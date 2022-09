Por qué el 8 de septiembre es el Día de Extremadura

Ya estaban de acuerdo en la bandera, incluso en el himno, sólo faltaba elegir un día de Extremadura, ahora que éramos autonomía. Los diputados extremeños habían llegado a un consenso: el 21 de mayo, fecha de la constitución de la Asamblea tras las elecciones de 1983, hito a partir del cual las instituciones autonómicas iniciaban su camino en la nueva España democrática. Es verdad que no se trataba de una gesta militar, ni de un heroico hito, pues la democracia de 1978 había llegado gracias a una ruptura pactada con el franquismo, sin revoluciones ni tomas de la Bastilla, sin encrucijadas donde hubiera que elegir «todo o nada». Aquella España de los setenta supo alcanzar delicados pactos, ejerciendo la política en su acepción ciceroniana: «el arte de lo posible».

Poco a poco fue dibujándose la autonomía en nuestra tierra y se formó una asamblea de parlamentarios elegidos por los extremeños. La democracia había traído la autonomía, pero aún no teníamos fecha para celebrarla. El 21 de mayo no emocionaba, entre otras razones porque la inmensa mayoría de la población ni siquiera estaba al día de las instituciones que se estaban construyendo entonces. La autonomía era como el futuro: un país desconocido.

Así que hacía falta emocionar, señalar una fecha con la que los extremeños pudiéramos identificarnos. No para considerarnos distintos y reivindicar privilegios, pero sí para asumir que estábamos en el mismo barco y podíamos remar juntos, sin perjudicar a los demás. Un equipo de fútbol necesita himno, bandera, símbolos que aglutinen afición y jugadores para animar con una sola voz en el estadio. Todo grupo humano inventa, como Voltaire decía del Quijote, «pasiones para ejercitarse», porque sin pasiones no hay vida. Y es que la fría razón, guía del conocimiento, no es capaz de aprovechar, comprender y degustar las muchas caras de la existencia. Pasión y razón equilibradas son prueba de sensatez y éxito. Lo malo es que aquella prime sobre ésta y, a la grupa desbocada del corazón, se desaten los latidos identitarios que enarbolan los nacionalismos excluyentes para imponer su verdad contra todos y contra todo.

No era el caso extremeño, sin nacionalismo y con un regionalismo débil. Pero, llegada la autonomía, había que crear símbolos de unión, y no parecía que el 21 de mayo levantara suficientes pasiones como para generar la aglutinación perseguida. O, al menos, no se lo parecía al presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que pensó en la Virgen de Guadalupe como símbolo que sí podía unir a los extremeños, con el que sí podríamos identificarnos, toda vez que había sido proclamada patrona de estas tierras en 1907 y coronada canónicamente Reina de la Hispanidad en 1928. Y es que aquí residía otro potencial del símbolo. La Virgen de Guadalupe era una puerta abierta a América, un puente que desde este lado del Atlántico trazábamos hacia el continente hermano. Así pues, el presidente propuso el 8 de septiembre como día de Extremadura, con la Virgen de Guadalupe como figura que coaliga y ventana hacia otras culturas, tan distintas y tan nuestras.

El grupo socialista recibió mal la propuesta de Ibarra, no tanto porque la fecha tuviera un contenido religioso, sino porque ya había consensuado con el resto de grupos la efeméride del 21 de mayo como día de Extremadura. Ibarra hizo valer su liderazgo y los socialistas cambiaron el rumbo, acompañados de una derecha (AP) y un regionalismo (Extremadura Unida) que vio con buenos ojos la propuesta mariana. Aunque los comunistas querían que Extremadura celebrara su día el 14 de agosto, fecha de los fusilamientos acaecidos en Badajoz durante la Guerra Civil, finalmente PSOE, AP y Extremadura Unida hicieron valer su mayoría en la cámara para proclamar el 8 de septiembre como día de nuestra Comunidad Autónoma. La decisión se tomó en la Asamblea extremeña el 21 de mayo de 1985.

25 de marzo

Años más tarde, Izquierda Unida y otras asociaciones ciudadanas propusieron una fecha alternativa, el 25 de marzo, por ser el día en que miles de jornaleros ocuparon fincas extremeñas en 1936 para protestar contra el desigual reparto de las tierras y su pésima situación. La movilización jornalera no triunfó porque la guerra aplastaría, con su manto de sangre y silencio, el sueño de los braceros.

A día de hoy, no parece que los partidos políticos que se sientan en la Asamblea quieran «abrir el melón» del 8 de septiembre. No obstante, el debate está servido, un debate donde los intereses, las ideas y las circunstancias actuales miran al mosaico del ayer para elegir las teselas más afines a sus respectivas preferencias, confirmando aquel brillante diagnóstico de Benedetto Crocce: «cada presente elige su pasado».