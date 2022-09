José Luis Quintana, alcalde de Don Benito, es uno de los grandes impulsores de la fusión municipal, junto con su homólogo de Villanueva de la Serena. Ha explicado el proyecto en todos los foros imaginables, acudiendo a colegios, animando a la consulta popular. En un panorama político y social donde prima el enfrentamiento, Quintana destaca el comportamiento ciudadano ejemplar que ha desembocado en el máximo reconocimiento regional.

La ciudadanía de Don Benito se ha hecho merecedora de la Medalla de Extremadura por el proceso de unificación de una nueva ciudad junto a Villanueva de la Serena. ¿Qué siente como representante de los ciudadanos ante este reconocimiento?

Es una alegría que al pueblo de Don Benito y al de Villanueva de la Serena se les conceda la Medalla de Extremadura. En un mundo caracterizado por los conflictos y las separaciones, los ciudadanos de ambos municipios han decidido lo contrario. Piensan que juntos podemos alcanzar muchas más metas y que siendo la tercera ciudad de Extremadura se pueden conseguir actuaciones públicas y privadas, que de manera individual una población para la otra no dejaba de ser un freno, a pesar de estar tan cerca y de vivir de manera paralela. Viviendo juntos se avanza mucho más y eso fue lo que decidieron los dos municipios en la consulta popular. Siento un gran orgullo por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Que más del 66 por ciento de las personas quieran constituirse en una ciudad es muy importante. Ya se habían realizado varios intentos. No es la primera vez que se intenta la fusión, aunque es cierto que nunca se llegó tan lejos. Ahora se han dado una serie de circunstancias que han llevado a los ciudadanos a que decidan que lo mejor es avanzar juntos y conseguir metas y logros que de manera separada no serían posibles.

La unión se espera que se materialice en 2027 ¿Cómo ve el horizonte hasta ese momento?

Desde el punto de vista jurídico es un trabajo ingente. Ni las normas, ni el procedimiento, ni la experiencia de nadie estaban preparadas para una fusión de esta magnitud. El horizonte lo veo sobre todo con mucha ilusión. Los escollos que podemos tener los vamos a ir salvando pero vamos a poner toda la carne en el asador e intentar llegar a la fusión definitiva como máximo en el 2027.

¿Qué representa la unión para los ciudadanos y qué ventajas van a disfrutar?

Todo son ventajas. Primero hay que destacar que el proceso está avalado por los informes de los expertos. Todos sin excepción consideran que la fusión es muy aconsejable. Las ventajas que van a tener los ciudadanos son muchas. Desde el punto de vista de las infraestructuras públicas conseguiremos inversiones que de manera individual no seríamos capaces. También hay otro aspecto, más importante: convertirnos en una diana para las inversiones privadas. La fusión puede tener un efecto llamada a las empresas para instalarse en esta nueva ciudad, más grande y con más posibilidades de desarrollo. Actualmente en Don Benito y Villanueva el peso de la Administración es pequeño y la generación de mano de obra aún viene de las empresas. Ahora conseguimos una mayor expectativa económica y lógicamente nos veremos todos beneficiados, pues subirán los niveles de empleo, el número de universitarios… Todo lo que el plantel de expertos de la universidad demostró en los informes que hicieron.

Han sido los primeros en dar este paso ¿cree que habrá más municipios no solo en Extremadura, sino en otras comunidades, que se atrevan a dar este paso?

Eso depende de ellos pero sería necesaria una modificación de la Planta Municipal de España, que tiene 8.131 municipios y eso no es sostenible. Solo Burgos tiene más municipios que Dinamarca. La fusión debe ser un ejemplo y los partidos nacionales deberían establecer medidas que fueran encaminadas a la unión de municipios.

¿Cómo se gestó la idea?

Esta es una idea que estuvo siempre en la mente de los dombenitenses y los villanovenses desde los años cincuenta. En la década de los 70, hubo otro intento. Y en los 80. En 2004, otro… Veníamos de muchos intentos y siempre estuvo en el ambiente. La única diferencia es que sin dar publicidad se encargaron estudios a la Universidad, que son absolutamente contundentes aconsejando la fusión. Ese ha sido el principal cambio.

Ha habido cierta polémica con el nombre final ¿Cómo se ha solventado el problema?

En un principio se encargó a un grupo de expertos, que hizo un trabajo magnífico y que ofreció dos nombres que no han sido aceptados por la ciudadanía. A partir de ahí en una reunión con los portavoces municipales de ambos municipios decidimos que había un nombre que nos une y nos identifica: Vegas Altas. Tenemos una avenida que nos une con ese nombre, un Palacio de Congresos, y la Feria de Muestras se llamó en los 70 de las Vegas Altas. Es un nombre que no nos genera ningún rechazo. Es verdad que existe una pedanía con ese nombre, pero hay pedanías que se llaman igual que municipios y eso no es ningún problema.