Presentamos los datos actualizados a día 8 de septiembre de 2022 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Comentario de porcino ibérico

Una semana más todas las lonjas marcan tendencia alcista y una semana más los comentarios son los mismos. La oferta de animales todavía es corta y las reposiciones, si bien son algo mejores, todavía no se aprecian. En cuanto a la situación que estamos viviendo cada día se agrava más por la descompensación existente en la cadena de comercialización. Los productores con unos costes altísimos como consecuencia del incremento de la alimentación y las energías, la industria igualmente se le ha incrementado los costes energéticos, sumando a este factor que el consumo y por ende los precios de jamones y paletas curados no acaban de repuntar y en fresco misma situación. En definitiva, escenario que no gusta a nadie y habrá que esperar a ver cómo se va desenvolviendo el mes de septiembre. La semana que viene tenemos la feria de Salamanca y veremos que opiniones recogemos. A.G.P.G.