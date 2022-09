La trayectoria profesional de la doctora Sabio Buzo es espectacular. Nacida en Badajoz (1977), se ha caracterizado por animar a las mujeres a abrirse camino en el mundo de la ciencia. Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Extremadura y Premio Fin de Carrera, también fue reconocida por su grado de máster en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, que le abrió las puertas a sus primeras publicaciones en FEBS Letters y en los Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). En la Universidad de Dundee realizó avances en la comprensión de la función p38gamm/delta, profundizando en las interacciones proteicas y en el hallazgo de nuevos sustratos in vitro como in vivo. En 2005 recibió el premio a la mejor tesis doctoral de la UEx. Tras su doctorado se trasladó a la Massachusetts Universidad Medical School (EEUU), trabajando como investigadora asociado en el Howard Hughes Medical Institute en el programa de medicina molecular para investigar sobre la función in vivo del MAPK, una cadena proteínas en la célula.

En un artículo publicado en Cell Metabolism en 2009 describió los efectos de la deficiencia de JNK1 en el hígado. En 2011 publicó un artículo en el Molecular and Cell Biology sobre JNK y cáncer de pulmón. En 2009 se incorporó al Centro Nacional de Biotecnología (CNB) como investigador joven y más tarde se establece como investigador principal independiente en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Ha estudiado el papel de las quinasas de estrés en el desarrollo de las enfermedades metabólicas y el cáncer. Ha recibido entre otros muchos premios el Loreal-Unesco España, Príncipe de Girona de la Ciencia, y la Estrella de Madrid, así como ha sido galardonada por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM). Ahora investiga sobre la obesidad y su papel en la aparición de otro tipo de patologías. ¿Qué factores influyen en personas con obesidad en la aparición de otro tipo de patologías y cuáles son estas? Existe una gran diversidad en las patologías que aparecen asociadas a la obesidad. Existen pacientes obesos que desarrollan diabetes, enfermedad renal o cáncer. Todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a desencadenar la aparición de estas enfermedades. Es muy difícil adelantarse para evitar que aparezcan. Un médico con un paciente obeso sabe que tiene que tener mucho cuidado con él, pero no puede saber qué enfermedad va a desarrollar con el tiempo. Y esa es una de las cuestiones que intentamos estudiar en nuestro laboratorio, cómo identificar marcadores para poder predecir si una persona obesa va a desarrollar un cáncer, diabetes, enfermedades hepáticas o en el riñón. ¿Por qué estamos viviendo una epidemia de obesidad? ¿Cómo se puede evitar? Incluso visualmente parece que hay más mujeres obesas que hombres. ¿Es así? No, hay más hombres que mujeres, pero se puede percibir al revés porque existe un sesgo implícito de que unos kilos de más en el hombre son menos vistosos. Hay que diferenciar el problema de la obesidad, que es clínico y muy real, de los sociales. Hay una epidemia de obesidad que va a peor y está siendo muy clara en los niños, lo que es muy preocupante. Si un niño es obeso, tiene muchas posibilidades de mantener esa obesidad cuando sea adulto. Aparece cada vez más por nuestros hábitos alimenticios. Cada vez es más fácil consumir comida ultraprocesada y precocinada, que dedicar tiempo a cocinar con productos naturales. Cada vez tenemos una vida más sedentaria y estamos pegados a las pantallas. Hay un cúmulo de factores que hacen que cada generación sea más obesa que la anterior. O hacemos un cambio drástico en cuanto a hacer deporte y comer sano o esto va a ser un problema muy importante en el futuro. La obesidad lo que hace es que aparezcan muchas enfermedades, todas ellas crónicas con un coste muy alto para la persona y a nivel sanitario. "O hacemos un cambio drástico en cuanto a hacer deporte y comer sano o esto va a ser un problema muy importante en el futuro" Resulta inconcebible que iniciativas como el programa PERSEO (1) y la estrategia Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) implementadas hace años, propusiesen que las máquinas de vending deberían incorporar alimentos saludables y a día de hoy no se haya generalizado dicha premisa… Es una pena que haya un montón de máquinas de vending en las que no se incorporan alternativas saludables como fruta cortada o alimentos que no se limiten a la bollería, que al final se consumen rápidamente y que aportan un montón de calorías sin sentido. Además, los principales usuarios de esas máquinas son jóvenes. Al final, poniendo solo ese tipo de comida basura es maleducarlos en lo que deben de comer. Las mujeres de todas las edades, razas y orígenes étnicos tienen sobrepeso y obesidad. Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad son más comunes en algunos grupos… Tanto mujeres como hombres de todas las razas y etnias tienen obesidad. Sin embargo, genéticamente hay razas que están un poco más protegidas. No solo de la obesidad, sino también de algunos sus efectos secundarios. No todas las razas y etnias tienen la misma alimentación, pero sí es verdad que es muy importante saber qué genes son los que hacen que estemos más o menos protegidos. Por eso es clave determinar por qué una persona está obesa, si es por mala alimentación o combinado con un problema genético. Sin embargo, todavía necesitamos mucha más investigación para determinar qué genes son los que están en el origen de la obesidad. ¿Cuál es el papel que desempeña la proteína p38gamma en el desarrollo del cáncer hepático? Hemos encontrado que p38gamma está implicada en el desarrollo del cáncer hepático. Hasta el momento sabemos que esta proteína aumenta desde que el hígado comienza a acumular