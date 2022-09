A veces se cumple esa máxima de que es cuando algo desaparece, cuando más se le quiere o se le echa en falta. Como si, por el hecho de saber con certeza que algo se tiene diariamente, esa cotidianidad pueda hacer que no se valore en un grado tan alto. Puede que sea esto lo que sucede también con los tantos y tantos extremeños que por unos motivos u otros se vieron obligados a emigrar, a buscar un camino diferente y alejarse de su tierra. Desde fuera, desde el sentimiento de nostalgia, puede ser para ellos aún más especial el 8 de septiembre. Un día para conmemorar sus raíces y su cultura. Un día para recordar más fuerte aún quiénes son y el patrimonio extremeño. Ser de la Comunidad de Extremadura es algo de lo que enorgullecerse, de salir con el pecho henchido y reconocerlo. Y cantarlo y gritarlo si hace falta.

Para todas aquellas personas extremeñas que pretenden seguir ligadas a su tierra, su hogar, pese a que la distancia se empeñe en hacer lo contrario, existen unas vías de escape. Estas vías, conocidas como casas u hogares de Extremadura, han ido surgiendo y creciendo en número a lo largo de los años. Son muchas las asociaciones de esta índole que se pueden hallar a lo largo y ancho del mapa de España, también en algunos puntos internacionales. Se encargan de divulgar la cultura de Extremadura y llevarla allá donde se alojen. También de acompañar a todos los emigrantes extremeños y, juntos, sentir más fuerte esa identidad.

Extremadura en el corazón

Años tras año, las diferentes asociaciones persiguen hacer una celebración a la altura cada octavo día de septiembre, siempre honrando a la patrona, la Virgen de Guadalupe. Con ello, más festejos como degustaciones de comidas típicas extremeñas o pasacalles suelen ser llevados a la práctica.

A causa del covid-19, en los años 2020 y 2021, la actividad se ha visto mermada y limitada. De modo que, este 2022 es mucho más especial si cabe puesto que la situación es mucho más favorecedora. Todo lo que se pueda hacer es poco para uno de los momentos más esperados del año.

Como explica Florencio Durán Marín, presidente de la Casa Cultural Extremeña Sanluqueña ‘El Candil’, celebrar el 8 de septiembre es «importante». Y va más allá: «Para las personas que nos encontramos fuera de Extremadura es una fecha muy señalada y nos acordamos de nuestra tierra un poco más que otros días. Me vine a Sanlúcar de Barrameda con 26 años y en la lejanía parece ser que toda conmemoración se celebra con mayor pasión e interés», cuenta.

Desde la lejanía, cada 8 de septiembre las diferentes casas regionales festejan Extremadura

Y en Sevilla sucede lo mismo: «Tenemos un sentimiento y una añoranza por la tierra impresionante», explica el presidente de la Casa de Extremadura de Sevilla y natural de San Martín de Trevejo, Gonzalo Martín Domínguez. Asegura que «desde el exterior, y queriendo mucho a Extremadura, seguimos intentando mantenerla viva en todos los aspectos».

Alicia García, secretaria de la Casa de Extremadura ‘Virgen de Guadalupe’ de Lasarte-Oria, Gipuzkoa, apunta que todo ese sentimiento de añoranza se aprecia más aún en las personas mayores, pues son las que «no tienen esa facilidad para desplazarse a la tierra donde nacieron». Por sus venas sí corre sangre extremeña, aunque ella naciera en el País Vasco, pero gracias a su padre la cultura de Extremadura está también viva en ella.

Los límites de la pandemia

La pandemia del coronavirus hizo que todo pasara a un segundo plano. La situación obligaba a ello. Pese a todo, el Día de Extremadura se pudo celebrar, aunque muy lejos de la normalidad acostumbrada, en algunas de las casas extremeñas ubicadas en otras regiones. En Sanlúcar, por ejemplo, guardaron distancias y respetaron medidas de seguridad. «A pesar de la pandemia, el coro cantó durante la misa extremeña con las mascarillas», explica Florencio. Y continúa: «Ese año 2020 fuimos muy poquitos socios, 7 u 8», reconoce. Algo que repitieron en 2021. «Es el único acto que hemos mantenido, porque se podía realizar con un cierto control, de las actividades festivas, de comidas, celebraciones y demás, no pudimos hacer nada», se lamenta.

