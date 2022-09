Aunque vive en Holanda desde la más tierna infancia, Eva González Pérez (San Martín de Trevejo, Cáceres) no ha olvidado sus raíces y habla la fala de Sierra de Gata en su casa con sus hijos. Como la abogada de la película Erin Brockovich luchó hasta la extenuación por revertir una injusticia cometida con desfavorecidos. Ahora su historia, ejemplo mundial, quiere llevarse a la televisión, A pesar de que su batalla duró seis años hasta que el Gobierno de Mark Rutte reconoció que 30.000 padres fueron acusados erróneamente de fraude, la abogada española Eva González Pérez asegura que «nunca perdió la esperanza», aunque «tampoco pensó que un gobierno iba a dimitir» haciendo justicia y demostrando que «la democracia funciona». En su intervención ayer en Mérida tuvo muy presente a Gonzalo Martín, presidente de la Casa de Extremadura de Sevilla (también Medalla de Extremadura) y promotor de este reconocimiento para una serragatina que ha hecho historia en el mundo del Derecho.

¿Imaginó usted que cuando comenzó a denunciar los defectos cometidos en la asignación de fondos para cuidado de niños tuvieron lugar entre los años 2013 y 2019 en Países Bajos iba a recibir el máximo reconocimiento en su comunidad autónoma natal?

No pensaba recibir ningún reconocimiento. Se empieza un caso y piensas que lo que sucede es que se ha cometido un error y que se va a rectificar si demuestras que tienes razón. Consideras que si tienes derecho a algo un gobierno te lo tiene que facilitar. Yo pensaba que enseñándoles toda la argumentación iban a reconocer su error, pero he tenido que emplearme a fondo para que mis defendidos puedan ejercer sus derechos.

"Va a haber una encuesta parlamentaria en Holanda. A ver si se tumba el Gobierno otra vez"

¿Qué se siente cuando se ‘tumba’ a un gobierno desde la argumentación jurídica?

El tumbar al gobierno no ha significado mucho tampoco, porque después de las elecciones celebradas tres meses después han vuelto al gobierno los mismos partidos que estaban antes. Por un lado es bonito que estén otra vez, porque va a haber una encuesta parlamentaria en Holanda. A ver si los tumbamos por segunda vez.

¿Cuánto dinero han tenido que devolver las arcas públicas para resarcir su error? ¿Ha llegado a sus destinatarios?

Algunas de las personas que yo he ayudado han tenido que devolver 70.000 o 40.000 euros, porque aquí en Holanda si llevas los niños a una guardería tienes que pagar la factura. Son aproximadamente unos 3.000 euros al mes. En Holanda tenemos una ayuda para eso. Contra más ingresos tengas más baja es la ayuda. Estas personas tenían pocos ingresos, el Estado les ayudaba y les exigió la devolución de estas subvenciones de forma injusta.

¿Por qué hay que ser especialmente escrupulosos con la gestión del dinero público?

Eso es normal. El dinero público pertenece a todos y ha sido recaudado a través de Hacienda. Mis defendidos tenían el derecho a este dinero y no se lo concedían. El Estado se ha fijado primero en si eras un extranjero y lo que hacía era controlar mucho más o solo a los que no eran holandeses. Esto es algo totalmente discriminatorio. A los que tenían derecho no se lo daban y las personas que sí tenían que ser escrupulosas con el dinero público no las controlaban por el hecho de ser holandesas.

¿Qué es la figura del abogado pro-bono que existe en Holanda?

Es lo que en España se conoce como abogado de oficio. Mi oficina tiene una parte de oficio, un 70 por ciento y se cobra por hora.

¿Cuáles son los próximos retos profesionales como letrada?

Aún tengo los casos míos de este asunto y estoy comunicándome con políticos, prensa y viendo los documentos del Estado que todavía están saliendo a la luz. Estoy muy pendiente de la encuesta parlamentaria que será en el 2023 y que va a traer mucho trabajo aparejado.

La diputada Renske Leijten argumentó que usted “merece una estatua, nombres de calles y de plazas» poniendo sobre la mesa la valentía de González Pérez. ¿Ha sentido miedo en alguna ocasión o presión por parte de los poderes públicos?

No, en ningún momento. Quiero ser sincera. He ido a conseguir los derechos mis clientes, hablando con los jueces y explicándolo todo. Gracias a una persona en Hacienda hemos conseguido todos los documentos y hemos enseñado cómo no se le facilitaba al juez toda la información. Con eso pude probar que mis clientes tenían todo en regla. Presión no tuve ninguna. Una vez gané un juicio y me llamaron para hablar conmigo y en esa cita hubo una persona que explotó y se fue enfadado, pero eso no me hizo ninguna mella.

Premio Don Justo José Manuel Maza 2020, Premio «Puñetas de Plata» 2020, Premio Nacional Jurista del Año 2021… ¿qué significa la Medalla de Extremadura para usted?

Es un honor grandísimo. Como no residente en Extremadura me gustaría dedicar esta Medalla a todas las personas que han salido de Extremadura como mis padres ejerciendo sus derechos fuera de España y deberían ser reconocidos. Recuerdo que mis padres trabajaban para mandar dinero a casa a Extremadura, por lo que con los emigrantes esta región ha tirado hacia adelante.

¿Se acuerda de Extremadura? ¿Viene mucho a su localidad natal?

Sí, estuve en San Martín de Trevejo a principios de agosto y me suelo escapar todos los años coincidiendo con los Carnavales. Procuramos ir todo lo que podemos. Hablo mañegu (fala de San Martín de Trevejo). Siempre lo hemos hablado en casa con mis padres y la hablo con mis hijos. Nos gusta mucho.

Ha ayudado a más de 60.000 de familias, poniendo patas arriba el escenario político neerlandés. ¿Cuáles son actualmente los asuntos de su bufete?

He ayudado indirectamente a 60.000 familias, pero no sé si todas ellas están en la misma situación que el grupo que yo ayudé, de 157 personas, de las que cogí a 38 casos para enseñar que no habían hecho nada malo. Empecé como abogada en el año 2000 y siempre he ejercido en Derecho Laboral, Derecho Psiquiátrico y desde 2014 Derecho Fiscal.

"Hablo mañegu. Siempre lo hemos hablado con mis padres y ahora lo hago con mis hijos"

Van a hacer una serie de televisión con su historia ¿Cómo ha sido ese proceso?

Eso dijeron el año pasado, pero está todo muy callado.

¿Existe todavía mucha discriminación al extranjero en nuestra sociedad y en la Administración?

Creo que siempre la ha habido discriminación, pero como lo tienen bien oculto no se ve. Es un sentimiento generalizado pero que no se puede probar. En este caso, como no podían ocultarlo, han admitido que lo han hecho mal. Pero creo que van a seguir haciéndolo, pero ocultándolo mejor para que no se pueda descubrir. Ahora piden perdón, pero creo que lo tapan más.

¿Es usted abogada de vocación?

Sí, lo soy. Desde pequeña he querido serlo y defender los derechos de las personas y los animales. Si matan a una mosca siempre pregunto ¿por qué?. Hay que respetar los derechos de los seres humanos y no pensar que unos tienen más derechos que otros.