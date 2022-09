El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Antonio Hidalgo, se marcha. Se cumplen cuatro años desde que llegó al cargo y su intención siempre ha sido presentarse a la reelección pero su actual estado de salud se lo impide. De momento no ha presentado de forma oficial su renuncia pero este martes, en su discurso en el acto de apertura del curso universitario, ya ha anunciado que si su salud no mejora no se presentará a las elecciones.

La UEx celebrará elecciones a rector antes de que acabe el año Tampoco hay candidatos para sustituirle, por lo que todo apunta a que será uno de los vicerrectores del equipo de Hidalgo el que asuma el cargo, aunque por el momento tampoco ha trascendido quién de ellos está dispuesto a coger el testigo durante los próximos cuatro años. La convocatoria se presentará entre septiembre y octubre y las votaciones se celebrarán antes de que finalice el año. Hidalgo llegó al rectorado de la Universidad de Extremadura en diciembre del 2018, tras ganar unas elecciones en las que había otros dos candidatos más, la catedrática de Física Aplicada, Marisa González Martín (primera mujer en presentarse a estos comicios), y el vicerrector de Investigación, Manuel González Lena. Fue necesaria una segunda vuelta en los comicios porque ninguno de los candidatos había alcanzado ningún más de la mitad de los votos. Pasaron esta primera vuelta Antonio Hidalgo y Marisa González y finalmente el primero fue elegido nuevo rector con el 52,91% de los votos. Antonio Hidalgo García es Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia donde inició su trayectoria como Becario de doctorado en 1986. En 1987 obtuvo un contrato de Ayudante L.R.U., Tipo I, en el área de Química Física de la Universidad de Extremadura, contrato que fue renovado a Tipo II dos años después. En junio de 1990 obtuvo la plaza de Profesor Titular de Universidad para convertirse en Catedrático de Universidad en marzo de 2016. Ha impartido docencia en todos los niveles (antiguas licenciaturas, grados, masters y doctorado) en diferentes titulaciones de la Facultad de Ciencias, incluyendo la docencia en un doctorado interuniversitario de Química Teórica y Computacional. Esta actividad docente ha sido valorada positivamente en todos los procesos evaluadores, obteniendo 6 quinquenios docentes y menciones de destacado en las evaluaciones autonómicas. Este año ha obtenido la Trayectoria Docente de Excelencia. De manera paralela, ha desarrollado numerosas actividades de tutoría y divulgación científica, asimismo ha colaborado en proyectos de innovación pedagógica. Antes de ser elegido rector trabajaba en la línea de investigación de simulación de sistemas y procesos químicos de interés químico, físico e industrial mediante dinámica molecular y métodos cuánticos y es miembro del Instituto investigación del agua, cambio climático y sostenibilidad. Ha compaginado su actividad docente e investigadora con la participación en labores de gestión universitaria. Secretario de Departamento (1999-2003), Vicerrector de Profesorado y Departamentos (2004-2007) y Vicerrector de Profesorado (2007-2011). Ha participado en el Consejo de Gobierno (2004-2011) y miembro electo del Claustro (1999-2002 y 2006-2010).