Este año, los 140 socios que conforman la Casa Cultural Extremeña Sanluqueña ‘El Candil’ podrán disfrutar mucho más este 8 de septiembre, así como de las múltiples actividades que se organizan. Según explica su presidente, hay personas en espera para formar parte de la casa y la popularidad de esta asociación continúa en alza debido a estos eventos. «Viajamos a Extremadura entre dos y tres veces al año y celebramos muchas cosas que atraen la atención», comenta Florencio. Como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, celebrado en la primera quincena del julio pasado.

Distinto fue el caso que vivieron los asociados de la peña de Lasarte-Oria, que no pudo hacer más que poner una bandera de Extremadura en la puerta de su sede a modo de símbolo. «Aquí, por normativa, incluso estuvo cerrada la casa y estos años hemos estado sin poder celebrarlo», se lamenta Alicia.

Todo preparado

Tras dos años cargados de incertidumbre por la pandemia, este 2022 se vivirá a todo color. Para este año, el Día de Extremadura lleva a su máximo los festejos. En la Casa Cultural Extremeña Sanluqueña ‘El Candil’ han diseñado un programa sencillo pero muy emotivo. En este sentido, como cabe esperar, todo inicia hoy, honrando a la Virgen de Guadalupe. «Nuestro coro canta la misa extremeña en una iglesia emblemática de Sanlúcar, para el Día de Extremadura dedicamos la misa a todos los extremeños o socios de la casa que ya no están entre nosotros», comienza Florencio. Y continúa: «Tenemos una talla de la Virgen de Extremadura que compramos en el monasterio y es la que preside el altar mayor».

Después de la misa, hacen «un pasacalle donde aquellos adultos y niños que tengan sus trajes regionales pueden llevarlos, junto con instrumentos típicos de la tierra: acordeón, guitarra…». Desde la iglesia hasta la sede de la asociación hay unos 300 metros, que recorre ese pasacalle cantando la jota. Y, una vez en la sede, podrán disfrutar de «una degustación de productos extremeños por gentileza de la casa». La fiesta no quedará ahí, puesto que para el domingo 11 de septiembre se celebrará una comida en la que se brindará con cava «a ser posible, extremeño». «Estaremos en una terraza en la que cantaremos el himno de Extremadura, cada año que lo hacemos se nos unen extremeños que se encuentran veraneando por Sanlúcar y se unen a nosotros», explica con felicidad Florencio.

En el caso de Lasarte-Oria, la celebración se extenderá durante cuatro días. Se hace así desde que se fundó la Casa de Extremadura ‘Virgen de Guadalupe’, según explica Alicia García. Este año, además, coincide con que el día 9 de septiembre es festivo en Gipuzkoa. De ese modo, se hará una celebración que inició el 7 de septiembre. Para ello, la asociación está gestionando actividades al gusto de todos los públicos y para que todas las personas, independientemente de su edad, las puedan festejar. «Hay juegos infantiles y concursos: de dibujo para niños, de bolos para mujeres, de cartas…», enumera Alicia. Junto con ello, se hacen degustaciones de comidas típicas de Extremadura: migas, caldereta…, un toro de fuego por la noche y, «como novedad, este año tenemos un desfile de trajes regionales por las calles del barrio».

Además, se desarrollan actividades culturales entre las que destaca la participación de un grupo musical extremeño, todas ellas ligadas con «actividades más típicas del País Vaso, como el pincho pote una práctica popular consistente en tomar algo y ofrecer una tapa, denominada pincho», apunta. Ello hace que se atraiga a muchos vecinos del municipio, donde la socialización es la gran protagonista.

En Sevilla también se honra a la Virgen de Guadalupe el mismo 8 de septiembre, cuando la sacan en procesión «con los ritos y cánones que Sevilla pide en sus procesiones», apunta Gonzalo. En la Casa de Extremadura de la capital andaluza, el paso va acompañado de «una banda de cornetas y tambores por el centro» de la ciudad. Asegura el presidente de la casa extremeña que al ser la primera procesión después del verano, es una «muy aplaudida» en Sevilla por extremeños, locales y otros curiosos que se asoman.

Un sentimiento diario

El sentimiento extremeño no es cosa de un solo día, sino que se halla de forma perenne en el corazón. El motivo de estas casas no es solo realizar una actividad conmemorativa el 8 de septiembre, sino llevar la cultura de Extremadura y su identidad por el resto de España. Por eso, suelen ser comunes la realización de diferentes actividades culturales a lo largo del año, en las que se dan a conocer la comunidad.

Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la región, es el centro de los festejos en las casas

A lo largo de septiembre en Sevilla realizan una serie de «charlas culturales con proyecciones sobre comarcas extremeñas», cuenta Gonzalo. Además de esas actividades, también se gestionan visitas graduales a diferentes puntos de la comunidad extremeña. «Los 30.000 extremeños que viven en Sevilla y los más de 1.150 socios que hacemos la casa de Sevilla, procuramos todos los años visitar varias veces nuestra tierra y confirmar que estamos progresando y que vamos a mejor», incide Gonzalo Martín.

