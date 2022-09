Fray Guillermo Cerrato es guardián y custodio del Real Monasterio de Guadalupe y habla con ilusión del aumento de la peregrinación a Guadalupe en un año Jubilar atípico en extensión por sus dos años de duración que concluirá el próximo 10 de septiembre. En los inicios, la pandemia complicó la actividad, pero poco a poco fue remitiendo para acercarla un poco a la vieja normalidad. Ello ha propiciado que para este año se recupere la procesión basilical y se haya abierto la basílica durante la noche del 7 al 8 de septiembre, además de ello, se celebra como cada año la Solemne Misa Pontifical. Eso sí, “se aconseja a las personas el uso de mascarilla para estar más seguros”, explica Cerrato a el Periódico Extremadura.

Ahora la situación es más favorable que en los momentos más duros de la pandemia, ¿se ha notado un aumento de los peregrinos a Guadalupe?

A veces, uno experimenta y descubre que en los momentos más difíciles sale lo mejor del corazón del ser humano. Este año de alguna manera quiero que las fiestas mayores y la peregrinación más significativa de peregrinos y devotos a Nuestra Señora de Guadalupe se convierta realmente en una especie de cántico que haga honor a las loas que dicen: “De todo seáis loada oh Virgen de Guadalupe”. Es verdad que estos años de pandemia hemos cambiado de concepción de lo que verdaderamente es don y gracia.

¿En qué sentido?

Creo que pudimos equivocarnos todos cuando pensábamos que un año santo, jubilar, siempre es un acontecimiento que posibilita el encuentro de mucha gente en torno al símbolo más significativo de nuestra región y de nuestro pueblo. De Extremadura, sin duda, el símbolo más significativo es la Virgen de Guadalupe. Pero estos años los valores más economicistas y financieros y cotizables en bolsa han sido menos significativos que el otro tipo de valores que nos ha ayudado a descubrir el momento de sufrimiento, de dolor, de cruz, que ha supuesto la presencia de la pandemia. Por eso yo entono con sentido más espiritual las loas a la Virgen de Guadalupe y creo que hay muchos beneficios y favores por los que dar gracias a la madre patrona y reina.

Volviendo a la peregrinación, ¿por qué es tan importante que se realicen esas visitas?

Para mí es muy importante, el valor más capital de todos, que se han acercado centenares de miles de hermanos en la fe. Han peregrinado hasta el encuentro con el rostro moreno y apacible de la virgen y se han sentido llamados a vivir un reencuentro profundo con lo mejor de sí mismos. Y, cómo no, un reencuentro también profundo con las raíces de su fe en sentido de su esperanza. Se han abierto al compromiso de recorrer la vida con más corazón, con más inteligencia emocional, con más sentido trascendente de cada día. No solo a título personal, ha habido muchas comunidades parroquiales, grupos diocesanos y, también, extranjeros que han peregrinado en ese sentido profundo. Ojalá que eso dure mucho.

¿De qué manera se han preparado las instalaciones para recibir a estas personas?

No hemos hecho nada extraordinario que no se hubiese hecho en otros años. En estos momentos lo que estamos preparando con singular sentimiento es la peregrinación y las fiestas mayores que culminan el año Jubilar. La peregrinación y fiestas mayores culminan mañana 9 de septiembre y, precisamente, el día 10 se celebra la clausura del año Jubilar que este año ha tenido la excepcionalidad de haber durado dos años de calendario. Por lo tanto, más de 600 días de celebración, de misa, de peregrinos diarios y acontecimientos singulares porque se han aglomerado las personas en los fines de semana. Y también acontecimientos excepcionales que fueron normalizándose a partir de la familiarización inclusive con la tercera ola de la covid19. A partir de ese momento, en la casa y en el santuario, todo se fue progresivamente normalizando sin que renunciáramos a la prudencia de los usos obligatorios que luego, a la larga, se demostró que eran los más eficientes frente a la pandemia. De modo que este año se ha incrementado un poco más la presencia de peregrinos y de visitantes. Se notó gran ausencia o gran limitación en el primer año de la covid19.

Como ya ha comentado, el año Jubilar concluye el próximo 10 de septiembre, ¿qué es lo que más destaca de él?

Creo que los devotos han realizado con singular sentido religioso su visita al monasterio. Incluso han tenido que experimentar en algunos momentos la pequeña cruz diaria que experimentamos los moradores de esta casa cuando a ella acuden simplemente turistas curiosos que no saben diferenciar los lugares, los tiempos, los momentos. En ocasiones incluso provocan una posible incomodidad para estar celebrando, pese a que pedimos a la gente que sepa estar en los lugares y sepa respetar la oración de los demás y las celebraciones. Incomodan más que por maldad por condición humana o frágil y débil. Tanto que ahora nadie viaja sin esas máquinas o medio ordenadores que llevamos en los bolsillos.

¿Cómo es el interés por el catolicismo en las nuevas generaciones?

