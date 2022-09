Ambuvital seguirá con las ambulancias en Extremadura

Ya es oficial: Ambuvital seguirá gestionando el transporte de pacientes en ambulancia en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) a través de la dirección general de planificación económica ha adjudicado este miércoles a esta empresa el servicio en la provincia de Badajoz, después de que la empresa que quedara en primer lugar en el concurso renunciara a gestionarlo alegando falta de seguridad y garantías. Lo mismo ocurrió en la provincia de Cáceres, donde casualmente el servicio se ha contratado también a Ambuvital, que había quedado también en segundo lugar en el proceso de licitación. De esta forma será la misma empresa la que se encargue del servicio sanitario terrestre en toda la región, que además es la misma que lo presta después de la renuncia de Tenorio. El contrato asciende a casi 47,5 millones de euros.

Se ha tardado cuatro meses en adjudicar el servicio, cuya licitación ha estado envuelta en polémica desde que se anunció. Primero el pliego técnico de condiciones fue denunciado por los sindicatos al considerarlo insuficiente para poder prestarlo en condiciones. El Servicio Extremeño de Salud (SES) respondió aumentando el presupuesto en 9 millones de euros, hasta superar los 47 millones para las dos provincias. Pero no ha sido suficiente, ya que una vez realizado el proceso las dos empresas que salieron adjudicatarias, Asistencia Los Ángeles SL, en Badajoz y Nuevas Ambulancias Soria, en Cáceres, renunciaron a hacerse cargo del mismo antes incluso de firmar el contrato.

El SES actuó conforme a lo establecido en la ley de contratos públicos, que indica que la adjudicación debe formalizarse con la empresa que quedó en segundo lugar. En el caso de la provincia de Cáceres el contrato se firmó en julio, después de que el Servicio Extremeño de Salud analizara la documentación requerida. Este miércoles se ha hecho lo propio en la provincia de Badajoz.

La polémica no se cierra aquí, porque en el caso de la provincia de Cáceres esta adjudicación ha sido ya recurrida por la Unión Sindical Obrera (USO). Se oponen a que esta empresa se encargue del servicio porque carece de un plan de igualdad y cuenta con varias denuncias y requerimientos de la Inspección de Trabajo por no facilitar los uniformes y no cumplir los horarios. El recurso fue admitido a trámite por la Comisión Jurídica pero no se ha resuelto aún. El sindicato recurrirá también ahora la adjudicación a la provincia de Badajoz por los mismos motivos