El cantautor y Medalla de Extremadura Luis Pastor (Berzocana, 1952) acaba de presentar en el acto celebrado en el Teatro Romano de Mérida por el Día de Extremadura partes de su último trabajo, ‘Extremadura fado’ y su colofón ‘Madre Extremadura’. Con este trabajo vuelve a sus raíces y trata de reflejar la identidad extremeña y el alma que distingue a los habitantes de la región de las personas de otras autonomías españolas. Apunta a el Periódico Extremadura que representarla «en un lugar tan mágico» es «el colofón» de un trabajo del que se siente muy satisfecho.

‘Madre Extremadura forma parte del disco ‘Extremadura Fado’, ¿qué puede contar sobre él?

‘Madre Extremadura’ es el remate de esta propuesta mía de ‘Extremadura Fado’. Homenajear a Extremadura en el Teatro de Mérida nace porque he hecho ‘Extremadura Fado’. En mi trayectoria musical siento que he llegado a una madurez donde finalmente posiblemente el disco que he hecho no lo podría haber hecho cuando era joven. El cierre de un círculo de influencias musicales que acaban volviendo a mis raíces.

¿Qué destaca del disco?

Nace del intento de enamorar a una extremeña en mi diario y por las tardes pasado a Whatsapp. Es una cosa curiosa que un hombre mayor como yo que utilice el Whatsapp o las nuevas tecnologías para escribir cartas de amor de fondo. Este disco son cartas de amor, no correspondido, pero evidentemente eso no viene al caso. Trasciende el intento de amor a una mujer extremeña al amor de Extremadura. ‘Extremadura Fado’ va más allá de todo lo que expresa en su poética. Al igual que existe fado en el flamenco, en Cabo Verde, en Brasil… Es una propuesta de futuro y creo que las nuevas generaciones de músicos recogerán el testigo.

¿Qué persigue contar ‘Madre Extremadura’ exactamente?

‘Madre Extremadura’ es el poema que he escrito a mano en ‘Extremadura Fado’ como presentación del mismo. Yo le debía este disco a Extremadura después de tantos años y ha sido la llegada a un puerto feliz en lo musical, en lo poético y en el hallazgo de canciones y letras que rozan y tocan el ser extremeño. ‘Madre Extremadura’ para mí es un himno. Toca más allá de ideologías, de una manera transversal. Yo soy de izquierdas y seguiré siéndolo, pero el discurso y la poética de este trabajo ahonda en el alma del ser extremeño. Desde esa emoción, estoy orgulloso de haberlo hecho.

¿Qué implica representar en concreto ‘Madre Extremadura’ en un acto tan simbólico y en un lugar tan único como es el Teatro de Mérida?

Es el colofón. Ya había estado otras veces en ese escenario mágico, hace tres años en el Día de Extremadura que cerró con la canción ‘Soy’, junto con el coro y con todos los participantes músicos extremeños que estuvieron. No hay otro sitio mejor para dar a conocer esta propuesta. Me hubiera gustado poder cantar todo ‘Extremadura Fado’ ese día, pero no ha sido posible. Hice este trabajo desde la propuesta o intento de ayuda de Extremadura de los empresarios, finalmente solo me ayudó uno, Manolo Torres, que tiene Campo y Tierra del Jerte y el balneario del Jerte. Desde la idea de que era un disco para los extremeños, de los que viven en Extremadura y de los que viven fuera. Este disco ya ha calado en el alma de todos esos extremeños que, como yo, añoran su tierra. Entronca con nuestra tierra, con nuestros orígenes, con la belleza de nuestros paisajes. Con lo que conforma el ser extremeño, que tiene un alma diferente a otros habitantes de otras autonomías de España. Incido en las señas de identidad de los extremeños.

¿Por qué hacer una presentación con un grupo coral?

Conocí al grupo hace tres años en el Día de Extremadura del que he hablado antes. Desde el primer momento que le puse música a este proyecto, grabé ya el disco y escribí el poema a mano dentro de él. Sabía que la música tenía otros parámetros que tienen que ver más con otra forma de balada. No era como los fados. Y me acordé de ese coro porque siento que esta canción no es mía solo, va a ser de todos los extremeños. Llamé a Alonso en el mes de mayo, cuando ya había salido el disco, le mandé la grabación a guitarra y el trabajó sus arreglos con los chicos.

"Para mí ‘Madre Extremadura’ es un himno que va más allá de ideologías: el alma extremeña"

¿Hubo ensayos antes del estreno?

En agosto no hubo ninguno conmigo. Ellos por su cuenta sí estuvieron ensayando. Los primeros días de septiembre bajé a Badajoz y hubo un ensayo general el día 6 de septiembre en el propio Teatro de Mérida, ya con todos los músicos. Primero ensayé con el coro y luego con mis músicos.

¿Cómo vive Luis Pastor el Día de Extremadura?

Lo vivo desde la celebración, pero también desde la añoranza, el recuerdo, la poesía, la reivindicación de mis padres, sus vidas, su pobreza y de lo que fueron capaces de hacer por nosotros siendo una generación que venía del sufrimiento, de la guerra, de la posguerra, del hambre.

Se habla de la España vaciada ahora, aunque Extremadura ya vivió un enorme éxodo a mediados y finales del siglo pasado, ¿cómo se podría repoblar la tierra?