En los diferentes eventos pretenden fortalecer las relaciones que tienen las diferentes casas de Extremadura en el resto de España. «Tenemos relaciones muy íntimas entre diferentes casas de Extremadura», asegura Gonzalo, quien está inmerso en la preparación de «un viaje de la Casa de Extremadura de Jerez de la Frontera hasta la Sierra de Gata». Y agrega: «Este año he mandado a San Martín de Trevejo alrededor de 400 personas de todos los hogares extremeños que hay en Andalucía». De este modo, desde los hogares de Jaén, Cádiz, Sanlúcar o Alcalá de Guadaira, diferentes emigrantes extremeños han viajado al lugar gracias a las gestiones que realizan desde las diferentes casas regionales.

Como explica Alicia, en Lasarte-Oria «a lo largo del año se hacen más actividades en la casa» relacionadas con la cultura extremeña como «la Jornada dedicada a la matanza». «En las fiestas patronales de Lasarte-Oria, de San Pedro, hacemos una actividad trayendo a tamborileros de Extremadura y haciendo migas populares que se reparten al vecindario», agrega. Como asociación, gestionan otros eventos que no tienen relación con Extremadura, pero que da más vida al proyecto. En ese sentido, realizan degustaciones de cervezas artesanales, el Barrikote (que es un menú de sidrería) e incluso se reúnen en la celebración del día de Reyes.

Las casas regionales difunden la cultura de Extremadura durante el año a través de diversas actividades

Mucho más que casas

Además de propagar la cultura extremeña, este tipo de asociaciones cumplen una labor muy importante. Crean comunidad y, en general, funcionan como un engranaje en el que ayudan también a los extremeños emigrantes ofreciendo asesoramiento sobre todo en temas relacionados con el mundo laboral. En la mayoría de los casos, los extremeños que se atreven a abandonar su tierra, lo hace buscando una vida mejor. Desde funcionariado a autónomos que se tiran a la piscina y crean negocios relacionados con la gastronomía, cualquier persona puede pedir ayuda y formar parte del hogar extremeño, por más kilómetros que la separen de su comunidad.

No solo en ese sentido. Las diferentes casas intentan visitar Extremadura, pero también se congratulan de que Extremadura visite sus diferentes ubicaciones. Por ejemplo, en Sevilla asesoran a los visitantes extremeños sobre lugares turísticos y gastronómicos. «Les damos un paseo en barco a un precio muy económico y les acompañamos a visitar todos los monumentos de Sevilla. Como nuestra sede está ubicada en pleno centro de Sevilla, les decimos que es el sitio ideal para que todo extremeño que venga a Sevilla esté un rato en su casa», dice Gonzalo.

Aunque, realmente, lo que más interesa es que Extremadura recupere su gente. «Queremos que los que se fueron, regresen y para eso hay muchos alicientes. No solo hay que ir a Extremadura de vacaciones, hay que venir a poner industrias», concluye Gonzalo.

Hay otras iniciativas que persiguen lo mismo y la idea del teletrabajo, tan de moda en los últimos tiempos, puede ser una buena excusa para ello. Pero para Alicia García, no es suficiente. Ella considera que lograr poblar a esa España vaciada no es nada sencillo, entre otras cosas porque «las nuevas generaciones se están arraigando en otros lugares». No obstante, asegura que la tierra «siempre se lleva en el corazón» y, por tanto, siempre se la intenta visitar. En su caso, ella es natural del País Vasco, al que su padre emigró desde Bohonal de Ibor, un pueblo cacereño muy cercano a Madrid. En ese municipio, «la gente tiende a mantener sus casas y eso hace que los fines de semana se llene, pero eso no es lo mismo que generar riqueza, mover la economía y que la gente se anime a comenzar sus proyectos de vida ahí», explica.

Estas asociaciones crean comunidad y funcionan como un engranaje de ayuda recíproca

No obstante, mantener viva la cultura y la identidad de Extremadura para que no caiga en el olvido de las agendas políticas es muy importante. Y desde las diferentes casas regionales extremeñas ubicadas en el exterior contribuyen directa o indirectamente, ya sea mostrándose al mundo a través de las diferentes propuestas y actividades desarrolladas a lo largo del año o forjando unos lazos fuertes entre los vecinos de unos y otros lugares que pueden ser capaces de revitalizar la comunidad.