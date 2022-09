Como tierra de encinas, como suelo de historias, cada ocho de septiembre conmemoramos nuestra historia común compartida. Hace ya casi cuatro décadas que decidimos ser lo que somos. Y aunque Extremadura no nació en 1983, esta tierra tiene siglos de vida, la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía alumbró la posibilidad de que los extremeños y las extremeñas abordásemos de forma colectiva nuestro futuro. Hoy, casi cuarenta años después, haciendo mías las palabras plasmadas en él: «Podemos alzar la voz y levantar la mirada con la satisfacción de que el camino recorrido nos ha hecho más grandes a nosotros sin empequeñecer a nadie».

No ha sido fácil. El legado de una historia, en ocasiones poco generosa, ha hecho que la senda haya sido por momentos larga y tortuosa, pero juntos y juntas hemos superado los escollos. El esfuerzo y el tesón de generaciones enteras de extremeños y extremeñas han posibilitado que los avances conseguidos hoy sean incuestionables. Su esfuerzo, pero también su convicción al ver en el autogobierno la herramienta idónea para poner por fin en nuestras manos el timón con el que dirigir el destino colectivo de esta comunidad. Las riendas para construir su presente y, sobre todo, su futuro al amparo de la Constitución Española.

La aprobación de nuestro Estatuto, marco de nuestra convivencia y expresión jurídica de nuestra identidad como pueblo, ha supuesto un hito en el desarrollo de la región. Con él comenzamos también a tomar conciencia de ser, de sentirnos extremeños y extremeñas. Empezamos a sacudirnos los complejos y las inseguridades para rebelarnos contra la insignificancia y la dependencia, para reivindicarnos como ciudadanos y ciudadanas libres e iguales.

Es la hora de los hechos, muchas esperanzas e ilusiones están puestas en nosotros y nosotras

Y esa pequeña, o gran, revolución comenzó desde instituciones como la Asamblea de Extremadura, la Casa en la que están representados todas y todos los extremeños, donde reside su soberanía como pueblo. En estos casi cuarenta años, desde el Parlamento autonómico se han impulsado importantes proyectos normativos para cumplir lo establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, para garantizar el bienestar de los extremeños y de las extremeñas.

Y hacerlo, además, favoreciendo la permanencia de los ciudadanos y de las ciudadanas en sus respectivos territorios. Porque, aunque pareciese que la despoblación y el reto demográfico fuesen una cuestión del ahora, hace ya casi cuatro décadas nuestro Estatuto ya recogía el mandato de arbitrar las medidas necesarias para favorecer la igualdad entre el mundo rural y el urbano.

Normas como la primera Ley de Servicios Sociales de 1987 han posibilitado el mantenimiento de la vida en nuestros municipios. Otra apuesta clara por descentralizar los servicios fue la pionera Ley de Salud de 2001 fruto del firme convencimiento del derecho a garantizar la sanidad de todas las personas con independencia del lugar en el que residiesen. A lo largo de estos años se ha trabajado con ahínco para que la educación y la cultura llegasen a todos los rincones de la región a través de escuelas e institutos, de la red de teatros, palacios de congresos, universidades populares, casas de la cultura o centros y espacios juveniles y bibliotecarios.

Un empeño realizado también para contar con una red de centros de investigación, ciencia e innovación repartida por toda la geografía extremeña y por garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso al deporte.

Vertebrar el territorio con infraestructuras de calidad es y ha sido siempre prioritario. La ley de 1995 nos permitió planificar y construir una malla adecuada de carreteras. Aún nos falta camino por recorrer, sobre todo en materia ferroviaria y aérea, pero los pasos dados en los últimos años para conectar nuestra región por estas vías son numerosos y, poco a poco, comenzamos a ver los resultados.

Se ha legislado desde diferentes ámbitos para garantizar el acceso a una vivienda digna, para favorecer la creación y mantenimiento de puestos de trabajo y para potenciar la atracción de inversiones en forma de proyectos que redunden en el progreso de la región. Un trabajo que vemos materializarse en estos últimos tiempos en los que comprobamos como son muchas las empresas, nacionales e internacionales, que ven en nuestra comunidad una tierra en la que poner en marcha sus iniciativas. Una clara apuesta por el desarrollo sin perder de vista nuestras raíces: nuestro campo, motor de la economía y, nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico, modelo de conservación de la naturaleza y referencia turística para quienes buscan alternativas y otra manera de estar y de viajar por el mundo.

Son estas, junto a nuestro inmenso capital humano, las enormes potencialidades con las que siempre hemos contado. Los recursos que hemos preservado y conjugado para seguir avanzando. Son nuestras herramientas para construir un presente y un futuro próspero, sostenible e igualitario. Porque como recoge nuestro Estatuto, ya «no nos ata el pasado, es nostalgia del futuro lo que sentimos».

Disponemos del mejor instrumento para seguir avanzando, nuestro Estatuto de Autonomía. Pero para garantizar su cumplimiento hemos de defender, ahora si cabe más que nunca, las instituciones democráticas con las que nos hemos dotado. A propósito de las consecuencias de la pandemia provocada por la covid-19, señalaba el politólogo búlgaro Ivan Krastev que cuando la sociedad consiguiese derrotar al virus, una pandemia de nostalgia arrasaría el mundo infectando de miedo a la sociedad, temor que podría ser aprovechado políticamente por quienes ven en la democracia y sus instituciones el mayor obstáculo para alcanzar sus propósitos de liderazgo absoluto y autocrático.

No podemos ni debemos permitirlo. Se lo debemos a quienes construyeron un sistema, el democrático, que nos ha brindado el mayor periodo de la historia reciente de paz y progreso compartido. Se lo debemos también a quienes continúan luchando contra la barbarie, frente a quienes se sirven de la fuerza para imponer y aplastar al diferente, contra quienes se empeñan en señalar las diferencias donde solo hay personas iguales.

Con estos sólidos cimientos y con la experiencia de quienes nos precedieron, hemos de ser conscientes de nuestra obligación y responsabilidad histórica para dejar a las futuras generaciones una Extremadura y un mundo más libre y próspero. Ya no valen los lamentos, ya no sirven los quejíos. No podemos defraudar a quienes tienen un sueño: vivir en su tierra, vivir en Extremadura.

Concluyo con las mismas palabras que pronunció el primer presidente que tuvo la Asamblea de Extremadura, Antonio Vázquez, durante la constitución de esta institución hace ahora casi cuarenta años.

«Es la hora de los hechos, muchas esperanzas e ilusiones están puestas en nosotros y nosotras». Las esperanzas de una Extremadura fronteriza, europea y americana. Una tierra solidaria, con nostalgia de futuro, que no olvida sus raíces, pero a la que ya nunca, nunca, le atará el pasado.

¡Feliz Día de Extremadura!

* La autora es presidenta de la Asamblea de Extremadura