles.

¿En qué radica la importancia de esta iniciativa de la Junta?

Entiendo que se elaborarán unos manuales de buenas prácticas y que estas soluciones de accesibilidad se podrán implementar en otros lugares y así crear una marca de accesibilidad de Extremadura, que me parece genial. Extremadura está en un proceso de cambio en materia de accesibilidad, que ha empezado con esta política envidiable de validar y revisar edificios, especialmente en los centros de salud y de mayores, que servirán de ejemplo para los demás. Todas las comunidades tienen normativas, pero hay que mejorarlas, y qué mejor manera que con este estudio de validación para ver los detalles que luego se podrán implementar para que cualquier técnico lo pueda aplicar sin equivocarse, incluidos los albañiles y los constructores.

¿Hay suficientes especialistas en la materia o falta formación?

Falta tener un especialista en cada municipio de España para que cuando hagan y supervisen los proyectos, den la licencia sabiendo los requisitos de la accesibilidad. No se paran de hacer obras y proyectos que no cumplen con todos los detalles y se está dando la licencia. Las personas con discapacidad severa necesitamos los detalles, por ejemplo, un pestillo para cerrar la puerta tiene que ser de pulsador o de pasador, no que tengas que girar la muñeca. Pues de eso en el mercado hay muy pocos.

¿Es Extremadura una comunidad avanzada en este campo?

Yo vengo de Barcelona, la ciudad más accesible de España y quizás de Europa. Extremadura no está a ese nivel y falta mucho, como que haya un criterio normativo claro y también muchísima formación. Extremadura ha hecho el salto cualitativo con el nuevo reglamento y la ley, que son relativamente recientes. Desde Extremadura se está haciendo un camino lento pero seguro para llegar a concienciar a todo el mundo.

En la región tiene mucha importancia el sector turístico, ¿en qué sentido puede redundar una mayor inversión en accesibilidad?

No se crea que hace falta mucho dinero, porque la accesibilidad depende básicamente de la actitud. Si usted quiere arreglarlo, lo va a arreglar. Yo no entiendo que todavía haya tantos hoteles que para entrar haya escaleras cuando todo el mundo va con maletas con ruedas, parece de tontos. Hace falta descubrir que el turismo inclusivo es el gran negocio del siglo XXI, porque la gente mayor y con discapacidad siempre está de vacaciones. Cobran pensiones y eso les permite viajar cuando quieren.

A la hora de crear nuevos proyectos arquitectónicos, ¿la accesibilidad ocupa un lugar prioritario?

Todas las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas tienen normativas de accesibilidad que los técnicos tienen la obligación de cumplir, pero hay técnicos y arquitectos que saben más y otros menos. Falta mucha formación y que las normativas expliquen los detalles de la accesibilidad, como el tipo de pestillos, la altura de las puertas o del váter, cuestiones que pasan desapercibidas, pero que para las personas con discapacidad son absolutamente imprescindibles.

Existen personas con discapacidades sensoriales, auditivas, intelectuales… ¿Se pueden generar entornos accesibles para todas?

En el Libro Blanco de la Accesibilidad, que hice después de los Juegos de Barcelona, digo que la accesibilidad no es solo una necesidad para las personas con grandes discapacidades, sino una ventaja para todos los ciudadanos. Ahora vendo esto diciendo que la accesibilidad es la arquitectura de los sentidos. Es importante utilizar los sentidos del ser humano para hacer una arquitectura para todas las personas, porque a lo largo de nuestra vida lo vamos a necesitar.

¿La sociedad es consciente de la importancia que esto tiene?

En Extremadura la sociedad no es suficientemente consciente, como por ejemplo, cuando se dice ‘plaza de minusválidos’. Tendría que decir ‘plaza para personas con discapacidad o con necesidades diferentes’, pero minusválidos no. Todavía se utiliza ese término demasiado habitualmente y es una demostración de que hay que evolucionar un poco.

¿Cuáles son las mayores barreras a las que hacen frente las personas con discapacidad?

Si es un ciego, necesita continuamente información táctil; si es sordo, lo que quiere son textos de fácil lectura y si hay intérpretes de signos también va bien; si es una persona con discapacidad cognitiva, lo que quiere es que todos los letreros estén completados con dibujos y sean fáciles de entender. Los que tenemos una discapacidad física queremos que los accesos sean los más suaves posibles, planos o con rampas. La cuestión es: ¿Quién reúne todas las condiciones? Las personas mayores, que tienen todas las discapacidades.

¿El futuro de la accesibilidad?

Viene la década de la accesibilidad, porque todo el mundo quiere ser muy mayor, pero viejo o anciano ni en broma. Cuando te haces mayor no ves igual, no caminas igual, ni entiendes igual. Todavía queda camino por recorrer, pero ya verá el cambio en 10 años.

¿La accesibilidad universal en todos los entornos es una utopía?

Para la accesibilidad universal habremos dado un salto de calidad espectacular cumpliendo a rajatabla con lo que dicen las normativas, lo que pasa es que las normativas todavía no hablan suficientemente de los detalles, de ahí que el proyecto de la Junta me parezca brillante para la accesibilidad, lo vamos a copiar todos.