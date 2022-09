Cuando dentro de unos años en los colegios se comience a estudiar el mapa de España y se llegue a Extremadura, ya no se contará a Villanueva de la Serena y a Don Benito por separado. Es motivo de celebración en Extremadura el hecho de que los municipios Villanueva de la Serena y Don Benito tomaran la decisión de fusionarse, dando como resultado una ciudad que supera los 60.000 habitantes. Lo es por lo que implica para ambas localidades, pero también para toda la región en lo relacionado con la proyección de crecimiento en muchos sentidos, como el económico. Parece que la unión hace la fuerza. Con ello, la nueva ciudad resultante de esa fusión pasará a ser la tercera más poblada de la región, detrás de Badajoz y Cáceres. La capital, Mérida, quedará enclavada en el cuarto puesto y el quinto lugar será ocupado por Plasencia.

Una misma identidad

Tras hacer un referéndum a finales de febrero de este año que resultó positivo, se pusieron manos a la obra para determinar cuál sería el nombre con el que la nueva ciudad se guardaría en los mapas. No era una tarea fácil: el nombre perfecto debía dotar de unidad a ambas poblaciones, pero ser capaz de preservar la identidad de ambas por separado. Se convertiría en una gran oportunidad para que los vecinos de una y otra localidad lograran la unión con la que olvidaran rencillas pasadas y, para ello, ambos municipios debían verse reconocidos en igualdad en ese nombre que sería un nuevo símbolo identificativo.

Se encomendó la tarea a un comité conformado por 14 expertos -7 hombres y 7 mujeres- del ámbito de la investigación, la ciencia, la filología y la cultura: César Chaparro, Esther Rodríguez, Manuel Casado, Víctor Guerrero, Trinidad Nogales, Carmen Fernández-Daza, María Pilar Montero Curiel, Antonio Barrantes Lozano, Diego Soto Valadés, Julio Carmona, María Victoria Pineda González, Jesús Sánchez Adalid, Mercedes Pérez Gallego y Susana Martín Gijón. Un pleno extraordinario sometió a votación la constitución de la comisión.

La nueva ciudad tendrá una extensión de 700 kilómetros cuadrados aproximadamente

Esta comisión debía presentar nombres que encajaran con algunos requisitos relacionados con la identidad de ambos municipios. Además, contaban con la obligación de cumplir la imposición de los plenos de los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena de que los nombres debieran aportar a la nueva ciudad una imagen diferenciadora y con elementos comunes.

Dos meses y medio transcurrieron hasta que, al fin, lanzaron dos propuestas que podían encajar con lo pretendido: ‘Concordia del Guadiana’ o ‘Las Mestas del Guadiana’. No fue casualidad que ‘del Guadiana’ fuera la palabra que apareciera en ambas pues, según explicaron, «aúna con mayor intensidad y fortaleza a las dos localidades desde todas las perspectivas y representa la fecundidad del territorio». A ello, se suma la realidad de que el río Guadiana es uno de los mayores motores económicos de los dos municipios, ubicados en las Vegas del Guadiana.

Defendieron ‘Concordia’, cuyo gentilicio sería concordense, por la idea del proyecto esperanzador y con futuro que traerá consigo la creación de una nueva ciudad. Y explicaron que el valor de ‘Las Mestas’ estaba en el pasado histórico de ambas localidades. En este caso, mestenses sería el gentilicio de sus habitantes.

Pese a la enorme expectación que hubo el día en el que se lanzaron las dos propuestas y las explicaciones ofrecidas desde la comisión, tanto ‘Concordia del Guadiana’, como ‘Mestas del Guadiana’ resultaron ser tan sorpresivas que causaron un gran revuelo. En general, no gustaron ni se sintieron identificados con ninguna de las dos propuestas. Esperaban nombres como ‘Don Benito-Villanueva’ o ‘La Unión’.

Hicieron una primera propuesta que no terminaba de convencer a los locales de ninguno de los dos territorios. El principal motivo era que los nombres propuestos no casaban con algo fundamental: la idea de ser una ciudad nueva, moderna, adaptada a los nuevos tiempos y que viera su crecimiento fortalecido. Fueron muchos quienes explicaron que esos nombres sonaban muy antiguos, algo que podía ser un hándicap también para las propias empresas de la zona. Otro de los motivos por los que no gustaban a los vecinos de ninguna de las dos localidades estaba en la dificultad a la hora de pronunciarlos.

Villanueva de la Serena y Don Benito serán distritos de la nueva ciudad tras la fusión de ambos

Vegas Altas, el definitivo

No fue hasta pasadas varias semanas que salió a la palestra otro nombre, uno que parecía reunir todas las condiciones. Vegas Altas es el nombre de una ciudad que se hará efectiva en 2027, cuando los ciudadanos puedan ir a las elecciones a escoger a un solo mandatario. Juntas, las localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena suman alrededor de 64.000 habitantes lo que implica que podrán recibir fondos europeos. Son buenas noticias para sus vecinos y empresarios, pero también es un motivo de celebración para la Comunidad de Extremadura, que suma una quinta ciudad y, con ello, la posibilidad de seguir creciendo.

La noticia no gustó demasiado en la pedanía pacense de Navalvillar de Pela llamada Vegas Altas, de 300 habitantes, al sentir que les estaban robando el nombre, su historia y su identidad como localidad. Al parecer, la pequeña localidad no cuenta con entidad jurídica propia por ser una pedanía y los ayuntamientos han asegurado que el nombre oficial del pueblo es Vegas Altas del Guadiana, por lo que la decisión está tomada: la nueva ciudad que nazca en 2027 se llamará Vegas Altas.

Prosperidad para la región

Cuando sea una realidad palpable, Vegas Altas contará con una extensión aproximada de 700 kilómetros cuadrados. En un estudio de la Universidad de Extremadura, se explica que Vegas Altas pasará a ser un polo económico y empresarial en agroindustria y servicios a empresas y el segundo municipio más importante de Extremadura en cuanto a Producto Interior Bruto (PIB) se refiere, tras Badajoz.

¿Qué pasará entonces con Villanueva de la Serena y Don Benito? Los municipios no desaparecerán así como así, tampoco las señales de tráfico. Ambos podrán seguir teniendo cierta identidad propia siendo distritos de la nueva ciudad Vegas Altas. Era una de las reticencias que mostraban los más escépticos al respecto de la unión: no querían dejar de ser quienes son.