Creo que las nuevas generaciones piden todo un proceso humano natural de autoafirmación y un afán también humano natural de ser protagonistas de la vida y de la historia. No sería la sociedad joven si realmente no viviese esa ansiedad y ese deseo. Es verdad que ese deseo y la etapa de la ilusión y de la fantasía de llegar al superhombre o supermujer que los jóvenes llevan dentro se va moderando con el realismo reduccionista de los años. Sigo pensando, no sé si porque ya estoy llegando a la segunda infancia que hay al final de nuestros días, que mientras peregrinamos por este mundo tenemos que pasar por todas esas etapas. Pero al final de nuestros días, uno descubre que cada vez tiene más realidad aquello que decía que el país de cada ser humano es su infancia. Por lo tanto, espero que después de haber vivido el protagonismo y la decepción de que el protagonismo hay que buscarlo no desde el individualismo, ni desde el ombliguismo ni de ir de sobrado por la vida, sino más bien desde la inteligencia emocional, pues creo que recuperamos todos esa infancia. Tanto es así que yo suelo decir algo que para mí es significativo, la primera palabra que aprendemos en este mundo es mamá. Y yo he visto entregar la vida a Dios y partir de este mundo acordándose, a los más mayores siempre, también de su mamá. Quiere eso decir que la criatura llama a su creador, que es madre y padre a la vez, y quiere eso decir que los años nos ayudan a descubrir que no podemos ir de sobrados por el mundo. Y si no, que le pregunten a los científicos, a las autoridades y a los pensadores, ¿qué hemos pensado cuando se nos venía el mundo encima a causa de algo tan microscópico como un virus?

El año pasado, la basílica se mantuvo cerrada la noche del 7 al 8, mientras que en esta ocasión se ha quedado abierta, ¿de qué manera?

El año pasado se mantuvo cerrada, pero es que la basílica el año pasado se cerró a la 1, después de la vigilia. Los días excepcionales de la peregrinación se hizo así. La basílica se abre diariamente a las 8 de la mañana y se cierra diariamente sobre las 9 o 9 y media. Este año la basílica ha permanecido abierta, pero con el sistema de seguridad de las rejas que separan el crucero y el retablo mayor para que los demás moradores de la casa pudiéramos descansar al menos una o dos horas y disponer luego la celebración del día de hoy.

¿Hay previstas más actividades que las llevadas a cabo el año anterior, cuando se realizó la ofrenda floral, además de la misa?

Este año hay procesión, cosa que el año pasado no hubo. Por lo tanto, vamos a ir volviendo a la vieja normalidad poco a poco. La noche del 7, la basílica ha estado abierta. Hoy vuelve la celebración solemne a las 11 de la mañana, recuperamos la procesión basilical con el icono de la santísima Virgen. Tenemos la cautela de que las personas puedan venerar más de cerca a la virgen, pero sin tocar ni besar el manto.

¿Es obligatoria la mascarilla en estos casos?

En la casa aconsejamos usar mascarilla. Cuando decimos aconsejamos, hacemos que todas las personas tengan la libertad de usarla o no. Aconsejar es decirles que estaremos más seguros todos si usamos la mascarilla, sobre todo si de concentración se trata. También es verdad que la colocación en la iglesia no es formando corro y dándonos la cara los unos a los otros, sino que todos nos colocamos para ver el foco de nuestra atención y celebración y por lo tanto no se corren los mismos riesgos que cuando estamos en conversación en una mesa. Pero mantenemos el consejo del uso de la mascarilla, sobre todo cuando hay momentos como el de la comunión, en el que nos vamos a aproximar más cara a cara a los sacerdotes.

En los últimos años se han podido realizar algunas reparaciones importantes para el monasterio, ¿cuáles destacaría?

Al final terminó pasando a un segundo o tercer plano en los dos últimos años por razonabilidad. En los primeros tiempos de la covid19, la obra más significativa fue de implantación de acceso para personas con movilidad reducida. Tanto en el exterior del atrio, que da acceso a la basílica, como en el interior de la basílica. Se fue arreglando poco a poco el deterioro que presentaba el piso de la basílica. Otra obra significativa que se ha hecho en estos años ha sido la iluminación artística nueva. Y, por lo demás, misión y tarea de restauración y conservación. Eso ha significado bastante, por la canalización de aguas fluviales y la penetración de esa canalización de todo el monasterio. A fin de cuentas, habíamos apercibido que la lluvia fluvial provocaba muchos focos de humedad en los muros del monasterio. Eso siempre es una especie de llamada a los xilófagos y especialmente a las termitas. Creo que se le ha dado una salubridad importante al monasterio.

¿Queda aún trabajo por delante en ese sentido?

Un espacio como el monasterio siempre tiene proyección de futuro en cuanto a lo que a trabajo de conservación y mantenimiento se refiere. Bien me hubiera gustado a mí que estos años los hubiéramos aprovechado para liberar la basílica de la malla que protege frente a desprendimientos de los adornos churriguerescos de la bóveda central. También la limpieza, restauración del retablo mayor de la santísima virgen que tiene más de 400 años y que no ha sufrido reparación ni restauración seria y que necesita en las pinturas de Eugenio Cajés. Son tareas pendientes. En un espacio de más cuatro mil metros cuadrado de planta y altura de treinta metros, siempre habrá obra de restauración y mantenimiento que hacer.