En este disco hay guiños e indicaciones a retomar eso que llaman España vacía. No está vacía, está llena de vida. Está llena de naturaleza, de animales. El abandono de los pueblos de nuestros campos no es de ahora, como bien dices. Creo que el retorno nunca se va a dar masivamente, pero no dejo de reivindicar esa vida, desde una diferente a la que encontramos en estas grandes ciudades. Sobre todo en reflexión desde la pandemia, desde el encierro de muchas personas de pronto sienten la necesidad de retomar una vida más cercana en sintonía con la madre tierra.

Saramago ha sido muy influyente en sus creaciones, ¿a qué más espejos se ha mirado a lo largo de su trayectoria?

En todos los poetas de los que aprendí y leí cuando era muchacho. A los 16 años, cuando no sabía escribir, todos mis discos de los años 70 eran letras de los grandes Miguel Hernández, Rafael Alberti, Pablo Neruda… De tantos y tantos poetas a los que he musicalizado y yo me he visto reflejado. Me he mirado en esos poetas y lo sigo haciendo. Mi primer single fue en el año 1972 ‘Con Dos años’ de Miguel Hernández y’ La huelga’ de Pablo Neruda. Tuve un largo recorrido en mi vida para encontrar al poeta que hay en mí. Por falta de cultura, yo no pude desarrollarla cuando era más joven, pero he encontrado ese lado y he escrito mi vida en verso hace unos años. Es un libro que se llama ‘¿Qué fue de los cantautores? Memorias en verso’ y que se cierra con ese poema. He encontrado mi voz en todos estos años y me he mirado en tantos espejos dentro de los poetas, como José Saramago, pero también de los músicos de los que he aprendido. El encuentro con Saramago fue personal a partir de principios de este siglo, nos hacemos amigos y he grabado dos libros discos enteros, de Saramago.

"Se nos quiere borrar de la historia porque somos gente incómoda"

En la actualidad, usted es el espejo de las nuevas generaciones, ¿qué les diría?

Hay jóvenes que escriben muy bien sin ser tan mayores como yo (risas). El ejemplo más cercano lo tengo en mi hijo Pedro, que ahora tiene 28 años. Él empezó con 16 como cantante y a grabar sus primeros discos y en esos momentos ya me deslumbraba su escritura. Siento que hay claves que quedarán para este siglo, por ejemplo’ Qué fue de los cantautores’. Es una reivindicación de mi propia memoria y de una realidad de unos músicos y de unos cantantes que tuvieron más de una década una influencia máxima en este país y que se les está borrando de la historia poco a poco. Cuando se hacen refritos en estos 20 o 30 años en RTVE de programas y de músicos, se recupera solo a la canción comercial. Se nos quiere borrar de la historia porque somos gente incómoda que va desde la crítica y la poesía siendo moscas cojoneras, que diría Saramago.

¿Cuánta actualidad hay en ‘Qué fue de los cantautores’?

Ese poema yo creo que fue como un mazazo sobre la mesa. El indicativo de aquellos cantautores que no nos hicimos cantantes para ser famosos o ganar dinero y nos adularan. Lo hicimos desde la militancia, desde la cultura, desde nuestra guitarra. Éramos trabajadores muchos de nosotros, otros eran estudiantes. Pero desde ahí fuimos capaces de vivir algo tardará décadas en repetirse en este país. Vivimos el sentimiento de colectividad. El altruismo, la generosidad, la solidaridad, el luchar por los demás y no pensar en ti. La persona que soy hoy, se la debo a todos esos años. Este poema es un manifiesto para el siglo XXI para aquellos cantantes y músicos que se quieran mirar en ese espejo y ser ese tipo de cantantes más allá de sus influencias o raíces musicales. Es una actitud humana para la sociedad y eso lo sigo reivindicando. Siento orgullo de haber sido capaz de aprender a escribir, para mí es lo más importante y donde yo siento que he triunfado en esta vida. Hoy en día lo que me llena es sentir lo que son capaces de generar mis letras y mis músicas a nivel de emociones y de sentimientos en las personas que me escuchan.

Se habla de generación de cristal, ¿Lo tienen más fácil los cantautores en la actualidad? ¿Ya no hay nada que reivindicar?

Hay mucho que reivindicar. Eso fue el recurso en los años 80 de este país, cuando llegó la transición y yo volví en el 82. A mí me decían los que me adularon anteriormente que ya los cantantes que habíamos luchado contra la dictadura no teníamos razón de ser, que eso se había acabado. Ya no había nada que reivindicar y eso fue la gran mentira. Se renegó del término cantautor, porque a partir de ese momento se denigró a esta figura y se habló del ‘cansautor’. Muchos cantautores en esos tiempos de pronto ya no querían serlo porque a nivel de moda era negativo. Hoy en día no hay fronteras en la música. Podemos hacer cualquier tipo de música: rap, trap, pop… son las actitudes de esas personas como músicos las que tienen que estar ahí con su palabra, con su discursos. En el fondo no es que seamos líderes, pero somos amplificadores de emociones, de sentimientos humanos, de reivindicaciones. Eso hay que seguir haciéndolo. Y ahora más que nunca, por más que estemos en democracia. Hay muchas cosas por las que luchar, la visión de estos jóvenes no es la de los jóvenes del siglo pasado que luchamos contra la dictadura, ya es global. De todo el mundo. Es una mirada mundial. O nos salvamos todos o el mundo se va al carajo.