grasa en sus primeras etapas hasta que desemboca en el cáncer hepático. Vimos que en ratones, cuando la eliminábamos, los ratones estaban protegidos de cáncer hepático, así como cuando utilizábamos inhibidores de esta proteína. Ahora estamos tratando de desarrollar unos inhibidores más específicos, que también pudiera ser efectiva en el estadio inicial de hígado graso. ¿Cómo hacemos para que los políticos puedan entender la ciencia? ¿Debería haber más políticos procedentes de la investigación? Yo creo que debería haber un sistema educativo en el que concienciáramos a los niños desde pequeños de lo importante que es la ciencia. Al final los políticos hacen lo que quiere la sociedad. Una sociedad que aprecia la ciencia y que realmente acepta que parte de nuestros impuestos se invierta en ciencia puede exigirle a los políticos que le de la importancia que merece. Creo que es importante que haya científicos en posiciones importantes para que lideren esos cambios necesarios en política científica. Aunque lo importante es educar a la sociedad para que se dé cuenta de la ciencia es importante. Si no se invierte en ciencia básica no hay nada que aplicar. Si un país no invierte en ciencia, va a tener que adquirirla en el extranjero más cara. Cada vez que discutimos el coste de un medicamento a la Seguridad Social, deberíamos pensar que si se hubiera desarrollado en España eso tendría un importante retorno económico a la sociedad. No podemos quedarnos atrás de todo lo que es progreso. La ciencia al final es progreso, pues lo que hace es mejorar la calidad de los puestos de trabajo de un país. Ha publicado junto con otra colega un artículo en la revista Nature ¿Qué siente con este logro y qué repercusiones ha tenido? Hay muchos autores en ese trabajo. Yo lideré el trabajo y Antonia Tomás Loba era la primera autora. Que te reconozcan el trabajo y te publiquen en una revista tan prestigiosa siempre es una gran alegría. Al final son importantes todos los ‘granos de arena’ que vamos publicando, aunque no lleguen a Nature y se publiquen en otras revistas. Lo importante son los descubrimientos y las publicaciones en esas revistas son un empuje más, porque lo que se descubre puede ayudar a otros investigadores a encontrar cura para estas enfermedades. ¿Cuánto hay de pasión y cuánto de científico en usted? Imagino que cincuenta por ciento de uno y de otro. Van unidas ambas facetas. No se puede trabajar en ciencias si no te apasiona lo que haces porque son muchas horas de trabajo. Nuestro día a día no son pequeños momentos de buenas noticias, sino generalmente de malas, pues continuamente nos rechazan proyectos y no nos salen los experimentos. El día a día es duro, porque lo que se saca es negativo, por eso es importante que se reconozca este trabajo, en especial al de los científicos más jóvenes. ¿Qué otras líneas de investigación está desarrollando usted actualmente? Ahora nos estamos centrando mucho en las enfermedades cardiovasculares y cómo la obesidad y la alteración del tejido adiposo puede afectar al corazón y cómo esos cambios en el metabolismo del propio corazón pueden alterar su funcionalidad. Hace pocos días se publicó en eLife sobre cómo estas proteínas del estrés tienen un papel fundamental en el corazón y contribuyen al fallo cardíaco. "Necesitamos mucha más investigación para determinar qué genes son los que están en el origen de la obesidad" Ha obtenido el Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve… ¿Ahora qué lugar ocupa la Medalla de Extremadura en su particular ranking? No se puede comparar a ningún otro premio, porque es muy de dentro. Se trata de mi tierra, ocupa otra estantería en mi cabeza. Tiene una connotación científica pero también muy personal. Sé que mi madre estaría ‘supercontenta’. (Se emociona). Ha dicho: “Investigar con perspectiva de género es básico para salvar la vida de las mujeres y prevenir enfermedades”. ¿Cómo se lleva a la práctica? Tenemos que procurar que en nuestros estudios haya animales machos y hembras siempre. Eso es difícil porque durante mucho tiempo para intentar reducir el número de animales que utilizamos se suele emplear como modelo el macho. Ya sabemos que eso no es suficiente, que tenemos que utilizar machos y hembras. Cada vez nos damos cuenta de lo que sucede en un sexo no sucede en el otro. El efecto que tiene un medicamento no es el mismo en macho que en hembras en algunos casos. Lo mismo sucede en los ensayos clínicos y trasladar la misma investigación que se hace en animales en los humanos, teniendo que haber pacientes de ambos sexos. Tenemos que ser capaces de analizarlo todo en su conjunto e independientemente. Tenemos que saber qué sucede en las mujeres antes y después de la menopausia. Hoy sabemos que muchos infartos de miocardio no se diagnostican a las mujeres de manera adecuada porque durante año solo se habían estudiado sus síntomas en hombres. Todos esos estudios deben de llegar a los profesionales de la medicina. "Hay que procurar que en nuestros estudios haya siempre machos y hembras" ¿Cómo elevamos el nivel de investigación en Extremadura? Creo que necesita inversión y abandonar ese sentimiento de estar en la cola para ver más allá, ser valientes y curiosos. Los extremeños debemos ser osados e invertir en ciencia. Tenemos que exigir que España nos ponga buenas comunicaciones e infraestructuras para que se puedan organizar congresos internacionales. La ciencia repercute en todo lo que hay alrededor. Tenemos que conseguir que los empresarios extremeños inviertan en su región. Exigir que no sea solo inversión pública, sino que el empresario de la región invierta en Extremadura. Tenemos que conseguir que Extremadura sea una punta de lanza de la investigación en España. Tenemos un Centro de Mínima Invasión en Cáceres impresionante. Necesitamos inversión y creer en ello, haciendo los cambios estructurales para que eso sea posible.